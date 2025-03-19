亞洲排名No.1 豪玩松巴島度假村

可容納12名大人及6名小童的Mandaka Owner＇s Estate，面積達1,200平方米。

於印尼峇里島乘搭約1小時內陸機前往的松巴島（Sumba），最近被著名文化雜誌選為2025年亞洲8大必訪地點第一名！當地保留着獨特的茅草高頂屋及Marapu宗教習俗與儀式，兼備熱帶森林、山谷瀑布、層疊稻田及被票選為世界最佳沙灘之一的Nihiwatu Beach等美景，同時還有一流住宿設施進駐，當中西海岸便有由28間別墅構成的豪華度假村，連奧斯卡影后Jennifer Lawrence也在此度蜜月。意猶未盡的話，島上還有兩間新開業的酒店可選，保證住得盡興！

奢華別墅 山谷水療 位於印尼松巴島西海岸、佔地567英畝的Nihi Sumba度假村能吸引Jennifer Lawrence大駕光臨，配套當然非同凡響。共有28間附有花園和私人泳池的別墅，並設有戶外浴室及海景露台，當中最大最豪華的是面積達1,200平方米、可容納12名大人及6名小童的Mandaka Owner's Estate，設有9間臥室，及有冷水池、瀑布泳池和健身泳池等多個泳池。不過更特別的是度假村安排的各種消閒項目，例如有Spa Safari，從度假村步行約兩個小時（亦可選擇騎馬或坐車）前往設在山谷懸崖上的水療中心，沿途感受該島自然美景，到埗後可在那裏吃早餐、泡溫泉及在能俯瞰大海和梯田的私人涼亭中接受療程。其他紓壓活動包括水中冥想、森林瑜伽，當然少不了浮潛、釣魚、站立划槳滑浪板、滑浪等水上活動。值得一提是，度假村設有自家馬廐，除了參加騎馬課程、海灘騎馬及與馬兒游泳外，還可坐在馬背上進行瑜伽。另有4間餐飲場所，包括供應精緻Omakase的Kaboku Restaurant及於Happy Hour可無限暢飲酒類的Boathouse Bar。度假村還可安排到島上的小學及診所參觀，了解當地民情。房價（2人入住）每晚US$1,331起（約HK$10,382）。

名廚駐場 文化體驗 由法國夫婦Evguenia和Fabrice Ivara創立、位於松巴島最西端的Cap Karoso，同樣是當地奢華住宿之選。他們早年造訪松巴島後被這裏的原始美景吸引，於是打造了這所融合現代主義與松巴島傳統工藝的度假村。共有44間客房及20幢別墅，皆以當地木材、竹、藤等天然材質構建，並融入松巴島手工織布與藝術裝飾。若一家大細到訪，兩房或三房別墅是理想選擇，另外面積達270平方米的Beachfront Villa擁有專屬的私人海灘通道，戶外備有L形泳池，泳池旁還有戶外BBQ區，能邊品嘗美食邊欣賞迷人的海景，還可邀請駐場廚師為你烹飪美食。度假村內設有3間風格各異的餐廳，當中的Julang餐廳定期邀請來自法國等地的星級廚師駐場，帶來獨特餐桌體驗。想放鬆身心則要到Malala Spa，提供源自松巴島傳統薩滿教療法的水療體驗，部分療程結合了木槿花、草藥和海鹽等天然成分，感受該島的自然能量。度假村亦安排村莊遊覽、捕魚、Ikat布編織以及松巴島特有的檀香小型馬騎行等文化體驗。房價（2人入住 ）每晚IDR4,860,000起（約HK$2,312）。

純白沙灘 滑浪勝地 位於松巴島佔地100公頃的私人保護區上，有由一對夫婦Rowan和Micha Burn於2022年開設的The Sanubari度假村。設計理念是將低調奢華與原始自然結合，6幢別墅散布在純白沙灘上，每一幢距離海洋僅數步之遙，擁有無敵海景、私人泳池和精心設計的室內空間。共有4種房型，屋頂由竹子和當地茅草製成，地板則選用忌廉色大理石，營造出一種簡約而優雅的氛圍。裝飾充滿松巴島特色，牆上掛着Ikat織布，擺放着當地木雕和石雕，家具則以藤條和柚木為主。浴室佔據了別墅三分之一的空間，配有開放式雨淋花灑和面向大海的浴缸，可望住大海浸浴。餐廳同樣位於海邊，主打當地特色美食，如印尼炒飯、燉牛肉和沙嗲，並提供招牌菜式如巨型沙律、雞肉卷和現撈海鮮，當中以魚漢堡和吞拿魚尼斯沙律備受好評。度假村周邊是世界級衝浪熱點，另可選擇潛水、划獨木舟、踏單車探索稻田和村莊，或是騎馬欣賞日落，徒步穿越隱秘山徑等活動。房價（2人入住）兩晚IDR24,200,000起（約HK$11,513）。

撰文：明藹寧

圖片：互聯網

別墅客廳以當地雕刻和紡織品作裝飾。 主餐廳Ombak Restaurant提供早餐和晚餐，食材選用自家菜園出品和當日捕撈海鮮。 Beachfront Villa設有池畔用餐露台，可安排調酒師炮製特色雞尾酒。 每間別墅都有私人泳池，任何時候都可暢泳。 度假村前方是延綿兩公里的白沙灘，景色一絕。 Puncak別墅設有戶外浴缸，可邊泡浴邊眺望印度洋壯麗景色。 這裏有特別的馬上瑜伽活動。 度假村內有佔地3公頃的有機農場，種植大量餐廳所需的食材。 室內設計充滿了松巴島的本土元素，例如牆上掛上Ikat織布。 沙灘上不時見到一大群水牛出沒。 擁有兩間臥室的Raja Mandaka別墅享有一覽無餘的優美景色。 面積達270平方米的三房別墅，擁有廣闊私人花園及無邊際泳池。 舉辦傳統村莊遊覽活動，可與當地居民交流。 菜單上有很多魚料理，使用當地捕獲海鮮簡單烹調，滋味十足。