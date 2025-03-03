「法」現新味 優雅時尚

法式牛胸腺酥皮千層盒

酥皮千層內放滿煎香的牛胸腺和羊肚菌，將干邑、白酒和忌廉等調製的醬汁淋在酥皮上，香濃軟腍，散發陣陣菇香。

高級法國菜一向是慶祝首選，但其實法國人都唔會餐餐Fine Dining，反而是三五知己到輕鬆小館又或Bistro邊食邊傾，好似新開的法式小餐館就有升級家常料理和美酒，讓大家體驗地道的輕鬆愉快氛圍。

細膩巴黎格調 剛於中環開業的法國餐廳，店名融合米芝蓮星級主廚Franckelie Laloum及拍檔Michael Larkin的名字。大家可以在酒吧區和朋友小酌一番，之後步入主用餐區用餐。餐廳請來知名藝術家設計牆身壁畫，配啡黑色調和格仔圖案，頓時令氣氛生色不少。大廚指菜式注重精緻搭配和細節，同時又注入親民風味，讓餐廳保持新鮮感及親和力。

以雞尾酒大蝦作靈感炮製的法式小龍蝦，選用法國大西洋的螯蝦配時蔬，再加點用蛋黃醬、干邑、番茄醬和辣醬等調成的雞尾酒醬，清新酸爽。日本油甘魚用多款果皮醃製，蘸香橙柑橘醬汁和蒔蘿油，魚肉散發淡淡的柑橘香氣，鮮嫩美味。本地多寶魚只簡單加調味料和橄欖油烤煮，鎖住肉汁又帶焦香，吃時加點煙熏法式荷蘭醬，凸顯多寶魚的天然鮮味。

經典牛胸腺 想來一點經典滋味，首選牛胸腺。酥皮千層盒放入牛胸腺和羊肚菌，淋用干邑、白酒和忌廉等調製的醬汁，味道濃郁有菇香。另一道富代表性的法式酥皮肉批，以豬肉和鵝肝等做成的肉醬配肉凍，一直是法國人餐桌上的人氣美食。大廚自家創作的烤雞，用上本地黃油雞醃製1日，加香草和鹽水慢煮1日，再風乾1日，上桌前才烤焗至皮脆肉嫩，工序繁複，吃時伴昆布高湯烹調的日本越光米飯，油潤雞肉配鹹香米飯，堪稱完美。最後品嘗由糕點師Natalie Leung製作的士多啤梨撻、巴黎泡芙和杧果柚子撻等法式甜點，為這趟法國品味之旅，畫下圓滿句號。

（查詢電話：2506 0990）

混搭風酒館 不少法式小酒館走的是家庭料理路線，強調供應傳統風味。近年多了亞洲廚師到法國，令亞洲飲食文化和食材融入外國菜式內，為小酒館帶來與別不同的佳餚。銅鑼灣新開旳現代小酒館融入法日料理，主廚Keith Leung想為這間輕鬆小店打造不受局限的美食，融入日系感覺的菜式配以法菜優雅擺盤，為大家帶來截然不同的飲食元素。

佐酒小食帶摩登日式風味，以法國和荷蘭番茄入饌的紫蘇番茄，酸甜清新。蝦味噌南瓜是用蝦湯煮腍南瓜，配用鹽鞠發酵的南瓜醬和蝦膏忌廉芝士，濃郁鮮香。苦瓜輕灼配醃白蘿蔔，再加點墨西哥辣椒醬汁和油炸腐皮，口感豐富又甘香。

油封鴨變奏 主菜從法國菜式變奏，全新登場的油封鴨，鴨腿改以五香粉醃製慢煮，配苦瓜和大根沙律，再加點芥末沙律醬和小米，味道豐腴。羊仔骨加四川花椒醃製蒸焗，伴以從非洲及拉丁菜式常用的西班牙番茄堅果辣椒醬和薄荷油乳酪，濃而不膩。用麴菊熟成的肉眼扒或牛肩，煮熟後配自家製炸薯餅和烤蒜泡沫，肉味香濃、軟滑多汁。飯後除可用和牛配自家製麵解酒，也可揀選是日芝士蛋糕或醉人芭菲。

（查詢電話：6468 1398）

地道佳餚 Chef Franckelie Laloum指世界各地都有優質食材，想煮地道法國菜有好多選擇，但如果菜式會用到芝士或風乾火腿等，大廚建議還是選擇法國生產成品，較能帶出法式味道。若想自己烹調牛胸腺，他建議先用冷水沖洗，然後要剝開外層的薄膜再烹調，方便之餘亦能去腥。在法國，春天正是享用羊肚菌的季節，除了牛胸腺，用來配其他肉類都合適。

撰文：林佩婷

部分攝影：胡振文

法式小龍蝦

法國螯蝦肉烚熟，加新鮮蔬菜和羅勒，蘸用蛋黃醬、拔蘭地、番茄醬、煙熏紅椒粉和塔巴斯科辣醬調配的雞尾酒醬，味道昇華。 法式甜點

法式傳統甜點包括（右上起）聖特羅佩泡芙、杧果柚子撻、朱古力撻；（右下起）聖多諾黑泡芙、士多啤梨撻和巴黎泡芙。 油封鴨

鴨腿用五香粉醃製，以85℃慢煮12小時，伴苦瓜大根沙律、芥末沙律醬和小米，肉質帶香料氣息，別具風味。 苦瓜白蘿蔔

白蘿蔔加花椒粉稍醃，墨西哥辣椒燒香做醬汁，入口帶煙熏香氣，再加點油炸腐皮和灼苦瓜，甘味熏香。 選用法式芝士入饌，風味濃厚。 炭燒多寶魚

用上肉質緊實、口感細膩的本地多寶魚，烤香後配煙熏法式荷蘭醬，層次豐富。 創辦人Franckelie Laloum（左）及Michael Larkin 和牛配自家製麵

美國牛腿用關東煮湯底燉煮，湯底加青檸和日式柚子，配自家製麵條、流心蛋和日本大根，牛味十足。 主廚Keith Leung 撕開牛胸腺表面薄膜，可以去腥。 油甘魚薄片

日本油甘魚以青檸皮、檸檬皮、橙皮、鹽等醃20至30分鐘，周邊配加了芥末的香橙柑橘汁和蒔蘿油，嫩滑富果香。 酒吧區以格仔地磚布置，氣氛輕鬆。 蝦味噌烤南瓜

蝦湯以蝦頭和殼熬煮，放南瓜煮腍；配發酵1星期的南瓜醬，以及加蝦汁和味噌的蝦膏忌廉芝士，鮮甜味濃。 店子以炭灰色作主調，伴壁畫等點綴，帶有神秘氣氛。