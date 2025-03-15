504 Pikes Peak概念戰車攻頂

擁有逾百年歷史的美國派克峰（Pikes Peak）國際爬山賽，是一個享負盛名的高海拔競速比賽，亦是全球賽車好手一展身手的試煉場。夥拍他們落場的戰車，性能要求相當高，而且通常會盛裝上陣，最少好似新發表的504 Pikes Peak概念車，車身有咁低Load咁低，尾翼有咁大得咁大吧！

為派克峰盛會設計 賽車界有兩大必征之地—紐布寧和派克峰，前者挑戰最快圈速，後者挑戰最快登頂，驚險程度與難度俱高。派克峰賽道又稱為The Race to the Clouds，全因終點就在美國科羅拉多州一個位處海拔約4,302米的山頂上。由位於海拔約2,835米的起點出發，需征服156個彎道，當中尤以無底洞彎（Bottomless Pit）最為驚險。雖然全程都是平坦柏油路，但沿途僅有幾個防撞欄，稍有不慎便會跌落山，除了講求賽車手的技術和膽識，亦考驗戰車的循迹性、抓地力及操控性；同時高山空氣稀薄對賽車手及戰車都是嚴苛的挑戰。而504 Pikes Peak概念車正為此而設計，從其齊備的「架生」造型看，究竟它會否現身今年6月的派克峰盛會呢？

基於經典車型改造 這輛粉紅戰車是Peugeot Design Lab設計團隊以品牌上世紀60年代的經典504 Break為基礎而改造。掗拃霸道的外拋沙板，配上頂部開口設計，令下方的車輪頂部變得可見。頭泵把下方裝有闊大、凸出且幾近貼地的分流板。尾部設計亦囂張，於車頂水平線上特設雙層大尾翼，並於翼面翼底同時印有大大隻PEUGEOT字樣，無論從高或低角度，甚至是從老遠看都無法將它無視。其他設計還有被消失的尾泵把、清晰可見的後輪和大型擴散器等。值得一提是粗大的輪胎外，特別加裝一個表面印滿「113」標誌的大輪蓋，乃是設計團隊向曾於2000年駕駛着客製化504登上頒獎台的法國嘻哈樂團113致敬之作。

同場加映：玩味飄移變奏 說到向113樂團致敬，設計團隊還構思了另外兩款概念車，一款玩味時尚，另一款為飄移而設。前者刻意保留504 Break的經典精髓，透過高視覺對比的色彩配搭大玩法式時尚，包括以灰色車身主調，配左藍色側鏡及後排車門、右黃色側鏡及前排車門，加上紅色尾門、黃色全車玻璃，以及左粉紅、右藍色輪圈和輪胎。另一款則直接把尾泵把刪走，採用金屬灰與黑色車身配搭113車側拉花、藍色前擾流等；還分別在頭冚及尾擋風玻璃加入樂團出道年份「94」的黃色噴漆點綴。值得留意是兩車均配備黑膠唱盤，配搭跟504 Pikes Peak一樣的最新線控Hypersquare軚環，既復古又時尚。

本地車訊：EQA 250+ Facelift升級版續航更長 純電動EQA作為首款「電Benz」推出至今不到3年，轉眼已有小改款抵港。全新Facelift升級版EQA 250+不僅換上布滿平治星徽的黑色密封面罩，車身空氣動力細節亦經優化，包括為後輪拱加裝全新導流槽及配上尾燈擾流板等，加上AMG輕合金輪圈和低滾動阻力輪胎，無論效能表現及續航力均有所提升。另換上70.5kW電池，使續航力增至569km（WLTP）；最大馬力維持190hp，最大扭力則來到385Nm。

同時透過內裝布局和配備升級，帶來更勝同級的駕駛樂趣。當中經簡化的中控台保留了Dynamic鍵，方便隨時切換駕駛模式；配備觸控按鍵的新款軚環後方附設制動力回收撥片，雙手握軚時只需動彈指頭，便可將動力連收兩至三級，換來猶如拖波的效果。儀錶台則配備10.25吋中央觸控屏幕及數碼化儀錶板，除了換上激光雕刻背光星徽圖案飾板，亦升級至Zero Layer零層級觸控介面的MBUX多媒體系統。其他內裝亦有所提升，包括將USB套件列入標準配備，並帶有360°泊車鏡頭的泊車輔助系統、Burmester環迴音響系統加到選裝配備中。

撰文：林登麗

雙層大尾翼設在高於車頂水平線上，同時尾泵把被消失，令後輪及擴散器更顯突出。 不設車門的設計僅備有防滾架，內裝則採用粉紅及藍色格仔配搭。 車尾配上設計獨特的導流板，尾擋風玻璃則有113樂團出道年份「94」的噴漆。 搭載70.5kW電池，續航力提升至569km（WLTP），以100kW DC直流電由10%充至80%約需35分鐘。 尾箱可透過拆下遮物板和翻平後排椅背，將容量由340L提升至最大1,320L。 這輛身披粉紅戰衣的504 Pikes Peak是Peugeot Design Lab設計團隊為征戰Pikes Peak而設計的全新概念作。 美國派克峰國際爬山賽是一個擁有過百年歷史的高海拔汽車競速比賽，賽車手及其戰車在登頂前需征服156個險彎。 兩款概念車均備有黑膠唱盤，配搭品牌最新線控Hypersquare軚環。 儀錶台換上激光雕刻背光星徽圖案飾板，MBUX多媒體系統配備Zero Layer零層級觸控介面。 表面印滿「113」標誌的大輪蓋，乃是向法國嘻哈樂團113致敬的設計。 這輛戰車同樣是以經典504 Break為基礎及向113樂團致敬而設計。 全新Facelift升級版EQA 250+面罩起用滿布平治星徽的新設計。 全車座椅以黑色ARTICO人造皮革及MICROCUT超細纖維雙物料包裹，空間不俗。