海上膠囊小築 未來感十足

海平面持續上升，陸地有機會被淹沒，給人類的未來帶來不確定性，面對這項挑戰，建立水上屋成為不少設計師探索的課題。由設計師Ali Baghizadeh與Aramdokht Jabbari創辦的工作室Owron_Studio，發表了多款用諸四海皆可的建築概念，其中「Sky Pods」更是極具未來感！

貌似球形吊車 提起水上屋，相信大部分人都會聯想起馬爾代夫、加勒比（Caribbean）等度假勝地，而今次介紹的概念建築「Sky Pods」，有別於Overwater Bungalows的獨立平房建築，而是由多個貌似膠囊的獨立單位串連而成，可用作住宅或酒店。

「Sky Pods」的設計不止一款，有些單位似膠囊，造型較長，一個疊一個的懸浮於水上，旁邊有巨型支架撐起並提供連接通道；另一款的單位設計像球形吊車，由巨大圓形支架串連起來。從預想圖所見，單位非一般混凝土建築，其銀色金屬外殼散發出冷冽光澤，很有未來感，且可抵禦風浪侵蝕與極端天氣。另外，每個單位均裝有落地玻璃窗，景觀開揚，加上窗口面向經過巧妙安排，確保私隱不會受左鄰右里騷擾。室內方面，每個角落均見圓潤的弧線，加上牆身、家具以白色為主，配合燈槽散發的暖光，予人柔和、舒適的感覺。順帶一提，天花板設有圓形天窗，白天可引入自然光，入夜後則可欣賞星空，一舉兩得。

同場加映：百變高腳屋：Standing in the Ocean 同樣出自Owron_Studio的概念建築「Standing in the Ocean」，顧名思義，建築物屹立於海洋，其底部有腳支撐，當中有平房，也有複式獨立屋，造型變化多端。從預想圖所見，屋頂、牆身、地基等混凝土結構呈藍灰色，採用圓角設計，貌似由泥膠捏成，有一款像由兩枚方形積木連接而成，有一款造型像字母「E」或數字「3」。值得一提，它用上大量玻璃幕牆，可為屋主帶來最佳的觀景體驗，加上室內布置走簡約路線，家具又是矮身設計，可避免視線遭遮擋，置身其中，靜坐觀海，分外舒泰。

漂浮骰子 Aquatecture A-022 - Cubic Fish 由Owron_Studio設計的另一款水上概念建築「Aquatecture A-022 - Cubic Fish」，呈立方體，白色釉面牆身顯得十分光滑，加上部分牆身裝有圓窗，貌似一枚枚巨型骰子，漂浮於近岸的淺水區。從預想圖所見，室內空間有限，僅能配置一張雙人床和簡單家具，作用酒店房間較適合。另外，單位勝在窗口夠大，可引入自然光，亦方便觀景，更可消減室內空間的狹窄感。

撰文：何雨晴

圖片：互聯網

貌似膠囊的獨立單位，其銀色金屬外殼散發出冷冽光澤。 單位特設天窗，可引入自然光，亦可作觀星用途。 室內布置走簡約路線，家具以矮身設計為主。 從預想圖所見，這款概念建築適用於近岸的淺水區域。 單元內的生活配套齊全，可滿足長期居住的需求。 「Standing in the Ocean」的造型變化多端。（ig@Owron_Studio） 除了客廳、飯廳、睡房等基本設施，部分獨立屋更附設無邊泳池。 大面積玻璃窗可引入自然光，亦方便觀景，更可消減室內空間的狹窄感。 每個單位均裝有落地玻璃窗，景觀開揚。 這款平房像由兩枚方形積木連接而成。 「Aquatecture A-022 - Cubic Fish」的外形像一枚枚巨型骰子。（ig@Owron_Studio） 由於室內空間有限，用作酒店房間最適合不過。