荷蘭深度遊 玩轉慶典嘗美饌

荷蘭的春天，除了有芳香撲鼻的鬱金香之外，更會迎來一年一度最盛大的慶典國王節（Koningsdag），由此紀念國王威廉 · 亞歷山大的生日。今年將於4月27日舉行，屆時每個人都會身穿象徵皇室的橙色服裝上街慶祝，處處充滿音樂和表演，尤以大城市阿姆斯特丹最為熱鬧歡騰。除了投身這場壯觀的慶典之外，當然更要品嘗地道滋味，今次精選3間米芝蓮星級餐廳，讓人吮指難忘！

歐陸料理 綻放味蕾 榮獲米芝蓮一星的Restaurant Bougainville，位於阿姆斯特丹市中心，緊鄰著名景點水壩廣場（De Dam）。餐廳由行政總廚Tim Golsteijn及葡萄酒總監Ronald Opten主力打理，前者由10多歲起便展開廚師培訓，隨後於國際知名餐廳學藝，更獲得2024年最佳廚師獎的1把刀肯定；後者則曾經被法國美食指南Gault Millau選為「年度侍酒師」，務求菜餚和餐酒能完美配合。兩人相輔相成，令餐廳自2019年起便榮獲米芝蓮星級評價。

餐廳以歐陸風味料理為主，選用新鮮時令食材，提供肉食和素食菜單，各設3道菜和5道菜選擇。招牌菜有選用新西蘭黃尾鰤魚刺身，配秘魯黃辣椒、生薑和馬米果炮製湯汁，最後加香草和雪蓮果增添風味，爽甜開胃。另有挪威小龍蝦佐西伯利亞鱘魚子醬，加入椰菜花和鹹檸檬打發成軟滑抹醬，入口即化。素食方面同樣選擇多元，例如以5種荷蘭椰菜，用不同方式炮製成寬條麵，再一層層鋪疊而成，添加佛手柑、泡菜和味噌調配的醬汁，屬健康之選。

天台農場 創意蔬食 坐落於阿姆斯特丹新興金融商業區須達士（Zuidas）的餐廳Bolenius，是由侍酒師Xavier Giesen和主廚Luc Kusters於2010年合作營辦，並於開業6年後榮獲米芝蓮一星，並於2021年獲得綠星評級，被當地視為可持續飲食的餐廳典範。餐廳裝潢明亮，主廚Luc善於利用時令蔬果配以現代烹飪手法炮製成全新菜餚，甚至在商廈林立中劃分出100平方米，用作農場種植各種農產品，體現食材的新鮮度和原汁原味。

餐廳提供兩款6道菜菜單，有80%的食材均為新鮮時令的蔬菜，種類更多達20種。例如名為「菜園」的蔬菜拼盤，將新鮮採摘的蔬果經過燒烤、醃製，好似南瓜、西蘭花、芹菜、蘆筍等，還有用小豆蔻調味的扁豆蓉，以及可食用的花卉作點綴，整體味道清爽開胃。又有將烘烤12小時的西瓜去皮醃製成猶如肉的結構，經油炸後加入焦糖洋葱、榛果和摩洛哥堅果油上碟，創意十足。無肉不歡的朋友可以點選烤鮟鱇魚配蘿蔔和柑橘皮，佐以用荷蘭小麥啤酒熬製的湯汁，啤酒的微苦混合清甜的蘿蔔和柑橘，令人胃口大開。

日法混搭 永續餐飲 位於阿姆斯特丹中心、始於2021年的Flore，開業8個月旋即獲得米芝蓮二星兼綠星評級，並且在全球「We're Smart Green Guide」中名列前10，水準一直非常穩定。餐廳只設11張桌椅，風格簡約奢華，由Bas van Kranen擔任行政總廚，並致力提倡「有意識的精緻餐飲」，即代表所使用的食材均經過深思熟慮才動手炮製，可減少浪費之餘，又能發揮出原始風味。食材主要來自當地有機農場和魚販，同時確保不會過度捕撈，更完全杜絕牛肉及乳製品，包括牛油、芝士等，主廚亦會連同其團隊到郊外採摘野生莓果和香草，足見廚師對天然食材的執着。

餐廳主打日法混搭料理，提供5道菜午餐和8道菜的晚餐，開胃菜有冰花燉蛋，覆以綠蘆筍、油菜及幾種海藻，口感獨特。主菜則選用可持續養殖的鱸魚，經過7日熟成後再烘烤至皮脆，佐以番茄混合士多啤梨汁，最後添加幾滴辣椒油，酸辣交織。還有以中國發酵技術炮製的蕎麥豆豉，口感濕潤帶點酥脆，添加甜洋葱醬和雞油菌，更感濃郁香口。當然少不了主廚推薦的玫瑰果乾伴白豆，配上杏仁奶製成的忌廉汁，即使是純素料理，也可以有多元變化。

撰文：李芷玲

圖片：互聯網

荷蘭慶典國王節，全國人人熱鬧歡騰。 5種不同品種的荷蘭椰菜層層鋪疊，搭配佛手柑、泡菜和味噌作調味。 烤鮟鱇魚佐荷蘭小麥啤酒湯汁，配搭清甜的蘿蔔和柑橘皮，是「苦盡甘來」的味道。 蔬菜拼盤「菜園」，用多款自家種植的新鮮蔬菜，包括南瓜、西蘭花、芹菜、蘆筍等，清爽開胃。 新鮮士多啤梨結合接骨木花，最後撒上粒粒杏仁和大蒜忌廉，白裏透紅，非常適合打卡。 行政總廚Bas van Kranen 藍鰭吞拿魚配帝王魚子醬，夾雜一層由熱情果、生薑和泰國青檸製成的餡料，層次十足。 （左）葡萄酒總監Ronald Opten、（右）行政總廚Tim Golsteijn 呈玫瑰花狀的蘋果批，底層鋪有榅桲碎和肉桂粉，賣相精美，絕對是「手機食先」！ （左）侍酒師Xavier Giesen、（右）主廚Luc Kusters 玫瑰果乾伴白豆，淋上杏仁奶製成的醬汁，健康有益。 餐廳裝潢走簡約奢華路線，僅設11張桌椅，每天招呼客人數量有限。 挪威小龍蝦搭配西伯利亞鱘魚子醬，以及椰菜花和鹹檸檬打發成軟滑抹醬，味道鮮甜可口。 餐廳位於中心地帶，裝潢華麗雅致，打造一所夢幻般的饗宴場地。 這道菜以自家種植的番茄做主角，加入特調香草汁和食用花點綴，味道天然清新。 餐廳位於金融商業區內，裝潢簡約明亮，空間感十足。 開胃菜鋪上綠蘆筍、油菜及海藻的冰花燉蛋。