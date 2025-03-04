配置變色玻璃 未來遊艇「Nzuri」 觀景一流

遊艇是引領人們享受海上度假生活的載具，設計上除了力求舒適、有美感、設施齊、性能強之外，方便觀景也是極其重要。像今次介紹的概念游艇「Nzuri」，船身兩側裝有可變色落地玻璃，能因應天氣狀況調節透明度，給船主帶來最佳觀景體驗。

融入新技術 由設計工作室Kyron Design發表的超級遊艇概念「Nzuri」，設計靈感來自東非斯瓦希里（Swahili）女人的天性，名字隱含「美好」的意思，構思用於往返極地地區與加拉伯戈斯群島（Galápagos Islands），最高航速為22節，續航里程達4,000海里，一旦建成，既可作為探險遊艇，亦可形容為「可移動的海上觀景台」！

先由外觀說起，「Nzuri」長70米，採用堅固的鋼製船體，能應對各種氣候條件，搭配玻璃纖維上層建築，可有效減輕船身重量，提升航行性能，再加上輪廓簡潔硬朗，彰顯其力量與速度，並散發着優雅、高貴的氣息。值得一提，船身兩側的大面積玻璃弦牆採用了Kinestral的電致變色玻璃技術，能快速因應室外的天氣情況調節透明度，讓人們享受到最理想的觀景體驗，又能確保私隱不受干擾。設施方面，「Nzuri」有10間客艙（可容納20位客人）和8間員工宿舍（可容納28名船員和船長），主人套房則設於船頭頂端，內有步入式淋浴間、浴缸和桑拿室，更坐擁270°無敵海景。另外，船上配備按摩浴缸、酒吧、無人機、勘探設備室、日光浴平台，加上一個能隨時變作直升機停機坪的大型游泳池，可謂應有盡有。

同場加映：Bloom 無艙壁更開放 由Lateral Naval Architects與Gill Schmid Design聯手發表的概念遊艇「Bloom」，長83米，從預想圖所見，其鋼製船身與上層建築散發出銀白色金屬光澤，船側裝有大面積玻璃窗，方便觀景。室內設計以無艙壁（Free From Bulkheads）為基礎，即開放式布局，不受艙壁限制，可靈活使用空間，藉此吸引年輕船主。

設施方面，「Bloom」的格局猶如海上度假村，頂層私人甲板設有按摩浴缸、露天影院、火爐與休憩區；位於船尾的海灘俱樂部貼近海平面，方便進行水上活動；另有水族館、開放式健身房、水療休息室、桑拿浴室、露天用餐區、壽司與果汁吧、直升機停機坪等等，一應俱全。

Vesper 主人房極奢華 長65米的概念遊艇「Vesper」，是希臘船廠Golden Yachts與設計工作室Phathom Studio聯乘之作，其奶白色船身與上層建築均見大面積黑玻璃，予人通透輕盈的感覺，還帶來了兩大好處：第一，讓置身室內的人也能飽覽玻璃窗外的風光；第二，為室內引入自然光，配合遊艇中央位置的玻璃天井，加上可調節色溫與強度的照明系統，令空間顯得明亮開揚。

設施配置方面，除了泳池、健身室、果汁吧、桑拿浴室、蒸氣浴室等休閒設施外，還有一間VIP房和5間大小相若的客房分布於上、下層甲板，而主人套房更分為兩層，內有浴室、步入式衣櫃、書房、露台和私人水療池，極盡奢華。

撰文：何雨晴

圖片：互聯網

頂層的陽光甲板設有按摩浴缸，一邊浸浴，一邊觀星賞月，是何等寫意。 船身帶有銀白色光澤的「Bloom」，船側裝有大面積玻璃窗，方便觀景。（Gill Schmid Design） 頂層私人甲板備有按摩浴缸之餘，還可作為露天影院。 樓高兩層的主人套房，設有浴室、步入式衣櫃、書房、露台和私人水療池。 室內裝潢簡潔而時尚，並散發着高貴的氣派。 室內設計採用開放式布局，不受艙壁限制。 「Vesper」的船身與上層建築均見大面積黑玻璃，予人通透輕盈的感覺。（Phathom Studio） 船上配備一個可兼作直升機停機坪的大型游泳池。 房間加入大量玻璃元素，以增強空間感。 海灘俱樂部設有一個超大無邊泳池。