鋸扒新體驗 高質有品味

帶骨肉眼牛扒1公斤

昆士蘭的牛扒帶骨切割後濕式熟成4星期，骨髓香氣滲入肉內，可選配牛油蛋黃醬、胡椒汁、香草紅酒汁、辣根忌廉或蘑菇芥末汁。

想食靚牛扒，大家首選高級扒房，餐廳會從世界各地搜羅優質靚肉，由產地、飼料、飼養方式和日期都有嚴格監控。近日有新扒房開業，除了主打濕式熟成牛扒外，亦有全新打卡主題，可以滿足一眾食肉獸和牛魔王。

主打濕式熟成 經過熟成的牛扒，肉味濃郁，深受食客青睞。熟成主要分濕式及乾式兩種方法，中環新開的現代扒房就以濕式熟成作主打。將整塊牛肉真空包裝保持在1℃至4℃，利用牛肉自身的天然酵素進行熟成，損耗低又令肉質變嫩。

集團行政總廚周民浩師傅挑選了多款牛肉部位，按特點進行熟成。富人氣的美國科羅拉多州農場的USDA Prime美國極佳等級肉眼和西冷，當中的肉眼屬全美國僅有2%的品種，經2至3星期濕式熟成，肉嫩富油香。而西冷熟成後烹調，肉質爽嫩、餘韻香甜。喜歡多人分享的話，推介帶骨牛扒，1公斤昆士蘭100日穀飼帶骨肉眼牛扒熟成約4星期，簡單加鹽以高溫燒烤至半熟便成，進階版可選重達2公斤的昆士蘭頂級MB3+和牛斧頭扒，肉香和油花配合得天衣無縫。享用牛扒時，除傳統香草紅酒汁或胡椒汁外，還有3款口味配搭，體驗更佳。

威靈頓選擇多 牛扒以外，店內亦有不同餡料的威靈頓選擇。威靈頓牛柳選用澳洲草飼牛柳配鵝肝、新西蘭羊架拼羊肉威靈頓以羊柳加雞肉慕絲等作餡，羶香味濃。想吃海鮮，有集齊龍蝦和生蠔等的精選海鮮拼盤、惹味的香辣琵琶蝦和香煎帝王三文治等。清新之選則有加忌廉芝士可樂餅的藤蔓熟番茄沙律、三文魚他他配千層薯仔和加高湯的智利海鱸‧琵琶蝦等選擇，總有一款合你心水。

（查詢電話：2656 6678）

沉浸式享受 近年流行沉浸式體驗，利用環境、投影、音樂和燈效等技術加強五官感受，參加者融入特定的情境內，提升體驗。灣仔五星級酒店扒房由即日至8月的指定日子，推出沉浸式3D投影美食奇幻之旅菜單。客人安坐後，會播放一套主題動畫影片，配合影像、燈光和音效，可在桌上看到只有6厘米高的3D小廚師上山下海，親自發掘食材，再加上有趣的烹調和擺盤過程，極具娛樂效果。欣賞完小廚師的表演後，便可品嘗主廚Chef Marc Benkoe以此作靈感設計的5道菜Le Grand Chef菜單。

頭盤是水牛芝士配本地番茄和蔬菜，將試管內的橄欖油唧入芝士內，再和拌陳年意大利黑醋的蔬菜享用，酸香開胃。啖啖鮮味的法式馬賽魚湯，特別在傳統基礎上加港人喜愛的鮑魚熬煮，用錘仔敲碎多士和魚子醬拌勻享用，好玩又添鮮。

集海陸珍饈 主菜有法式紙包焗龍蝦和法式黑椒牛扒，前者以耐高溫透明紙包好龍蝦、法式白酒牛油汁和蔬菜蒸焗，原汁原味；後者是慢煮澳洲和牛西冷配香煎鵝肝，加拔蘭地煮的青胡椒汁，辛香去膩。甜品是配鮮果的法式焦糖燉蛋和檸檬味的馬卡龍，甜度剛好。餐廳亦提供素食和小童菜單，讓這趟美食之旅更加圓滿。

（查詢電話：6119 1632）

醬汁焗蒜好重要 吃牛扒，除講究肉質和溫度，醬汁和配菜都很重要，好似美味的紅酒汁和焗蒜配菜。周師傅指調配家用版紅酒汁，可用1份焗香牛肉、1份焗香甘筍和4份水比例調配。半瓶紅酒加適量百里香、迷迭香、蒜、乾葱和洋葱煮至濃稠，加甘筍、牛肉、番茄膏和水煮至濃稠便成。至於焗蒜頭，做法簡單，原個蒜頭切去頂層，加鹽和橄欖油用錫紙包好，焗約20至25分鐘便成，與牛扒相當匹配。

撰文：林佩婷

攝影：胡振文

USDA Prime美國極佳等級西冷

牛隻穀飼300日後經2至3星期熟成，肉味濃郁、肉質柔軟，咀嚼後帶甜餘韻。 藤蔓熟番茄沙律

青瓜、洋葱和番茄配忌廉芝士可樂餅，加羅勒油、香醋珍珠和檸檬油醋汁，酸爽開胃。 法式黑椒牛扒

澳洲和牛西冷慢煮1.5小時，配香煎鵝肝、長柄西蘭花和迷你蘿蔔，淋加香料和烈酒的青胡椒汁，辛香濃郁。 水牛芝士

沙律以本地彩色番茄、脆麵包粒、火箭菜加羅勒、牛至和陳年意大利黑醋調製，將橄欖油唧入芝士拌勻享用，清新開胃。 主廚Chef Marc Benkoe 新西蘭羊架拼羊肉威靈頓

威靈頓餡由羊柳、雞肉慕絲和羊奶芝士組成，羊架和威靈頓蘸迷迭香紅酒汁享用，別有風味。 寬敞用餐區配高空都市景色，提升用餐體驗。 法式紙包焗龍蝦

用龍蝦肉、蘑菇、薯仔、珍珠洋葱加傳統白酒牛油汁包好蒸焗，軟腍鮮香。 房間用上各種效果配合3D小廚師動畫，帶來全方位體驗。 牛肉紅酒汁和牛扒，最佳配搭。 精選海鮮拼盤

有龍蝦、時令生蠔、大蝦、帶子、三文魚和吞拿魚刺身等，沾醬配藏紅花蛋黃醬、他他醬、乾葱胡椒醬油等。 集團行政總廚周民浩師傅 法式馬賽魚湯

湯汁以鮑魚、蜆、青口、魚肉等加白酒熬煮，用錘敲碎多士伴魚子醬配搭，鮮味滿瀉。 餐前先賞沙律的投影。 包好蒜頭以150℃烤焗，可按個人喜好的口感調校時間。