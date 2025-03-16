轉季必學 收納寒衣快靚正

使用 「3秒法則」，花3秒來決定保留或放棄寒衣，節省收納空間。

開始踏入潮濕悶熱的春季，相信大家已着手收起秋冬衣物及被子，若要以井井有條兼衣物保養得宜為出發點去考慮的話，便絕不能將寒衣被鋪塞進衣櫃了事。網絡上流傳了不少家務達人分享的寒衣整理儲藏貼士，從中偷師既能節省空間、兼享有存取容易及令收藏保持最佳狀態等優點，好處多不勝數！

3秒決定 保留捨棄 收拾寒衣第一步，當然是只保留下個秋冬會穿的衣服，其餘都丟掉，藉以節省收納空間。日本收納整理師須原浩子便提出「3秒法則」，把冬裝全部拿出來，每件僅花3秒來決定保留或放棄，當中難以打理、有明顯污漬、容易起毛球或已逾3年沒穿的衣物便不宜再保存。若有衣物沒法作決定的話便存放在「保留盒」內，待下個冬季再用「3秒法則」審視。由於春季天氣經常在冷暖之間波動，別一下子將冬裝統統收起來，應先收納大褸和羽絨等較厚身服裝，同時保留薄身針織外套及圍巾等來保暖。

材質不同 處理各異 較長的西裝外套、裙子、褲子等，建議用衣架吊掛在衣櫃之內，但留意太擠迫會導致起皺或變形，最好衣物僅佔據整個衣櫃約7成空間。至於存放需摺疊或捲起的衣服時，建議按主題、顏色或材質分類存放在單獨的衣物箱中，方便日後取出穿着。可參考日本收納女王近藤麻理惠教路的直立式摺衣法，將衣服兩側往內摺，形成一個長方形後再對摺，並於末端部分反摺形成「口袋」，最後將衣服分為3等分摺好並塞進「口袋」內便大功告成。衣物箱避免使用容易發潮的紙質或布質製造，以密封的塑膠箱為佳。另外，存放前先洗淨及徹底乾燥、熨燙，並與吸濕劑或驅蟲包一起存放，令衣物能維持最佳狀態。

動物絨毛 切忌壓縮 處理厚重棉被，不少人會出動真空袋，利用抽真空機抽走袋內空氣，令體積大大縮小。但有動物絨毛的羽絨被卻不宜使用此招，事關其保暖原理是利用絨毛之間的空氣層鎖住暖空氣，過分擠壓有可能破壞絨毛的纖維結構，繼而令保暖效能大減。不妨將羽絨被摺成長條狀後，把被子三分之一反摺成「口袋」，再依照3等分摺法摺妥並塞進「口袋」內，如此一來節省大量收納空間，並建議放入收納箱，或非真空的防潮防塵收納袋內。同樣道理及處理方法也適用於羽絨外套。

撰文：李芷玲

部分圖片：互聯網