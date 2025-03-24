西班牙地道饌 熱情洋溢

塞哥維亞西班牙乳豬

乳豬只用鹽、胡椒、蒜頭和迷迭香調味，慢煮再烘烤，大廚會用瓷碟切肉，再隨手擲碟，滿有視覺效果。

西班牙人熱情好客，除了名勝古蹟或多樣化的活動和文化，當地的美食亦相當吸引。本地新開的西班牙餐廳，不但有海量Tapas種類，還有大堆頭的主菜選擇，再加上餐廳的熱情款待，配一杯Sangria，滿滿地道風情。

創意小食 西班牙Tapas種類多不勝數，摸住酒杯底慢慢吃夠晒歎。中環西班牙餐廳早前經過翻新，除了室內環境更舒適，露台也以巴塞隆拿的海灘文化作靈感設計，黃色主調配休閒風梳化，邊品味海景和日落景致，邊歎各款小食，爽！行政總廚Rafa Gil曾於多間西班牙名店工作，菜單除了經典之選，還有創意配搭，加上精緻餐具和擺盤，賞心悅目。琳琅滿目的Tapas不乏富創意的出品，加大碼鯷魚牛油多士選用來自L'Escala的頂級鯷魚，長約10厘米坊間少見，肉質肥美，配自家製麵包和松露羊奶芝士忌廉，鹹酸交錯好開胃。混合巴西風格的鰤魚薄切加熱情果醬、西班牙青椒和芫荽等調料，一啖吃出酸辣甜。屬加泰羅尼亞風味的煙熏茄子，配自製松露蜂蜜、芝士和香腸，煙熏氣息和鹹甜味交纏。

席前切件 造型別致的紅酒燉牛尾鵝肝融入法式反烤撻和西班牙傳統燜牛尾的優點，手撕牛尾肉加焦糖洋葱和千層酥皮烘烤，反轉後配鵝肝慕絲，鹹甜味濃。主菜首推塞哥維亞西班牙乳豬，醃製乳豬經一晚慢煮，烤至皮脆金黃，大廚會於餐桌旁即席以瓷碟切件，最後更會將碟摔碎，釋放壓力又有儀式感。西班牙油炸鬼以外，大家不妨試試黑朱古力慕絲配咖啡冧酒鹽味焦糖醬，綿密幼滑、入口即溶，同樣吸引。

（查詢電話： 2661 1161）

巴斯克慢烤 西班牙每個地區的美食各有特色，銅鑼灣西班牙餐廳由總監Edgard Sanuy Barahona和行政總廚 Pere Moreno Germès主理，以巴斯克烤肉作主打，高質肉類和海鮮會搭配香料調味，再以炭火慢烤以釋出食物的香氣，入口帶濃烈煙熏氣息，適合配西班牙美酒享用。愛羶香的話，推介來自卡斯蒂利亞-拉曼查自治區的鮮嫩乳飼羊肩肉，羊肉以香草醃製再經12小時慢烤，羊脂自然溶化而散發香氣，再加點燒汁享用，肉嫩多汁有層次。西班牙式烤乳豬先蒸煮12小時，分拆豬肉和豬皮再燒烤，香脆豬皮和柔嫩肉質，配合得剛好。當地捕獲的海鱸魚燒香後，淋上自製醬汁，味道酸甜有致，還散發蒜頭和辣椒的香氣。至於用蘋果木煙熏的茄子，抹上用甜椒、番茄、大蒜、洋葱和堅果等製作的傳統醬汁，素食者也能細嘗。

生蠔添肉香 西班牙人愛邊飲邊食，佐酒小食自不可少。餐廳自創的法國生蠔配伊比利亞豬臉頰肉片，煙熏生蠔加點橄欖油，配富油脂的肉片，提升整體味道。「魯克斯牛肉」以醃製黑安格斯牛肉片捲起杏仁享用，牛肉鹹香和脆口杏仁形成強烈對比。吃喝飽足，再來一口加了橙肉的焦糖燉蛋，酸甜有致又果香馥郁，瞬間平衡口腔的油膩感。

（查詢電話：2866 3286）

點解要擲碟？ 西班牙塞哥維亞地區的乳豬特別出名，當地廚師以鈍角白碟切開乳豬，寓意乳豬烤得完美，香脆外皮甚至不需要鋒利的刀來切割，用碟就能處理。而用過的白碟會即時大力摔碎，有圓滿、慶祝和祝福的意義，令氣氛更為熱鬧。

撰文：林佩婷

部分攝影：胡振文

煙熏茄子

地中海茄子炭烤後，配自製松露蜂蜜、Manchego羊奶芝士和Sobrassada香腸，鹹甜味和煙熏很夾。 紅酒燉牛尾鵝肝撻

慢煮24小時牛尾經手撕後加醬汁拌勻，焦糖洋葱和千層酥皮疊好烤製，反轉後加鵝肝慕絲，味道濃郁。 鮮嫩乳飼羊肩肉

羊肉以迷迭香和百里香醃製，12小時低溫慢烤，配燒汁和醋味薯仔，肉味香濃又剛好平衡。 煙熏法國丹尼爾生蠔

生蠔經蘋果木煙熏，淋點橄欖油，再配伊比利亞豬頰肉片，為鮮甜生蠔加添層次。 用白碟代替刀，證明皮脆到唔使用刀切都得。 鰤魚薄切

日本鰤魚肉表面灑熱情果醬、芫菜、紅葱頭和北部Piparra辣椒粒，酸甜帶辣。 行政總廚Rafa Gil 炭火煙熏茄子

羅曼斯可醬由指定蔬菜、堅果、甜椒粉和葡萄醋拌勻，再加橄欖油而成，伴去皮烤茄子，味道濃厚。 （左）餐廳總監Edgard Sanuy Barahona、（右）行政總廚Pere Moreno Germès 將碟擲落地面，原來好有意頭。 加大碼鯷魚牛油多士

自製Tramezzini麵包塗上松露Manchego羊奶芝士忌廉，放巨型鯷魚，三者味道相當匹配。 寬闊用餐區連露台位置，感覺輕鬆自在。 西班牙式烤乳豬

乳豬分拆肉和皮各自燒烤再去掉多餘脂肪，皮脆肉嫩而不膩，配南瓜蓉和杏仁來吃，口感十足。 用餐區布置富度假氣息，另有戶外位置供選擇。