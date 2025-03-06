愛爾蘭綠魔法 星級獨特佳餚

每年3月17日，是愛爾蘭為記念天主教聖人而設的St. Patrick's Day，到時會有大型活動和巡遊，當地人會穿上代表愛爾蘭的綠色衫吃喝玩樂來慶祝；今日特別搵來3間當地不同風格的米芝蓮餐廳，讓大家於當日以美食狂歡。

中東地道菜 要數愛爾蘭的傳統菜，除了牧羊人批和鹹牛肉外，原來也有源自其他國家的菜式。好似位於Baltimore的米芝蓮二星土耳其菜餐廳dede，創立於2020年，並在2021獲一星米芝蓮，在2023年晉升至二星。主廚Chef Ahmet Dede 25歲從土耳其移居愛爾蘭，團隊大多是土耳其人，餐廳會使用當地食材和土耳其香料入饌，為菜式帶來升級風味。

奢華現代風 高質食材、精緻擺盤加上舒適環境，往往是吸引客人的要點。由芬蘭長大的大廚Mickael Viljanen主理的米芝蓮二星餐廳Chapter One by Mickael Viljanen位於首都都柏林，早前經過局部翻新，主用餐區空間以白和紅配搭，半私人區域則以黑和啡作主調，時尚有格調。菜式方面，大廚以法式烹調技術融入現代風格配搭高級食材，呈現獨特的餐飲體驗。

特別為春日而設計的法國白蘆筍配鯛魚，以血橙、醃紫蘇和魚子醬點綴，清新開胃。三文魚他他加點青胡椒醬，以魚子醬荷蘭焦糖煎餅配搭，效果出奇地好。人手捕捉的扇貝做成他他，配辣根、柑橘和魚子醬，周邊是香料醬汁，嫩滑富香氣。野生多寶魚鋪上黑松露片，淋加了香料的魚汁，配多款時蔬，鮮嫩爽滑。豐腴的鴨肝配無花果和杏仁，為菜式添上清甜和口感。熟成鴿胸配紅菜頭和車厘子，和濃郁醬汁享用，滋味無窮。甜品有鹽醃黑醋栗和開心果撻、榛子咖啡聖安娜泡芙或黑森林梳乎厘撻等選擇，精緻美味。

用當季食材 除了高級餐廳，一些富親和力的餐廳，也可吸引客人。都柏林現代風味餐廳Bastible於2022年獲得米芝蓮一星，主廚Killian Walsh擅用愛爾蘭的當季農產品搭配來自世界各地的食材入饌，客人經常可以在開放式廚房欣賞到主廚和團隊的烹調技藝，並可以即時和廚師互動，氣氛親和。大廚利用不同食材配搭，盡量保留食物原有真味，烹調過程不花巧打造出美味的菜餚。如比目魚配時蔬，加點貝類醬汁調和，鮮味加倍。扇貝肉配白蘿蔔和魚子醬，再配加入清酒的醬汁和烤檸檬，去腥提鮮。肥美鱈魚配蝦肉並加一塊巨型紫蘇葉，頓時添香。

愛香濃口味的話，來自當地威克洛郡的鹿肉經10日熟成，煎香再煙熏，配用豬網油包好的肉碎和內臟餡，蘸鹿肉汁享用，是愛爾蘭的地道風味。用印度香料和乳酪醃製的烤扇貝串，伴野生蒜醬、黑蒜醬和酸忌廉，搶眼又香口。輕烤乳鴿肉配自家製鴿血腸，加點春季時蔬和歐芹，醬汁加入Madeira酒，餘韻悠長。

撰文：林佩婷

圖片：互聯網

土耳其風格的開心果乳酪小蛋糕，造型精緻。 小龍蝦蘆筍沙律加土耳其茴香酒，再加辣椒、檸檬草、生薑、海藻及香料，淋點芥末葉蝦清湯，層次豐富。 黑醋栗開心果撻以綠碟「撞」色，美味又富強烈的視覺效果。 傳統法式小牛胸腺配春日時蔬，剛好平衡了牛胸腺的膩口感。 鹿肉熟成連骨煎香後煙熏，肉碎和香料等拌勻以豬網油包實烤香燉煮，周邊配烤紅菜頭、椰菜和鹿肉汁，是一道地道風味菜。 簡約設計配開放式廚房，一目了然。 用蔬果汁染紅的鵪鶉蛋，配土耳其香料香腸、山羊芝士、香料和發酵辣椒等製成撻，打卡一流。 室內用餐區以木作主調，客人也可選擇戶外位置，更加熱鬧。 人手捕捉的扇貝炮製成他他，伴辣根、柑橘、紫蘇和魚子醬，香料醬汁能提升複雜層次。 主用餐區以白色主調配紅色餐椅，簡約高貴。 用印度香料和乳酪醃製的炭烤扇貝串，唧上不同口味醬汁，表面再加Kataifi碎、辣椒鹽和乾魚子碎，佐酒一流。 主廚Killian Walsh 多寶魚以青檸牛油、發酵辣椒和烤龍蝦烹調，加雞肉忌廉醬，配菜是帶點辣味的多寶魚醬汁和魚子醬的香料牛奶包，鮮味辛香。 主廚Ahmet Dede 香煎鵝肝放羊肚菌，再加野生大蒜和黑松露片，配燉小牛尾醬汁，滋味加倍。 主廚Mickael Viljanen 愛爾蘭生蠔略煮切碎，和蠔肉蛋黃醬及發酵芹菜混合，表面有醃青瓜和魚子醬，為這個撻加添鹹香。