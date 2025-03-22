只此一輛 The Black Rose Batur「瑰」氣金裝
為告別W12引擎車型而打造的Batur雙門雙座位GT跑車，全球僅限量生產18輛，當中3輛為右軚版，包括今次介紹這輛鑲有18K玫瑰金的右軚One-off——The Black Rose Batur。配搭帶有告別含意的黑玫瑰專屬定製金屬車漆，「瑰」氣非凡，舉世無雙。
W12性能技術之最
作為末代W12引擎車型，Batur無論動力性能和底盤技術都是賓利（Bentley）歷來之最。搭載標誌性手工組裝6.0L雙渦輪增壓W12引擎，配備新升級的渦輪增壓器、新進氣系統及中冷器，經專業調校後可產生740PS馬力及1,000Nm峰值扭力；配以8前速雙離合器波箱和鈦金屬運動型排氣系統，完成0~100km/h加速僅需3.5秒，極速355km/h。具備Speed-tuned自適應三腔空氣懸掛、48V電動主動防側傾控制、eLSD電子限滑差速器、四輪轉向和扭矩矢量控制的先進底盤技術，使整體牽引力和轉彎抓地力獲得最大程度提高。
超豪華車廂用料
玫瑰金元素一直延伸至車廂，可見於儀錶台、軚環嵌件、冷氣出風口控制鍵、駕駛模式切換旋鈕、波棍及門檻裝飾等部件之中。這些部件均是與著名金匠Cooksongold合作，通過結合先進黃金積層製造的3D打印和傳統加工技術製成。所採用的18K玫瑰金共210克，全是來自100%可回收珠寶，並在伯明翰珠寶區Jewellery Quarter打上代表18K的「750」數字及伯明翰「船錨」等信心保證標記。還加上Black Rose金屬漆飾板、鯨黑色皮革及炭灰色粗花呢織布等物料鋪陳，展現Mulliner於工藝、色彩、材質和飾面上的無限可能。
逾千萬港元身價
每輛限量Batur都經過Mulliner部門為客戶專屬定製，造價由165萬英鎊起，未連稅折約1,662萬港元，而且全部名車有主。像這輛「The Black Rose」便通過行業首創的3D打印純色玫瑰金工藝，大玩玫塊金美學。無論面罩、通風口、側鏡蓋、由頭冚兩側一直往C柱延伸飾條、車身下部擾流套件、22吋輪圈以至主動式升降尾翼底部，均巧妙應用啞光玫瑰金飾。配上專屬定製的黑玫瑰（Black Rose）金屬漆與光面鯨魚黑（Buluga）雙色車身，可說是Mulliner設計團隊與客戶共同創作的獨一無二超豪華GT。
同場加映：SL 680 Monogram Series 高雅新時尚
結合時尚奢華與高舒適度的Mercedes-Maybach，早前推出全新SL 680 Monogram Series。這款獨特的兩座位開篷跑車，內外都有Maybach專屬設計元素貫穿，先講車身，不僅配備發光Maybach標誌鍍鉻面罩、頭燈內的玫瑰金Maybach裝飾、由Maybach圖案組成的下進氣口格柵和21吋Maybach專屬鍛造輪圈。至於車廂廣泛採用可持續鞣製的Crystal White MANUFAKTUR專屬Nappa皮革鋪陳，配以一對壓印新圖案的座椅，與鍍鋅的座椅靠背和Maybach專屬銀色鍍鉻裝飾形成鮮明對比。由軚環、不銹鋼踏板及門檻裝飾，以至全數碼化儀錶及中央觸控屏幕的啟動畫面和顯示風格也是Maybach專屬。新車以4.0L V8雙渦輪增壓引擎作動力核心，最大馬力為585hp，800Nm峰值扭力可於2,500~5,000rpm之間全數釋出；搭配9G-TRONIC自動波箱，進一步提升油門踏板敏感度，完成0~100km/h加速僅需4.1秒，極速260km/h。
撰文：林登麗
本文連結 : https://orientaldaily.on.cc/content/副刊/odn-20250322-0322_00321_001/只此一輛-The-Black-Rose-Batur「瑰」氣金裝
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
MMS：