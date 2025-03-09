花粉誘發外邪？鼻敏感緩解有法

按傳統中醫理論，春季對應五行的木，與肝臟有關，加上雨水多、濕氣重，容易影響脾胃功能；而且春日花開，花粉隨風飄散誘發外邪，容易導致鼻塞、打噴嚏等過敏表現。今次請感受中醫館香港註冊中醫師李顯揚，為大家緩解敏感徵狀，配合按壓穴位和湯水食療來對症下藥。

預防勝於治療 李醫師指肝主疏泄調節氣機，脾主運化水濕，若脾胃虛弱，濕氣內停，可能誘發各樣敏感徵狀。而且花粉隨風散播，風邪、花粉等外邪較其他季節嚴重，如果長者或長期病患者肺氣虛弱，外邪更容易乘虛而入，導致鼻塞、流涕、咳嗽等過敏表現。想預防春季過敏，日常飲食應以易消化的食物為主，增強脾胃化濕、益氣固表及疏肝理氣。舉例來說，煲湯水可加山藥、薏米或伏苓等食材，健脾益肺，利水消腫，減少體內濕濁誘發敏感。泡茶時加點菊花、玫瑰花或枸杞等，疏肝理氣、養肝止痕。黃芪和防風等藥材，有助益氣固表，減少受邪機會。若不幸誘發敏感徵狀，應睇醫生之餘，配合食療紓緩，如飲用蜂蜜潤肺，緩解咽喉不適；含豐富抗氧化物的藍莓，亦有助減輕炎症狀況。

食療湯水推介 山藥薏米茯苓湯

材料：山藥200克、薏米30克、茯苓15克、瘦肉適量、生薑3~4片。

煮法：將所有材料洗淨，瘦肉汆水，加水煲1小時，調味後即可飲用。

功效：健脾祛濕，適合痰濕引起的敏感。

黃芪防風湯

材料：黃芪15克、防風10克、白朮10克、瘦肉適量。

煮法：將所有材料洗淨，瘦肉汆水，加水煲1小時，調味後即可飲用。

功效：益氣固表，適合氣虛易敏體質人士飲用。

按壓不同穴位 除了在飲食上花心思，李醫師指按壓穴位也有助緩解徵狀，例如鼻敏感發作，可用食指指腹按壓或畫圈揉動「迎香穴」1至3分鐘，有助緩解鼻塞鼻水。此外，「肺俞穴」在背部第3胸椎棘突下，旁開1.5吋位置，用掌根上下搓揉或艾灸10至15分鐘，可調理肺氣，緩解呼吸道敏感和咳嗽。想提升抗邪能力，每日按壓約10至15分鐘膝蓋外側凹陷下3吋位置的「足三里穴」，有助健脾益氣，增強抵抗力，自然能減少過敏發作。後頸枕骨下兩側凹陷處的「風池穴」，以拇指和食指輕柔捏揉1至2分鐘，有助緩解頭痛、鼻塞和眼睛乾癢。

12字口訣 鍛煉身體 李醫師送大家「避其毒氣、內無積熱、氣血流通」12字口訣。日常外出，有需要的話可佩戴口罩，避免接觸花粉和塵蟎等致敏原，盡量減少頭及頸部直接吹風，阻止風邪侵襲。閒時可到郊外散心，避免肝氣鬱結，而且少吃肥膩食物防止影響脾胃形成積熱。當然，適當運動鍛煉身體，能加強肺氣、促進氣血循行，三者同樣重要。

撰文：林佩婷

部分圖片：互聯網

菊花、玫瑰花或枸杞泡茶，有疏肝理氣的效果。 黃芪防風湯 閒時多作郊遊活動，呼吸新鮮空氣，保持情緒穩定。 蜂蜜能潤肺止咳，但要留意1歲以下或咳嗽痰多者不宜服用。 「迎香穴」在鼻翼外緣中點旁，鼻唇溝中。每日按壓2至3次，有助通鼻竅散風熱。 感受中醫館香港註冊中醫師李顯揚 山藥薏米茯苓湯 後頸髮際線旁、枕骨下兩側凹陷處的「風池穴」，有祛風散寒，緩解頭痛和鼻塞功效。