觀瀾打卡動靜皆宜潮玩Pickleball

深圳觀瀾向來動靜皆宜，而且交通便捷，經落馬洲過關後直上地鐵4號綫便能到達。最近還開設了不少玩樂熱點，首推深圳唯一的匹克球館，試玩Pickleball這款在歐美大熱的新興運動。之後來到人氣哪吒牆及粉紅天台花園打卡，順道去埋特色餐廳醫肚，實行由朝玩到晚！

國際場地 專業教練切磋 匹克球（Pickleball）近年在全球愈發普及，單在美國便有過千萬名玩家。深圳作為內地一線城市自然勇於創新，早前全國首間RAMSPORTS匹克球館便在觀瀾正式揭幕。球館位於高爾夫大道8號的新城MH MALL商場外，距離地鐵觀瀾湖站C2出口僅130米步程，位置相當就腳。場館有佔地共4,600平方米的國際標準匹克球場，提供3個室內場區、3個戶外場區、4個電動伸縮帳篷場區，全部按照國際賽事標準打造，採用專業防滑減震地膠令跑動更安全，先進的照明系統則讓場地光線明亮，讓業餘玩家或職業選手都能全天候打波。此外，場內的教練團隊來自國際匹克球教練協會（IPTPA），提供專業培訓及課程資源，入場更有機會跟冠軍級人馬切磋球技。另設有貴賓室、淋浴間及更衣室，而商店有售各式匹克球服裝及用具。每天由早上9時營業至晚上10時，經官方微信公眾號便可以訂場。

匹克球具潛力？ 匹克球曾被《時代雜誌》譽為「美國最具潛力運動」，它集羽毛球、網球和乒乓球的技巧於一身。場區大小與羽毛球場差不多，相隔的網框高度與網球相若，球拍則像加大版乒乓球拍。除了可一對一單打，也可雙人組隊作賽，擊打塑膠孔洞球，此球的彈力小、速度慢，所以很容易上手。擊球動作多在腰部以下，也不需要太用力回擊，不易造成網球肘等運動創傷，可謂老少咸宜。

人氣壁畫 哪吒卡通塗鴉 動畫電影《哪吒之魔童鬧海》人氣席捲全球，連帶內地不少城市都出現哪吒主題塗鴉牆，成為最新打卡熱點。深圳其中一幅「哪吒牆」位於觀瀾古墟西門附近，乘地鐵至觀瀾站B出口步行約10分鐘就到。哪吒牆約高6米，由兩位「00後」影迷彭丹和龍玉如所繪畫，主角小哪吒位居正中，旁邊是敖丙、申公豹、太乙真人等卡通角色，色彩艷麗且造型生動，站在牆前合照恍如與電影角色同框，晚間亮燈後視覺效果更加特別。另一幅「哪吒牆」則位於同屬龍華區的上芬社區，面積約高2米、闊20米，同場還有石磯娘娘、西海龍王、申小豹等多位角色登場，打卡一流。

天台花園 粉紅娛樂設施 遊觀瀾不一定行到身水身汗，到天台花園一樣得！新城天空之境是當地網紅蒲點，坐落觀瀾湖新城商圈一期北門5樓，距離觀瀾湖站C2出口約300米。這個佔地約4,000平方米的天台花園外牆塗上粉紅色，四周種滿40多種三角梅，處處都是絢麗色彩的鮮花瀑布，浪漫滿屋。場地分為超過30個區域，走進觀景平台可俯瞰觀瀾湖一帶風光，到粉紅沙池則可玩堆沙，另有星空屋可經透明屋頂仰望星空。此處另有大型釣蝦池，提供釣竿、蝦網、餌料等裝備，兩手空空來到也能享受釣蝦之樂。其他活動包括碰碰車、真人CS、攻防箭、音樂表演、露天電影等，並提供圍爐煮茶及燒烤套餐。

同場加映：庭園粵菜 雲南火鍋 鹿鳴私宴是一家新開在觀瀾的庭園風粵菜餐廳，位於版畫村附近，裝潢古色古香，在此用膳別具風韻。鎮店菜式芥末炸蝦球，上層是魚子醬下層是薯片，香脆鮮味別具層次口感。八彩撈雞的雞肉鮮嫩，配上多色蔬菜和配料，色彩繽紛雞味香濃。其他招牌菜有百香果醋排骨、鹹蛋黃秘製叉燒、鮑魚鯊魚皮燕麥湯等。

另一間滇翁雲南酸菜牛肉火鍋最近亦開至觀瀾，採用雲南建築風格，食客可免費穿上民族服打卡。來到必試滇味鮮牛肉，肉質鮮嫩且分量十足，放入酸辣湯底涮幾涮即撈起，入口香辣過癮；玫瑰罐罐烤奶則甜而不膩，適合嗜甜者作飯後甜品。

撰文︰陳志滔