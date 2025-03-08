純電概念EV2 空間變法

以往要設計適合在城市游走的小車，礙於搭載內燃引擎兼前後軸距等傳統底盤平台限制，局限了車廂空間。而電動車就不受此限，儘管尺碼再小，車身再緊湊，只要巧妙利用一些空間對策，便可變出意想不到的寬敞車廂空間。像全新發表的EV2概念車，可說是其中一個最佳示範。

加細碼SUV定位 韓系起亞（KIA）最近於大型活動中，帶來一款以加細碼SUV定位的全新EV2概念車，同時預告其量產版有望於2026年以EV家族新成員身份登場。加細碼顧名思義是比細碼還要小，雖然廠方沒有公開實際尺碼數字，但對比早前由概念變成量產的同廠車型EV3，其車長及軸距分別為4.31米及2.68米，可為大家提供一定參考性。外觀設計上，新概念車延續了EV家族標誌性的Opposites United和諧對立設計。車頭一對雙垂直頭燈及日間行車燈組，採用「走燈蓋」的開放式設計，時尚前衞。簡潔平滑的車身表面，配上可持續物料製成的特粗黑色防刮下裙及銀色防撞保護板，形成鮮明對比之餘，亦展現出硬朗動感一面。

滑動座椅機關 新車一如EV3採用E-GMP模組化底盤架構打造，前後懸極短，前輪及後輪剛好設於接近車頭及車尾盡處，好處是即使車身尺碼緊湊，依然能獲得不錯的軸距，以及意想不到的寬敞車廂空間。作為一款加細碼SUV，更考驗設計團隊將小空間大利用的空間對策。首先是採用對開式車門配搭不設B柱的設計，輕鬆營造出闊落的前後排進出空間。一前一後排座椅均起用長椅式設計，其中後排整張長坐墊可翻上摺起，騰出空間置物或預留空間讓整張前排座椅向後滑。適合於停車時坐在座椅上伸展雙腿休息，甚或直接坐在地台上開餐。值得留意是前排座椅底部的左右兩側均設有伸延座位，按下機關便會徐徐向外滑出，只需拿出預先藏在裏面的坐墊蓋好，便可由2座變成4座。

車廂互聯科技 配備相連的數碼化儀錶及中央觸控屏幕的儀錶台，以至軚環同採用極致簡約的零按鍵設計。其貫穿式下部的橙紅色金屬表面，看似是單純裝飾，其實隱藏了無線充電器和電源插座。為方便與行人和其他道路使用者進行交流，A柱位的前角窗位置，特設文字訊息顯示器，還可透過車上的先進互聯科技發出聲音訊息。前內門板凸出的三角形則是一個可拆式喇叭，讓你拆下來放置於車廂不同位置，甚至拿出車外，例如在充電站或戶外停泊時隨身聽歌。此外，車廂用上不少可持續物料鋪陳，像剛才提到的儀錶台、軚環、全車座椅以至內門板亦然，其中內門板扶手的填充物乃是一種來自蘑菇的菌絲體生物基物料，廠方刻意將它保持外露，讓各位打開車門時留意得到。

本地車訊：新世代M5混出1,000Nm扭力 歷經40年的進化淬煉，寶馬（BMW）第7代M5挾着1,000Nm之力熱血抵港。新世代M5擁有較前代更大的車身尺碼及更寬輪拱，配上發光面罩、熏黑造型頭燈、既大且深的下進氣口及嵌有「M5」字徽章的經典Hofmeister Kink C柱等，M跑格基因突出。同時採用雙橫臂前軸、五連桿懸掛後軸及專屬底盤強化結構，搭配M跑車化電子懸掛系統，大幅增加車輛剛性並提升過彎穩定度。加上首次標準配備整合式主動四輪轉向系統，後輪最大轉向角度可達1.5度，提升低速靈活性及高速穩定性。

新車更首度搭載由4.4L M TwinPower Turbo V8引擎連145kW電馬達及18.6kWh鋰電池組成的M HYBRID混合動力系統，總馬力及扭力分別達727hp及1,000Nm；搭配八速M Steptronic自動波箱及M xDrive可調式四驅系統，完成0~100km/h加速僅需3.5秒，極速達250km/h。值得留意是車載5種駕駛模式，除了預設的HYBRID，還有ELECTRIC純電、eCONTROL主動式動能回收先決、DYNAMIC動態及DYNAMIC PLUS極限動態模式。日常休閒地以純電模式駕駛的話，可提供69km（WLTP）純電續航力，支援最高7.4kW的AC交流電，由0%充至100%約需2.5小時。

撰文：林登麗

車頭一對雙垂直頭燈及日間行車燈組，用上「走燈蓋」開放式設計。 儀錶台僅配備相連的數碼化儀錶及中央觸控屏幕，其下部的橙紅色金屬表面則配備隱藏式無線充電器和電源插座。 這三角形設計的可拆式喇叭，可拆下來隨身攜帶聽歌。 專屬M真皮平底軚環、M碳纖飾板及M專屬中控台搭配M標誌的iDrive控制器，為車廂注入賽車氣息。 前後懸極短，而前輪及後輪剛好設於接近車頭及車尾的盡處。 前排座椅底部的左右兩側設有伸延座位，可由2座變成4座。

加入M HYBRID混合動力系統的第7代M5，以嶄新風格、高科技配備及更強勁的性能動力抵港。 1,000Nm峰值扭力來自由4.4L M TwinPower Turbo V8引擎連145kW電馬達組成的M HYBRID混合動力系統。 後排整張長坐墊可翻上摺起，然後把整張前排座椅向後滑移，變出寬敞空間。 A柱後的前角窗位置特設文字訊息顯示器，方便與其他道路使用者溝通。 首次標準配備整合式主動四輪轉向系統，行駛時更靈活穩定。 鑲有專屬M5發光標誌的一對前M跑車座椅，均配備加熱功能。