守護骨骼與血管 開啟健康雙通道
在現代快節奏生活中，關節疼痛與心血管問題成為威脅健康的兩大「隱形殺手」。針對此現狀，鎖健Lock Health品牌推出兩大皇牌產品－骨健康（昇級版）與血管通（昇級版），以天然成分與科技融合之力，為不同健康需求族群提供全面解決方案。
骨健康專為關節問題設計，融合犛牛骨粉、膠原蛋白勝肽等天然成分，快速緩解疼痛，修復軟骨損傷。其獨特配方可七天顯效，長期使用能清除關節代謝廢物，改善骨質疏鬆、骨刺等問題，幫助老年人與職業勞損人群重獲行動自由。
血管通則聚焦心血管健康，精選納豆激酶、紅麴、輔酶Q10等成分，透過軟化血管、清除血管廢物，預防「五高」引發的血管問題及心腦問題。尤其適合飲食失衡、缺乏運動的亞健康族群，為血管提供天然保護屏障。
鎖健Lock Health秉承「預防勝於治療」概念，倡議透過科學管理結合天然產品，實現健康長效守護。無論是關節的靈活自如，或是血管的暢通無阻，鎖健以雙線並行的健康方案，幫助每個家庭擁抱無痛、活力的品質生活。健康之路，從骨骼與血管開始，助你達致理想的健康目標！
於官網及全港29間專門店
購買任何產品滿4盒送1盒，10盒送4盒，20盒送10盒，50盒送28盒，100盒送60盒（數量有限，送完即止）
產品熱線：2811 9900
網址：www.usalh.com
營業資訊
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
MMS：