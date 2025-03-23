濕疹痕癢難當？中醫調理良方

春天的天氣潮濕悶熱，早晚溫差較大，容易令濕疹發作，使患者感到痕癢難當。究竟有哪些方法可以紓緩徵狀？今次請註冊中醫師李廣冀為大家講解濕疹成因及調理貼士，助各位趕絕濕疹困擾。

天氣鬱悶成誘因 濕疹又稱為「濕瘡」，是一種常見的皮膚炎症，特點包括對稱分布、痕癢難耐，嚴重時甚至會滲水、紅腫等，影響患者的生活質素。李醫師指出，濕疹的成因與先天遺傳、飲食作息、生活環境等多方面因素有關。「春季濕度高，汗水難以揮發，容易導致皮膚表面微生物孳生，刺激免疫系統引發炎症。而且春天早晚溫差大，皮膚難以適應，容易出現乾燥、痕癢等徵狀。另外春季花粉、塵蟎等致敏原增多，也容易誘發濕疹。潮濕的天氣容易令人感到鬱悶煩躁，影響睡眠和情緒質素，也是濕疹易發因素。」他指出，成年人和嬰幼童的濕疹分布位置各有不同，前者多見於手肘窩、膕窩等地方，嚴重者會以錢幣大小遍布全身；至於嬰幼童的濕疹多出現於面部和四肢。

注意保濕兼防曬 濕疹可分為急性和慢性兩種，急性症狀來得快，皮膚紅腫、痕癢明顯，常伴隨腸胃濕熱，必須注意飲食，避免進食辛辣、煎炸、甜膩食物，多飲用清熱祛濕的湯水如綠豆薏米湯、土茯苓湯等。幼童方面，可將30克杭菊花煲滾5分鐘，再加水至37℃至40℃洗澡，可清熱祛風兼止癢。慢性濕疹的症狀反覆，皮膚乾燥、粗糙、脫屑，常與情緒壓力和免疫力有關。患者應注重皮膚保濕，避免食用溫燥食物如牛羊、海鮮等，並保持心情舒暢。

針對春季濕疹高發期，李醫師建議日常應保持皮膚清潔和保濕，每天使用溫和的洗浴用品清潔皮膚，洗澡後宜塗抹保濕霜。盡量減少接觸花粉、灰塵等致敏原，出門時佩戴口罩、帽子等防護用品。春季陽光雖不算強烈，但仍需做好防曬措施，避免紫外線對皮膚的刺激。另可多吃含維他命C和抗氧化物的蔬菜水果，保持充足睡眠和規律作息，並進行適度運動促進血液循環。最重要是避免搔抓，因可能會導致皮膚破損受到感染，加重濕疹症狀。

按摩穴位加針灸 中醫治療方面，李醫師稱可根據患者體質，選用清熱祛濕、健脾養血的中藥如消風散、龍膽瀉肝湯等，並配合針灸療法，刺絡放血對濕疹有止癢效果。「濕疹患者需注重祛濕排毒，可根據自身情況揉按曲池穴及血海穴，前者有清熱解毒、袪風止癢、調氣血功效，針對上半身出現的濕疹有較佳止癢退熱效果。至於血海穴則主治與血相關徵狀，可紓緩氣血虛、對濕疹引起的痕癢和紅腫有緩解作用。值得留意是若該穴位有濕疹就不建議按摩，針灸會更加適合。」

湯水食療推介 冬瓜薏米排骨湯

材料：冬瓜300克、薏米50克、排骨300克、生薑2片

做法：冬瓜去皮切塊，薏米洗淨浸泡1小時，排骨洗淨汆水。將排骨、薏米、生薑片放入鍋中，加2公升水用大火煮沸後轉小火煮1小時，再加入冬瓜塊繼續煮30分鐘，可加鹽調味。

功效：冬瓜清熱解毒、利水消腫，薏米健脾祛濕，排骨提供蛋白質，有助於修復皮膚。

赤小豆茯苓湯

材料：赤小豆30克、茯苓30克、薏米30克、豬脊骨250克、生薑3片

做法：將赤小豆、茯苓、薏米洗淨浸泡30分鐘，豬脊骨洗淨汆水。將所有材料放入鍋中，加入適量清水大火煮沸後轉小火煲2小時，最後加鹽調味。

功效：赤小豆和茯苓能清熱利濕，薏米健脾祛濕，豬脊骨滋養皮膚，適合濕疹患者調理體質。

撰文：明藹寧

部分圖片：互聯網

洗澡後塗抹保濕霜，宜選擇不含香料和添加劑的產品。 冬瓜薏米排骨湯 彎曲手肘關節、位於肘橫紋與骨位連線中點的曲池穴，常按有止癢退熱功效。 赤小豆茯苓湯 位於股四頭肌內側肌肉隆起處的血海穴，按摩可調血清血，對痕癢紅腫有緩解作用。 註冊中醫師李廣冀