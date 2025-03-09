副刊

花粉誘發外邪？鼻敏感緩解有法

春天鼻癢癢點算好？（設計對白） 春天鼻癢癢點算好？（設計對白）
春天鼻癢癢點算好？（設計對白）
按傳統中醫理論，春季對應五行的木，與肝臟有關，加上雨水多、濕氣重，容易影響脾胃功能；而且春日花開，花粉隨風飄散誘發外邪，容易導致鼻塞、打噴嚏等過敏表現。今次請感受中醫館香港註冊中醫師李顯揚，為大家緩解敏感徵狀，配合按壓穴位和湯水食療來對症下藥。
預防勝於治療
李醫師指肝主疏泄調節氣機，脾主運化水濕，若脾胃虛弱，濕氣內停，可能誘發各樣敏感徵狀。而且花粉隨風散播，風邪、花粉等外邪較其他季節嚴重，如果長者或長期病患者肺氣虛弱，外邪更容易乘虛而入，導致鼻塞、流涕、咳嗽等過敏表現。想預防春季過敏，日常飲食應以易消化的食物為主，增強脾胃化濕、益氣固表及疏肝理氣。舉例來說，煲湯水可加山藥、薏米或伏苓等食材，健脾益肺，利水消腫，減少體內濕濁誘發敏感。泡茶時加點菊花、玫瑰花或枸杞等，疏肝理氣、養肝止痕。黃芪和防風等藥材，有助益氣固表，減少受邪機會。若不幸誘發敏感徵狀，應睇醫生之餘，配合食療紓緩，如飲用蜂蜜潤肺，緩解咽喉不適；含豐富抗氧化物的藍莓，亦有助減輕炎症狀況。
食療湯水推介
山藥薏米茯苓湯
材料：山藥200克、薏米30克、茯苓15克、瘦肉適量、生薑3~4片。
煮法：將所有材料洗淨，瘦肉汆水，加水煲1小時，調味後即可飲用。
功效：健脾祛濕，適合痰濕引起的敏感。
黃芪防風湯
材料：黃芪15克、防風10克、白朮10克、瘦肉適量。
煮法：將所有材料洗淨，瘦肉汆水，加水煲1小時，調味後即可飲用。
功效：益氣固表，適合氣虛易敏體質人士飲用。
按壓不同穴位
除了在飲食上花心思，李醫師指按壓穴位也有助緩解徵狀，例如鼻敏感發作，可用食指指腹按壓或畫圈揉動「迎香穴」1至3分鐘，有助緩解鼻塞鼻水。此外，「肺俞穴」在背部第3胸椎棘突下，旁開1.5吋位置，用掌根上下搓揉或艾灸10至15分鐘，可調理肺氣，緩解呼吸道敏感和咳嗽。想提升抗邪能力，每日按壓約10至15分鐘膝蓋外側凹陷下3吋位置的「足三里穴」，有助健脾益氣，增強抵抗力，自然能減少過敏發作。後頸枕骨下兩側凹陷處的「風池穴」，以拇指和食指輕柔捏揉1至2分鐘，有助緩解頭痛、鼻塞和眼睛乾癢。
12字口訣 鍛煉身體
李醫師送大家「避其毒氣、內無積熱、氣血流通」12字口訣。日常外出，有需要的話可佩戴口罩，避免接觸花粉和塵蟎等致敏原，盡量減少頭及頸部直接吹風，阻止風邪侵襲。閒時可到郊外散心，避免肝氣鬱結，而且少吃肥膩食物防止影響脾胃形成積熱。當然，適當運動鍛煉身體，能加強肺氣、促進氣血循行，三者同樣重要。
撰文：林佩婷
部分圖片：互聯網
菊花、玫瑰花或枸杞泡茶，有疏肝理氣的效果。菊花、玫瑰花或枸杞泡茶，有疏肝理氣的效果。
菊花、玫瑰花或枸杞泡茶，有疏肝理氣的效果。
黃芪防風湯黃芪防風湯
黃芪防風湯
閒時多作郊遊活動，呼吸新鮮空氣，保持情緒穩定。閒時多作郊遊活動，呼吸新鮮空氣，保持情緒穩定。
閒時多作郊遊活動，呼吸新鮮空氣，保持情緒穩定。
蜂蜜能潤肺止咳，但要留意1歲以下或咳嗽痰多者不宜服用。蜂蜜能潤肺止咳，但要留意1歲以下或咳嗽痰多者不宜服用。
蜂蜜能潤肺止咳，但要留意1歲以下或咳嗽痰多者不宜服用。
「迎香穴」在鼻翼外緣中點旁，鼻唇溝中。每日按壓2至3次，有助通鼻竅散風熱。「迎香穴」在鼻翼外緣中點旁，鼻唇溝中。每日按壓2至3次，有助通鼻竅散風熱。
「迎香穴」在鼻翼外緣中點旁，鼻唇溝中。每日按壓2至3次，有助通鼻竅散風熱。
感受中醫館香港註冊中醫師李顯揚感受中醫館香港註冊中醫師李顯揚
感受中醫館香港註冊中醫師李顯揚
山藥薏米茯苓湯山藥薏米茯苓湯
山藥薏米茯苓湯
後頸髮際線旁、枕骨下兩側凹陷處的「風池穴」，有祛風散寒，緩解頭痛和鼻塞功效。後頸髮際線旁、枕骨下兩側凹陷處的「風池穴」，有祛風散寒，緩解頭痛和鼻塞功效。
後頸髮際線旁、枕骨下兩側凹陷處的「風池穴」，有祛風散寒，緩解頭痛和鼻塞功效。
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