只此一輛 The Black Rose Batur「瑰」氣金裝

全球只此一輛的限量右軚版「The Black Rose」Batur，車裏車外大玩玫塊金美學。

為告別W12引擎車型而打造的Batur雙門雙座位GT跑車，全球僅限量生產18輛，當中3輛為右軚版，包括今次介紹這輛鑲有18K玫瑰金的右軚One-off——The Black Rose Batur。配搭帶有告別含意的黑玫瑰專屬定製金屬車漆，「瑰」氣非凡，舉世無雙。

W12性能技術之最 作為末代W12引擎車型，Batur無論動力性能和底盤技術都是賓利（Bentley）歷來之最。搭載標誌性手工組裝6.0L雙渦輪增壓W12引擎，配備新升級的渦輪增壓器、新進氣系統及中冷器，經專業調校後可產生740PS馬力及1,000Nm峰值扭力；配以8前速雙離合器波箱和鈦金屬運動型排氣系統，完成0~100km/h加速僅需3.5秒，極速355km/h。具備Speed-tuned自適應三腔空氣懸掛、48V電動主動防側傾控制、eLSD電子限滑差速器、四輪轉向和扭矩矢量控制的先進底盤技術，使整體牽引力和轉彎抓地力獲得最大程度提高。

超豪華車廂用料 玫瑰金元素一直延伸至車廂，可見於儀錶台、軚環嵌件、冷氣出風口控制鍵、駕駛模式切換旋鈕、波棍及門檻裝飾等部件之中。這些部件均是與著名金匠Cooksongold合作，通過結合先進黃金積層製造的3D打印和傳統加工技術製成。所採用的18K玫瑰金共210克，全是來自100%可回收珠寶，並在伯明翰珠寶區Jewellery Quarter打上代表18K的「750」數字及伯明翰「船錨」等信心保證標記。還加上Black Rose金屬漆飾板、鯨黑色皮革及炭灰色粗花呢織布等物料鋪陳，展現Mulliner於工藝、色彩、材質和飾面上的無限可能。

逾千萬港元身價 每輛限量Batur都經過Mulliner部門為客戶專屬定製，造價由165萬英鎊起，未連稅折約1,662萬港元，而且全部名車有主。像這輛「The Black Rose」便通過行業首創的3D打印純色玫瑰金工藝，大玩玫塊金美學。無論面罩、通風口、側鏡蓋、由頭冚兩側一直往C柱延伸飾條、車身下部擾流套件、22吋輪圈以至主動式升降尾翼底部，均巧妙應用啞光玫瑰金飾。配上專屬定製的黑玫瑰（Black Rose）金屬漆與光面鯨魚黑（Buluga）雙色車身，可說是Mulliner設計團隊與客戶共同創作的獨一無二超豪華GT。

同場加映：SL 680 Monogram Series 高雅新時尚 結合時尚奢華與高舒適度的Mercedes-Maybach，早前推出全新SL 680 Monogram Series。這款獨特的兩座位開篷跑車，內外都有Maybach專屬設計元素貫穿，先講車身，不僅配備發光Maybach標誌鍍鉻面罩、頭燈內的玫瑰金Maybach裝飾、由Maybach圖案組成的下進氣口格柵和21吋Maybach專屬鍛造輪圈。至於車廂廣泛採用可持續鞣製的Crystal White MANUFAKTUR專屬Nappa皮革鋪陳，配以一對壓印新圖案的座椅，與鍍鋅的座椅靠背和Maybach專屬銀色鍍鉻裝飾形成鮮明對比。由軚環、不銹鋼踏板及門檻裝飾，以至全數碼化儀錶及中央觸控屏幕的啟動畫面和顯示風格也是Maybach專屬。新車以4.0L V8雙渦輪增壓引擎作動力核心，最大馬力為585hp，800Nm峰值扭力可於2,500~5,000rpm之間全數釋出；搭配9G-TRONIC自動波箱，進一步提升油門踏板敏感度，完成0~100km/h加速僅需4.1秒，極速260km/h。

撰文：林登麗

車身用上專屬定製黑玫瑰（Black Rose）金屬漆及光面鯨魚黑（Buluga）雙色配搭。當高速疾走時，主動式隱藏尾翼會自動升起，並露出其底部的玫瑰金細節。 座椅採用鯨黑色皮革配炭灰色粗花呢織布包覆，並以玫瑰金色點綴。 車內多處融入18K玫瑰金細節點綴，包括這三面旋轉式中控面板上獨立三圓錶飾框。 可按客戶要求選配Obsidian Black引擎蓋，融入Graphite Grey單色的Maybach圖案。 座椅以可持續鞣製的專屬Nappa皮革包覆，並壓印了新設計圖案。 啞光玫瑰金工藝巧妙應用在車身多處，包括面罩、通風口、側鏡蓋、車身下部擾流套件等。 車廂採用210克18K玫瑰金，與著名金匠Cooksongold合作打造而成。 Black Rose金屬漆飾板配搭18K玫瑰金裝飾線及冷氣出風口控制鍵，呈現超凡「瑰」氣。 黑白雙色配搭的車廂，與單色Maybach圖案的軟篷形成鮮明對比。 雙門檻裝飾用上專屬發光Mulliner配以18K玫瑰金的金屬飾板。 駕駛模式切換旋鈕上刻有代表18K的「750」數字及伯明翰「船錨」等標記。 Mercedes-Maybach新推出SL 680 Monogram Series兩座位開篷跑車，展現不一樣的魅力。 全數碼化儀錶及中央觸控屏幕的啟動畫面和顯示風格是Maybach專屬。