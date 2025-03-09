潮遊中東 下榻阿曼奢華酒店

身處Tarini Lounge陽台可將酒店坐擁的雄偉山脈及波光粼粼大海景色盡收眼底。

位於阿拉伯半島東端、坐擁壯麗自然景觀及獨特中東文化的阿曼，早前宣布特區護照持有人可於當地指定口岸辦理落地旅遊簽證入境兼逗留期限延長至90日，當堂受到旅客關注。到此一遊除可進行探索沙丘、潛水及大玩峽谷漂流等活動外，亦備有眾多豪華下榻設施，該國東北邊Qantab Beach旁早前便有頂級酒店開幕，內裏約200間客房全可觀賞無敵海景，更有星級大廚帶來精彩滋味。另外Al Mouj區及哈傑爾山脈亦各有注目酒店登場，教人盡情體驗奢華享受！

無敵海景 名廚領軍 坐落在班達爾吉薩（Bandar Jissah）僻靜海灣的Jumeirah Muscat Bay，該酒店處於哈傑爾山脈和阿拉伯海之間，著名的Qantab Beach近在咫尺，結合了風景如畫的環境及園景花園，提供195間採用了現代阿拉伯式風格設計的客房和套房，及有11幢建在懸崖之上的別墅，每間別墅均配有私人泳池、24小時專屬管家服務並可通往專屬私人海灘，而住客從每間客房或別墅都可欣賞到全景海景。另外，酒店內設5個餐飲場所，由曾於多間米芝蓮三星餐廳任職的名廚Claudio Dieli 擔任廚藝總監兼負責管理，包括有主打環球美食的Peridot、提供亞洲小吃和招牌雞尾酒的Anzo、供應咖啡和精緻甜品的Tarini Lounge、池畔餐廳兼酒吧Zuka，以及炮製意大利菜餚的屋頂餐廳Brezza。此外，酒店設有1,200平方米的水療中心Talise Spa，擁有12間理療室帶來身體按摩、皮膚護理、修腳美甲等服務。還有健身中心、網球場、瑜伽館和3個泳池等康體設施，甚至可體驗獨木舟、浮潛、衝浪等水上活動。尊貴海景房每晚OMR175起（約HK$3,518）。

消閒豐富 美食匯聚 於阿曼最獨特街區之一Al Mouj區的中心地帶，去年有五星級酒店The St. Regis Al Mouj Muscat Resort開幕。酒店沿着360米長的海灘一字排開，外觀採用遊艇般的獨特弧形線條設計，擁有250間客房和套房、共12種房型， 最大的總統套房和皇家套房面積達243平方米，全部房間均設私人露台，裝潢採用了海軍藍、白色和淺木色等作主調，呼應窗外沿海的風景。酒店同時設有9間餐飲場所，提供多樣化的菜式選擇，當中不乏米芝蓮和國際知名的餐廳，例如主打摩登粵菜的Hakkasan、黎巴嫩美食的Em Sherif、供應精緻意大利菜的Roberto's等。消閒方面，酒店更設有水療中心Guerlain Spa，內設11間理療室，包括2間VIP雙人套房，提供土耳其浴療法、美容服務和身體護理療程，還有配備先進器材和普拉提器材的健身中心。其他康體設施包括兒童俱樂部、多個游泳池和活動室，酒店附近還有屢獲殊榮的Al Mouj高爾夫球場。房價每晚OMR145起（約HK$2,915）。

梯田山谷 盡情飽覽 於去年9月在哈傑爾山脈登場的Hotel Indigo Jabal Akhdar Resort & Spa，該酒店位於海拔2,000米，因可將阿曼最壯觀景色之一的綠山（Jabal Akhdar）盡收眼底而成為焦點。擁有173間客房、套房和小木屋，共11種房型，面積由44至275平方米不等，每層房間主題各有不同，例如大馬士革玫瑰、石榴等當地元素，房內採用木造家具和融入阿曼風格的裝飾品，並均配備能觀賞梯田和山谷的私人露台，部分套房更內設私人小型泳池。酒店設有3個餐飲場所，例如供應印度、意大利、美國和泰國等美食的全日餐廳Zaátar，以及炮製傳統阿曼風味食品的Cafe Wadi Habib。還有中東地區最高的屋頂餐廳Vue Rooftop Lounge & Bar，可面朝峽谷全景，品嘗手工雞尾酒和木火燒烤的美食。此外，酒店擁有面積逾3,000平方米的水療中心Jala Spa & Wellness，內設3個獨立健康區提供理療服務，另有喜馬拉雅鹽室和室內浴池等。房價每晚OMR74起（約HK$1,487）。

撰文：李芷玲

圖片：互聯網

客房採用現代阿拉伯式風格設計，並均享有無敵海景，圖為附露台的Two-bedroom Family Ocean Room。 主打環球美食的Peridot餐廳，食物選擇十分豐富。 酒店外觀以遊艇為設計靈感，呈獨特的弧形線條。 酒店的Karibu餐廳推出糅合桑給巴爾群島及印度風味的阿曼料理。 酒店建於海拔2,000米的山脈之上，每個房間都享有壯麗景色。 房間採用帶有阿曼色彩的裝飾品為主，圖為Two Bedrooms Suite。 入住設有私人泳池的Summerhouse別墅，當然要一嘗Floating Breakfast的滋味。 酒店泳池前方是碧藍的阿曼灣，兩旁更種植了棕櫚樹。 房間設計採用海軍藍、米色等色調，呼應當地沿海風景，圖為Deluxe Sea View King房型。 在The Stage Bar & Lounge享受獨特氛圍和豐富的飲品。 套房配備無邊際私人泳池，面朝雄偉山谷。 Tarini Lounge為住客帶來精緻的休憩場所。 位處哈傑爾山脈和阿拉伯海之間的酒店，四周風景如畫。 面積達243平方米的皇家套房，布置裝潢一絲不苟。 酒店設有兩個被優美景色包圍的室外泳池。 全日餐廳Zaátar設有室外露台座位，三餐均能欣賞隨着光線變化的風景。