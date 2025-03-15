504 Pikes Peak概念戰車攻頂
擁有逾百年歷史的美國派克峰（Pikes Peak）國際爬山賽，是一個享負盛名的高海拔競速比賽，亦是全球賽車好手一展身手的試煉場。夥拍他們落場的戰車，性能要求相當高，而且通常會盛裝上陣，最少好似新發表的504 Pikes Peak概念車，車身有咁低Load咁低，尾翼有咁大得咁大吧！
為派克峰盛會設計
賽車界有兩大必征之地—紐布寧和派克峰，前者挑戰最快圈速，後者挑戰最快登頂，驚險程度與難度俱高。派克峰賽道又稱為The Race to the Clouds，全因終點就在美國科羅拉多州一個位處海拔約4,302米的山頂上。由位於海拔約2,835米的起點出發，需征服156個彎道，當中尤以無底洞彎（Bottomless Pit）最為驚險。雖然全程都是平坦柏油路，但沿途僅有幾個防撞欄，稍有不慎便會跌落山，除了講求賽車手的技術和膽識，亦考驗戰車的循迹性、抓地力及操控性；同時高山空氣稀薄對賽車手及戰車都是嚴苛的挑戰。而504 Pikes Peak概念車正為此而設計，從其齊備的「架生」造型看，究竟它會否現身今年6月的派克峰盛會呢？
基於經典車型改造
這輛粉紅戰車是Peugeot Design Lab設計團隊以品牌上世紀60年代的經典504 Break為基礎而改造。掗拃霸道的外拋沙板，配上頂部開口設計，令下方的車輪頂部變得可見。頭泵把下方裝有闊大、凸出且幾近貼地的分流板。尾部設計亦囂張，於車頂水平線上特設雙層大尾翼，並於翼面翼底同時印有大大隻PEUGEOT字樣，無論從高或低角度，甚至是從老遠看都無法將它無視。其他設計還有被消失的尾泵把、清晰可見的後輪和大型擴散器等。值得一提是粗大的輪胎外，特別加裝一個表面印滿「113」標誌的大輪蓋，乃是設計團隊向曾於2000年駕駛着客製化504登上頒獎台的法國嘻哈樂團113致敬之作。
同場加映：玩味飄移變奏
說到向113樂團致敬，設計團隊還構思了另外兩款概念車，一款玩味時尚，另一款為飄移而設。前者刻意保留504 Break的經典精髓，透過高視覺對比的色彩配搭大玩法式時尚，包括以灰色車身主調，配左藍色側鏡及後排車門、右黃色側鏡及前排車門，加上紅色尾門、黃色全車玻璃，以及左粉紅、右藍色輪圈和輪胎。另一款則直接把尾泵把刪走，採用金屬灰與黑色車身配搭113車側拉花、藍色前擾流等；還分別在頭冚及尾擋風玻璃加入樂團出道年份「94」的黃色噴漆點綴。值得留意是兩車均配備黑膠唱盤，配搭跟504 Pikes Peak一樣的最新線控Hypersquare軚環，既復古又時尚。
本地車訊：EQA 250+ Facelift升級版續航更長
純電動EQA作為首款「電Benz」推出至今不到3年，轉眼已有小改款抵港。全新Facelift升級版EQA 250+不僅換上布滿平治星徽的黑色密封面罩，車身空氣動力細節亦經優化，包括為後輪拱加裝全新導流槽及配上尾燈擾流板等，加上AMG輕合金輪圈和低滾動阻力輪胎，無論效能表現及續航力均有所提升。另換上70.5kW電池，使續航力增至569km（WLTP）；最大馬力維持190hp，最大扭力則來到385Nm。
同時透過內裝布局和配備升級，帶來更勝同級的駕駛樂趣。當中經簡化的中控台保留了Dynamic鍵，方便隨時切換駕駛模式；配備觸控按鍵的新款軚環後方附設制動力回收撥片，雙手握軚時只需動彈指頭，便可將動力連收兩至三級，換來猶如拖波的效果。儀錶台則配備10.25吋中央觸控屏幕及數碼化儀錶板，除了換上激光雕刻背光星徽圖案飾板，亦升級至Zero Layer零層級觸控介面的MBUX多媒體系統。其他內裝亦有所提升，包括將USB套件列入標準配備，並帶有360°泊車鏡頭的泊車輔助系統、Burmester環迴音響系統加到選裝配備中。
撰文：林登麗
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