全新豪華河輪 歎住遊湄公河

近年河輪逐漸成為亞洲旅遊的新寵，當中橫跨6國的湄公河便有多間郵輪公司進駐，最近更有往返老撾首都萬象與琅勃拉邦的新河輪登場，除了有專屬管家服務的60平方米奢華套房，同時安排了能感受當地文化風情的岸上行程，無論下榻及觀光都非常愜意。另外行駛柬埔寨與越南兩地河段亦有兩艘新河輪亮相，帶來豐富多彩的遊船河體驗！

老撾岸邊 特色觀光 豪華河輪品牌Mekong Kingdoms旗下穿梭老撾首都萬象與琅勃拉邦的新河輪Bohème，船身全長50米，僅設13間客艙，最多可容納26名乘客。共3種房款可選，每間均裝配了冷氣機、音響系統、咖啡機和迷你吧等設備，並採用帶有老撾當地風情的裝潢布置，當中以面積達60平方米的Royal Suite最奢華，賣點係配有大大個日光浴甲板、靠窗浴缸，並提供專屬管家服務。另外最細的Premier View Suite（面積26平方米）亦設有法式陽台，提供開揚的全景視野。現時該船正推出6日5夜的航程，除了可在船上兩間Treatment Room享受專人按摩、參加烹飪和調酒課程及早晨觀鳥等活動外，岸上的行程同樣有睇頭，其中包括前往供奉大量小型木製佛像的帕烏洞（Pak Ou Caves），安排於高60米的光西瀑布（Kuang Si Waterfall）旁用餐，於Ban Xang Khong製紙村莊一嘗以桑樹皮、鮮花和樹葉製作莎草紙的滋味，並向Ban Chan Neua陶藝村的工匠學習，更會遇見沙耶武里大象保護中心飼養的大象等，元素十分豐富。 行程費用每位US$3,400起（約HK$26,520）。

設施齊全 超大套房 維京遊輪於10月27日有新河輪 Viking Tonle在湄公河首航。該河輪全長70米，每程招待80名客人，40間客艙分布於3層甲板，提供3種不同房型，最豪華房型是設於上層甲板、僅兩間的Explorer Suites，面積達68平方米，備有獨立的臥室與客廳，並有配上獨立浴缸和玻璃淋浴間的寬敞浴室，臥室外設有陽台。另外的Veranda Stateroom和French Balcony Stateroom面積同樣為28平方米，分別設有私人陽台及落地玻璃滑門，可隨時欣賞河景。船上設施齊全，包括游泳池、健身中心、水療中心、天空酒吧及24小時茶與咖啡區等。此河輪行駛14晚的Magnificent Mekong航線，航程往返越南河內及胡志明市，途經柬埔寨暹粒，不僅包括8日的河輪之旅，還涵蓋河內、暹粒和胡志明市的酒店住宿。旅客將走訪湄公河沿岸的絲綢小鎮、漁村、寺廟、修道院和水上市場，並參觀世界最大寺廟建築群吳哥窟等。行程費用每位£6,995起（約HK$69,950）。

多款航程 探索越柬 澳洲旅遊集團APT旗下的河輪Mekong Serenity於2023年啟航，專為湄公河的越南與柬埔寨航線而打造。全船共4層，可容納88名乘客，44間套房面積最少有28平方米，全部為雙陽台設計。分為3種房型，包括Deluxe Twin Balcony Suite、Bayon Suite和最高級的Angkor Suite，浴室均配備獨立淋浴間，部分房型更設有按摩浴缸。船上同時提供24小時送上美食或飲品的客房服務，並有可幫你執拾行李或安排SPA療程等的管家服務。設施方面，船上共有3間餐飲設施、水療中心、健身中心及環繞甲板的慢跑步道。此河輪有多款航程可選，推介深度遊越柬的17日行程，有7晚於河輪上度過，其他日子入住當地酒店。行程方面，於胡市明市參觀古芝地道、到訪市集、參與烹飪課程等，於柬埔寨烏棟參與佛教祝福儀式，於Koh Pen乘坐傳統的Tuk Tuk遊覽河邊村莊及高腳屋，以及在暹粒見證吳哥窟的日出美景。17日行程費用每位AUD10,295起（約HK$50,446）。

撰文：明藹寧

圖片：互聯網

河輪上最豪華的Royal Suite面積達60平方米，入住享有專屬管家服務。 光西瀑布是老撾非常壯觀的自然景觀，層層疊疊的瀑布從叢林中傾瀉而下，匯入碧藍的水潭中。 French Balcony Stateroom配備落地玻璃滑門，可隨時欣賞河景。 於越南新洲市社可見識運河和小河縱橫交錯的風景。 最基礎房型Deluxe Twin Balcony Suite採用雙露台設計。 於Koh Pen乘坐傳統的Tuk Tuk遊覽河邊村莊及高腳屋。 Deluxe Suite面積達30平方米，有舒適的起居室、浴室和私人陽台。 沙耶武里大象之家內有多隻友善的大象，參觀之餘可了解當地的保育措施。 上層甲板設有一個泳池和露天天空酒吧。 遊客於河內可乘坐傳統三輪車遊覽舊城區。 泳池面積不算太小，可盡情暢泳。 酒吧除供應各式美酒外，更會舉辦由專業調酒師負責的相關課程。 將於10月在湄公河流域首航的Viking Tonle，帶領旅客穿梭越南與柬埔寨。 船上有售賣首飾等的商店，隨時滿足血拼欲望。 共4層的Mekong Serenity可容納88名乘客，提供多條行駛越南與柬埔寨的航線。 行程包括於Vietnam House Restaurant享用融合現代澳洲風味的越南美食。