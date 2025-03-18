多功能超級遊艇 活用甲板空間

能從百忙之中擠出一點時間出海歎世界，沒理由長時間躲在狹小的船艙吧！為了滿足遊艇愛好者曬太陽、吹海風、賞美景以至進行各類戶外活動的需要，許多設計師總是絞盡腦汁，希望把甲板空間「放大」或將其變成多功能空間，像最近才交付的「Limerence」，就是一艘多功能超級遊艇！

續航力強 以心理學術語命名的超級遊艇「Limerence」，乃土耳其船廠Alia Yachts的最新傑作，前身為支援艇「KAIYO」，船舶結構由Diana Yacht Design設計，內部結構則由Azure Yacht Design & Naval Architecture負責。先由外觀說起，一身銀色的「Limerence」，長52.5米，其船體以輕盈耐用的鋁製材質打造，而近乎垂直船頭則有助減低航行阻力，提升燃油效率，配合兩台柴油引擎驅動，最高時速為15節，續航里程可達4,100海里！

亮點在船尾 「Limerence」的最大亮點在於升高了的後甲板，該戶外空間能作多種用途，一方面可作為直升機甲板，供H145直升機停泊，另一方面又配備嵌入式照明和網牆系統，隨時變身為巨大的娛樂空間，因應船主需要轉換成舞池、排球場或籃球場。另外，後甲板上設有露天用餐區，船尾又可找到海灘俱樂部，還有帶酒吧與躺椅的日光浴平台，可滿足船主的娛樂及休閒需要。其他設施包括客廳、餐廳、主人套房、兩間雙人客艙等。順帶一提，作為一艘兼具支援功能的超級遊艇，「Limerence」具備驚人的儲物能力，主甲板上的封閉艇庫可容納一艘13米長的客用艇、一艘8.2米長的船員艇、一艘潛水艇，以及Seabobs、衝浪板等多種水上運動設備。

同場加映：80M Explorer 專為好動者而設 長80米的探險遊艇「80M Explorer」，由來自英國倫敦的設計工作室Vitruvius Yachts構思，專為運動愛好者而設，其啞黑色鋼製船體的造型硬朗，貌似一頭黑鯊，相當帥氣，船首採用垂直設計，航行時像把海浪劈開，大大加強能源效率，續航里程為6,500海里，最高速度可達19節。說到「80M Explorer」的最大亮點在於船尾的後甲板極長，可存放各種水上玩具，亦可作為直升機停機坪，而甲板下設有健康中心和海灘俱樂部，方便乘客進行各類水上運動。

Seadeck 6 適合家庭使用 由Azimut Yachts推出的「Seadeck 6」，屬於一款適合家庭使用、標榜低排放兼且可滿足長途航行的遊艇，其船體長17.5米、寬5.05米，有30%為回收塑料瓶製成，甲板物料則選用可持續的軟木材質MarineCork，符合環保原則。性能方面，它配備3台IPS 650引擎，巡航速度為24節，最高時速則為33節，並配備輕度混合動力系統，可在停泊時實現安靜、零排放的運行。至於「Seadeck 6」的最大賣點在於船尾區域引入了「Fun Island」概念，由兩個可摺疊甲板和一個可下沉平台組成，船主既可獲得一個多功能戶外空間，亦可以最近距離接觸水世界。

規格表

長度：52.5米

寬度：8.6米

吃水：2.6米

總噸位：499GT

載客量：10人

巡航速度：12節

最高速度：15節

續航里程：4,100海里

撰文：何雨晴

圖片：互聯網