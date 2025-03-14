瞓極唔夠？提防睡眠窒息

曾有調查發現，超過4成受訪港人不滿意自己的睡眠質量，近一半人未意識到瞓得差有可能是睡眠窒息症引起。假如你經常在睡眠期間反覆地「扎醒」、持續有吵耳鼻鼾聲、日間疲倦容易打瞌睡，就要正視問題。趁今天是「世界睡眠日」，大家不妨好好認識睡眠窒息症。

阻塞性較為常見 睡眠窒息症又稱睡眠呼吸中止症，是一種睡眠失調症，可分為3大類，第一類是中樞性睡眠窒息症，成因是大腦中樞神經受到影響，無法正常傳遞呼吸訊息，令患者出現窒息，一般出現於患有心臟病、腦部疾病或創傷、中風或先天性疾病的人士身上，亦可因藥物或高海拔引發。

較常見的一類為阻塞性睡眠窒息症，成因包括上呼吸道有過多軟組織、扁桃腺過大、懸垂體變大、肥大舌頭底部等，使呼吸道變窄，容易在睡眠時受到阻塞，引發短暫的呼吸停頓，每次暫時窒息可維持數秒至一分鐘以上，當血氧量下降至一定水平，腦部就會發出訊息，令患者「扎醒」。由於短暫窒息情況會在整晚重複出現，患者不能進入深層的睡眠狀態，睡眠質素自然大受影響。至於第三類為混合性睡眠窒息症，即患者同時患有阻塞性睡眠窒息症和中樞性睡眠窒息症。

鼻鼾嚴重屬病徵 鼻鼾聲如雷，有可能是患上睡眠窒息症的先兆，其他病徵包括睡眠時用口呼吸、有夜尿問題、早上頭痛、日間感到疲倦、容易打瞌睡、難以集中精神、脾氣暴躁、記憶力衰退、性機能減退等。另外，睡眠窒息症可分為3個程度，可以用窒息半窒息指數（AHI）判斷，即每小時出現窒息或半窒息的次數，5至15次屬輕度，16至30次屬中度，多於30次則屬嚴重！換句話說，病情嚴重的患者，每小時出現30次以上短暫窒息，若每次持續10秒，即1小時窒息5分鐘，以一晚睡8小時計算，就出現40分鐘窒息，驚醒240次，整晚只能處於淺睡狀態！

眾所周知，優質睡眠對維持健康極其重要，若患上睡眠窒息症又得不到適當治療，可導致認知能力受損、記憶力退化、壓力增加、心肺負荷加重，還會增加患上心臟病、腦中風等嚴重疾病的風險。雖然患者以中年男性居多，但其實任何人都有機會患上此症，如發現自己睡夠8小時仍經常在日間打瞌睡，應諮詢醫生的意見，決定是否需要接受檢查或治療。

睡眠窒息症高危因素 ‧40歲或以上

‧男性

‧肥胖

‧扁桃腺發大、舌頭肥大、下顎較小

‧頸部粗大（男士頸圍超過17吋， 女士頸圍超過16吋）

‧患有嚴重鼻敏感、慢性心肺疾病、高血壓、心臟病和甲狀腺分泌過低等

‧飲酒

‧吸煙

‧使用安眠藥

‧家族病史

關於世界睡眠日 由世界睡眠醫學學會（WASM）於2008年發起的年度活動，定於每年「春分」前的星期五舉行，旨在喚引大家關注睡眠的重要性，今年的活動主題正是「Make Sleep Health a Priority」（將睡眠健康放在第一位）。

嗜睡程度自我評分 你曾否於下列情況打瞌睡？可按頻密程度給予分數，從未發生為0分，很少發生為1分，間中發生為2分，經常發生為3分。

‧坐着看電視時

‧乘搭交通工具時

‧坐着看書、報、雜誌時

‧坐着與人交談時

‧參與會議中

‧駕駛或停車等候時

‧看電影或聽講座時

‧餐後坐下休息時

結果分析 0 ~ 5分︰嗜睡情況正常，患睡眠窒息症機會較低

6 ~ 8分︰有較大機會患上

9 ~ 15分︰渴睡情況明顯，有可能患上睡眠窒息症，應視乎情況諮詢醫生，再安排睡眠測試。

撰文：鄭國河