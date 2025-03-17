重新演繹 向經典中菜致敬

水中芙蓉

以咖啡拉花作靈感於龍蝦湯蒸蛋和菠菜汁上以沙律醬點綴，加油泡澳洲龍蝦球，伴以龍蝦殼作飾，立體又吸睛。

中國飲食文化博大精深，每個地方都有自己的獨特風味，流傳下來的菜式都經過千錘百煉，堪稱經典。與此同時，不少大廚亦力求推陳出新，不但在傳統菜餚上二次創作，還將之推倒重來、改頭換面，打造摩登吸睛的新派創意佳餚，滿足感官享受。

閩粵結合 香港中菜以粵菜作主打，其他地區的菜系亦百花齊放，尖沙咀新開的高級中菜館結合閩南和廣東美食的精粹，行政總廚王永其師傅走遍大江南北，曾先後於內地、澳門、意大利和東南亞等地任職，亦曾為政壇名人烹調佳餚，經驗豐富。他將偏於清雅簡約閩菜和人氣粵菜結合作主軸，再融合川式和東南亞等風味，打造屬自家風格的創新口味。能吸引客人，講究菜式的色香味全；一道碧綠的「水中芙蓉」，龍蝦湯蛋白淋上有機菠菜汁和放上澳洲油泡龍蝦球，王師傅更從咖啡拉花吸取靈感，菠菜汁面唧上沙律醬拉花點綴，猶如碧綠的湖水波紋。脆香的「蜂巢富貴蝦」，瀨尿蝦肉沾用10多款材料調和的炸漿炸至金黃，油溫和時間尤其要控制得宜，蜂巢狀炸得更突出，令賣相和味道兼備。平凡的肉絲炒麵搖身變成配鮑魚的升級版本，矜貴又脆口。「閩粵甘香蝦」結合五香粉和馬拉香料作醬料，蝦肉脆炸加醬料和上湯再煮，集兩地元素變奏。

巨型牛骨 除了食材講究，配料和細節亦花心思。肉類菜式中，「核桃爆炒黑椒和牛粒」選用日本A5和牛加黑椒汁爆炒，用來裝飾的牛腿骨也經精心挑選，大廚指要特定重量牛隻的牛腿骨才會這樣粗壯結實，加添立體感。「銅鍋辣子烏雞」將烏雞件以四川香料醃製，用花椒和自製辣椒油等爆炒，麻辣香辛。閩菜代表的「閩南五香卷」，手剁豬肉和馬蹄等餡料加五香粉和葱油調混，和閩南辣椒醬享用，可回迷人。

（查詢電話：3619 7123）

改頭換面 各國飲食文化互相衝擊，由食材、烹飪手法和擺盤都來個大融合。尖沙咀新開現代創意中菜館主廚莫均朗師傅自幼受任職粵菜師傅的爸爸薰陶，其後他於本地多間米芝蓮星級西餐和新加間三星餐廳工作，將中菜和西式技巧結合重塑多個經典名菜，為客人提供中西合璧的時令嘗味餐單。

每道菜式都滲入多國風格，前菜小點「啤酒脆杯‧間八‧士多啤梨辣醬‧海膽」，北歐啤酒麵糊和馬拉金杯製作餅皮，食材配加韓式辣醬的士多啤梨醬，惹味開胃。迷你版的「XO醬‧帶子‧西蘭花」將傳統炒菜重新組合，紅蘿蔔脆餅皮盛載西蘭花和帶子他他，紅綠搶眼。鹹蛋黃金蝦變成釀鹹蛋蝦仁和芝士的「泡芙‧黃金蝦‧康提芝士」，小巧的骰，同樣惹味。

混搭蒸蛋 以中式蒸水蛋作基調變身的日式茶碗蒸，以蒸蛋白、花甲配海苔油和魚子醬，即時為這道家常菜升級。自家製陳村粉配用橙皮等醃煮的馬友，周邊是乳酸發酵甘筍、辣椒和香茅製的忌廉，為菜式帶來複雜層次。牛小扒用香料醃過夜再慢煮36小時，豉椒汁加甜椒、牛肉、豆豉和3款洋葱，令「豉椒排骨」變得更高級。以韓式冷麵風格做的擔擔麵，加花蟹湯和烤腰果醬等調配湯汁，拌勻辣椒油和蒜片等享用，辛香餘韻久久不散。最後以台式風味的芝麻糖麻糬配薑汁糖漿甜薯丸及薑汁奶泡作結，讓味蕾環遊世界。

（查詢電話：5275 8881）

妙用五香粉 閩南菜經常用到五香粉，王師傅指不同的配搭和分量，可讓菜式味道更突出。用來醃肉可加約2茶匙和鹽糖等調味，海鮮的話只需約半茶匙加生粉醃製便成。此外，五香粉和豬油、葱油都好夾，用來搭配，令食物香氣更濃。

撰文：林佩婷

部分攝影：胡振文

銅鍋辣子烏雞

烏雞肉加四川香料和辣椒粉等醃1晚，油泡後加蒜、葱、花椒、辣椒和自製辣油等爆炒，香辛肉嫩。 核桃爆炒黑椒和牛粒

日本A5和牛粒加黑椒汁和彩椒爆炒，配蒜片和核桃，放在巨型牛骨上，賣相吸睛。 XO醬·帶子·西蘭花

以XO醬帶子炒西蘭花伴紅蘿蔔片作靈感，烤西蘭花和XO醬帶子他他放在紅蘿蔔撻皮內，互相呼應。 馬友‧陳村粉‧發酵辣椒甘筍

魚肉加檸檬、橙皮和調味料醃製，和自製陳村粉搭配，周邊以香茅辣醬和芫荽油點綴，香氣複雜。 五香粉和葱油互相配搭，加強食材香氣。 閩南五香卷

魚肉、手剁豬肉、馬蹄、葱、五香粉和自家煉製葱油作餡，蘸閩南辣椒醬享用，香氣複雜。 行政總廚王永其師傅 蒸蛋白‧花甲‧海苔油‧魚子醬

結合中式蒸水蛋和日式茶碗蒸的優點，所有材料一次過享用，軟滑鮮嫩。 主廚莫均朗師傅 五香粉和豬肉最夾，其次就是雞肉。 鮑魚肉絲炒麵

炒麵炸成球狀，放燉煮湯鮑，吃時淋上肉絲汁，即時提升食味。 餐廳寬敞空間配高空景，感覺開揚。 花蟹‧辣椒油‧擔擔麵

做成冷麵風味，湯汁由烤腰果和蟹肉湯調配，灑蒜片、麵包糠和辣椒碎，香辣之選。 餐廳以吧枱作設計，客人可近距離欣賞師傅手藝。