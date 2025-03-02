應對回南天 超慳家除濕有計

踏入春季，香港等南方沿海地區因冷空氣走後、暖濕氣流迅速反攻，經常出現「回南天」情況，家居部分冰冷物體表面遇到暖濕氣流後容易產生水珠，到處都濕漉漉，繼而導致黴菌和塵蟎孳生等惱人問題。長期開冷氣及抽濕機，或購買市面上的吸濕產品難免小數怕長計，幸好網絡上不少家務達人推介多種低成本、簡單又有效的除濕法寶及方法，照辦煮碗的話即可輕鬆解決家居潮濕困局！

特定空間 保持通風 要有效做好家居防濕措施，先要確定容易積聚濕氣的區域。濕氣「重災區」首選北側且陽光照射不多的房間，朝北的房間溫度通常較低，因此更常出現結露。另外用作晾乾衣服的房間，及通風不良的鞋櫃、衣櫃、儲藏室等同樣濕氣偏重。此外，由於睡覺時難免會出汗，令被褥和床鋪亦成了積聚水分的地方。應盡量令上述空間及物件處於通風良好的狀態，並減少物品數量、騰出空間使空氣流通，有助濕度下降。

生活物品 多加利用 假如未能保持通風狀態，則可利用除濕物品。若空間較細的話，梳打粉及竹炭絕對是重點推介，前者不妨以小盤或小瓶盛載使用，後者則可直接放在想除濕的空間即可，當中具有許多微小孔洞的竹炭不僅能吸收水分，還能消除難聞氣味，適合放置在鞋櫃、廁所等。另外於鞋櫃及衣櫃等鋪上報紙亦可幫助除濕。此外，將沖泡過的咖啡渣、茶葉或橙皮曬乾或烘乾後，放進紗質或棉質布袋甚至舊絲襪中，即可製成天然吸濕包。

偌大區域 出動膠瓶 針對室內大範圍的除濕，可將2 公升塑膠飲料瓶倒入約7成滿的水，將之冷藏成冰後放在房間內，空氣中的水分會因此冷卻並重新變成水滴附在瓶子上，變相減少水氣。若想吸濕同時美化家居的話，可種植黃金葛、波士頓蕨、虎尾蘭及龜背芋等具吸收空氣中水氣能力的植物。假如想更簡單直接的話，則不妨燃點香薰蠟燭，過程中加速周邊水分蒸發，水氣因而減少。留意潮濕的空氣會變得沉重，並傾向沉澱在底部及空氣流通不良的地方，因此將防潮物品放置在角落會更有效。

撰文：林登麗

部分圖片：互聯網