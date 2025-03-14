日本爆紅產品 Y1000攻港！

香港人生活節奏急促，失眠問題可謂非常普遍。一向以改善腸道健康為口碑的益力多公司近年致力研發新產品，例如早前日本益力多推出的全新系列「Y1000」，除了改善腸道健康外，據說還可改善睡眠質素和緩解壓力，一次過解決3大都市病。原本僅限日本發售的「Y1000」已進軍香港，成為首個海外銷售地區，各位不用遠赴當地也能輕鬆買到。

10倍益生菌 掀搶購潮 益力多於2021年10月起率先在日本推出全新系列「Y1000」，上架後廣受好評，掀起連串搶購和炒賣潮！日本益力多中央研究所食品研究所室長松田一乘博士指：「產品最大特色在於每支含有高達1,000億個益生菌代田株，代表每1毫升就含有10億個，比原味益力多高出10倍分量，有『益力多史上最高密度的益生菌代田株』之稱。」當中的益生菌代田株能直達腸道，促進腸臟蠕動，為腸道築起健康屏障。

除了便秘外，不少人飽受失眠困擾，不但影響情緒和工作表現，長遠而言更會增加憂鬱和認知等風險。松田博士謂經多項臨床實驗證實，「Y1000」含有的高密度益生菌代田株有助抑制因壓力引起身體不適，讓大家睡得更深、更沉，持續每日飲用可明顯改善睡眠質素和緩解壓力。

益力多的主要成分「益生菌代田株」，是創辦人代田稔博士於1930年進行醫學研究的過程中培養而成，並於1935年作為益生菌飲品的益力多推出市面發售，目前在全球40個國家及地區熱賣中，每日合共銷售量約4,000萬支。香港益力多扎根本港已56載，始終秉持「以腸道健康守護大眾」的理念。品牌旗下經典產品「益力多」及高纖低糖配方「益力多LT」，多年來深受家庭客群信賴。至於新成員「Y1000」，將繼續陪伴大眾邁向健康的新篇章，建議每日飲一支，並冷藏於10℃以下確保其品質安全及功效。

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