300店進駐 台北新Mall痛快血拼

台灣近年有不少大型商場相繼落成，新鮮熱辣於3月20日有日本三井不動產集團旗下商場登陸台北南港軟體經貿園區，總樓地板面積達157,000平方米、有約300間台灣本土及國際品牌店舖進駐，當中包括有日本《哈利波特》專賣店及兒童職業體驗樂園KidZania等首度登台的人氣之選！另外於台北大巨蛋周邊及大直商圈亦各有新商場登場，為大家帶來豐富的血拼及消閒選擇！

日本潮牌 首度登陸 於日本多處開業的區域型購物中心Mitsui Shopping Park LaLaport，繼2023年進軍台中後，即將於本月20日在台北南港軟體經貿園區有LaLaport南港開幕。商場樓高6層（地庫1層），匯聚約300間商店，涵蓋餐飲美食、生活家具、潮流服飾等。B1至4樓為購物樓層，當中有不少首度進駐台灣的日本品牌，例如服裝潮牌graniph、9090、comcoca及repipi armario， 專營童裝的petit main，生活雜貨店LAKOLE樂好樂及niko and...，還有大型超市LOPIA等選擇。不得不提於1樓開設的《哈利波特》官方商店Harry Potter - Mahou Dokoro首間海外分店，以《哈》電影系列為靈感，打造多款周邊商品如魔法道具、服裝、首飾和盲盒等。B1和5樓則為美食街，包含多間首度進駐台北的餐廳，例如主打肉類扒餐的北海道餐廳SAPPORO BONE、韓國街頭小吃韓美膳、日本大熱的夏威夷風餐廳La Ohana，還有林聰明沙鍋魚頭、味穗、「茶嶋咖哩」等，而5至6樓預計於4月底有台北最大影院威秀影城開幕，明年還有兒童職業體驗場所KidZania壓軸登場，滿足食買玩願望。

多國風味 美食薈萃 於去年5月營運的遠東Garden City商場，其範圍包括了大巨蛋場館周邊的地下街、外圍餐廳及百貨零售區域，總面積約119,000平方米。商場分為4個區域，率先登場的D區「食尚庭園」位於1樓，劃分為南北面2大用餐主題，分別為美食不夜城和適合親子寵物，各設7間餐廳，提供1,422個座位。當中包含5間全台首店，例如首間航空主題的燒肉店星胡同、設有寬8.3米環狀觀賽螢幕和顯示店內酒售價漲跌的「電子酒精交易所」等設施的美式運動餐廳SPORTS NATION、另有結合台式辣炸雞和美式炸雞堡的「週末炸雞漢堡俱樂部」、主打牛油果料理的素食餐廳PRESERVE等。至於C區「花園綠廊」地下街位於B1和B2樓層，同樣以美食為主角，皆因進駐的17間商店中，餐飲場所便佔了15間，例如網絡人氣店「柴窯火腿製造所」首間實體店、韓式炸雞名店bhc Chicken、關西豬排名店伊勢路勝勢日式豬排等，兩區合共有近30間食肆。另外尚未開幕的A區和B區分別規劃為秀泰影城和10,000平方米的百貨商場，預計將於年底前陸續開業，令人相當期待！

消閒設施 分量十足 位於中山區大直商圈的NOKE忠泰樂生活同樣話題十足，這幢樓高7層（地下3層）的商場、商業面積約21,480平方米，有約100間商店進駐，包含17間獨家商店、15間自營品牌，以及67間全新概念店。零售商店集中於1樓至4樓，主打生活和時尚路線，包括意大利居家香氛店CULTI Milano、日本潮流服飾品牌me ISSEY MIYAKE、澳洲牛仔系列品牌ONETEASPOON、法國潮流精品店LA MASION SCLOUD等。5樓的美食廣場同樣琳琅滿目，包括由德國米芝蓮三星主廚Thomas Bühner領軍的法國餐廳 La Vie by Thomas Bühner、獲得米芝蓮綠星肯定和必比登推介的小小樹食、全球首間米芝蓮一星燒肉餐廳老乾杯，還有建築大師隈研吾設計的高檔粵式火鍋明粵，和首登台灣的意大利人氣雪糕 Old Bridge等。消閒方面，6樓設有全台首座符合國際比賽標準、面積約1,500平方米的溜冰場極光冰場，同層另有配備EZ Ride乾式滑雪機台的 SSTC雪訓基地。頂樓還有會員制的The Upper House，為全台唯一結合室外和室內的高爾夫球俱樂部，玩樂元素豐富。

撰文：李芷玲

圖片：互聯網

商場的Memory Court結合都市和綠洲的元素，設有瀑布和流水景觀。 於2015年在北海道設立的SAPPORO BONE，以日式烤生牛肉和扒餐聞名。 源自墨西哥的KidZania明年登台，為小朋友提供職業扮演的體驗設施。 B2樓層的北村豆腐家提供多款韓料理組合，一次過享受經典韓味。 1樓的大巨星港式飲茶餐酒館為24小時餐廳，裝潢採用港式霓虹招牌和科幻元素，並設未來感十足的金屬吧枱。 6樓設有符合國際賽事標準的溜冰場，面積達1,500平方米。 1樓開設海外首間Harry Potter - Mahou Dokoro，售賣多款《哈利波特》周邊商品。 日本心齋橋章魚燒名店味穗台北首店將於南港LaLaport登場。 位於台北大巨蛋場館周邊的遠東 Garden City，雲集了近30間餐廳。 「柴窯火腿製造所」以龍眼木熏製的火腿起家，並以厚火腿三文治最受歡迎。 建築外形出自知名建築師林友寒之手，以純白色牆身配上階梯狀設計，增加室內採光度。 頂層的高爾夫球俱樂部擁有露天Mini Golf，室內也配備高爾夫球模擬器，無論是熟手抑或初哥都能暢玩一番。 首次於北部開店的嘉義人氣美食林聰明沙鍋魚頭，先後被國際及台灣美食節目採訪。 別錯過淡水知名老餅店新建成的招牌芝麻蛋黃大餅。 1樓螢火部落的招牌為鑄火料理，以露營常見的鑄鐵鍋盛裝，並將新鮮食材用火爐熏烤。 美式運動主題的SPORTS NATION擁有寬8.3米無死角環狀螢幕。 德國名廚主理的LaVieby Thomas Bühner，將頂級食材融入台灣元素，展現中西合璧的精緻盛宴。