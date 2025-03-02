潮坐豪華巴士 賞地標歎美食

出外旅遊如想在有限時間內見識更多景點的話，乘搭觀光巴士會是理想選擇。坐擁眾多地標建築的杜拜，剛於上年年底推出了備受關注的雙層觀光巴士，行駛路線除了途經一眾打卡勝地外，車上更會提供豪華的早、午、晚餐或下午茶美食，滿足你的眼球及舌頭享受！另外美國紐約及法國巴黎同樣有值得一搭的觀光巴士，輕鬆睇盡熱門觀光點！

杜拜：4個時段 各適其適 於去年年底在杜拜登場的雙層觀光巴士BusTronomy，賣點是將觀光與美食結合在一起。巴士上層甲板擁有7張布置優雅的桌子（分為雙人桌和4人桌）及全景玻璃車頂，可容納34名乘客。而下層甲板則是廚房，即場製作各種餐點。巴士主要分為早餐、午餐、下午茶和晚餐4個時段出發，車程約為2或3個小時，白天的遊覽從5星酒店Al Habtoor Palace出發，而夜晚的體驗則從謝赫扎耶德路的未來博物館開始，途經帆船酒店、哈利法塔、杜拜門和棕櫚島等多個重量級地標，透過玻璃車頂及大窗戶確保客人從不同角度觀賞這座城市外，枱上更配備平板電腦詳細介紹當地24個地標，加上到達景點時會停留數分鐘，讓大家望清望楚。飲食方面亦有驚喜，下午茶以名為「籠子」的三層點心架呈上，無論是雞肉牛油果粟米餅抑或牛絞肉小食等的味道及賣相均精緻，兼且可在車程時無限添食。晚餐則有包含香煎三文魚配蘆筍等5道菜菜單。每位費用AED250起（約HK$525）。

美國：流動劇場 特殊視角 想感受美國紐約市繁華街道及景致，則必坐觀光巴士The Ride NYC。該車主要遊覽曼哈頓中城，從第八大道42 街出發，75分鐘的車程會途經時代廣場、布萊恩公園、中央車站、帝國大廈等逾50個景點、共10個街區。車廂可容納49名乘客，跟一般觀光巴士最大分別是，此車座位採用了體育場館般的三排長椅設計，兼且面向車窗和街道，視野範圍跟一般前向座椅相比增加逾1倍以上，另配備40塊螢幕和3,000多顆LED燈，環繞聲響系統，地板更設有震動效果，如此設計除了可更好地觀賞景點，同時也滿足了娛樂表演元素，事關車程還穿插着各種街頭演出，例如霹靂舞、芭蕾舞、歌唱和音樂表演，令乘客恍如置身流動劇院般。加上車上還會安排兩名主持人以風趣幽默的形式陪同遊覽，將氣氛炒熱。巴士兼備多種語言導覽系統，可載上耳機聆聽講解，深入認識紐約市的歷史和文化，甚至有VR裝置讓你見識當地的重要時刻。每位費用US$79起（約HK$616）。

法國：名廚設計 頂級滋味 到法國觀光當然要品嘗當地一流的料理，意想不到的是，可在觀光巴士Bustronome上享用。該雙層巴士由頂級主廚Vincent Thiessé作為創意總監，並由Sébastien Nicolleau擔任行政總廚，上層為乘客區，下層為廚房，於午餐及晚餐時段均有班次出發暢遊當地著名景點，並分別提供4和6道菜的菜單，菜單會根據當季食材而變化，現時正供應熏韃靼比目魚、鱈魚排及五香汁鴨胸肉等菜式，並有士多啤梨甜品作壓軸。由於廚師的高超技藝，即使在車上烹飪，食物質素跟正規餐廳用餐沒有兩樣。車程方面，午及晚餐的巴士路線及車程時間會略有不同，兩者均從凱旋門開始，途經特羅卡德羅廣場、艾菲爾鐵塔、戰神廣場、榮軍院、亞歷山大三世橋、巴黎大王宮美術館等，不過晚餐時段會在羅浮宮和奧賽美術館之間增加了藝術橋、聖米歇爾廣場、巴黎聖母院和巴黎市政廳等景點。而靠窗的桌子上有一個二維碼，使用智能手機掃描後會出現當天菜單、巴士旅遊地圖以及每個旅遊景點的語音導遊。每位費用€70起（約HK$570）。

撰文：李芷玲

圖片：互聯網

觀光巴士車身採用海軍藍和金色設計，並配搭了杜拜天際線的剪影圖案。 高150米、由兩幢高塔構成的杜拜門，以四邊鍍金的中空設計為一大特色。 座位統統面朝玻璃窗，以劇院視角欣賞當地的地標建築及街頭表演。 車程其中一個景點為曼哈頓地標哥倫布圓環。 途經羅浮宮拿破崙廣場可觀賞高21米的玻璃金字塔。 巴士上層可容納34名乘客，配備優雅的餐枱及餐具。 車程會途經朱美拉清真寺，其雙尖塔和中央巨型穹頂最為注目。 車廂配備多塊數碼螢幕、器材燈光和音響系統，營造沉浸式的體驗環境。 於巴黎行駛的Bustronome，將法式大餐帶上觀光巴士。 車程當然會駛往巴黎必訪的艾菲爾鐵塔。 下午茶出動三層點心架盛載，不論鹹甜點均可無限添食。 乘搭The Ride NYC可遊覽紐約市曼哈頓中城的多個景點。 乘客可戴上VR裝置見識紐約市的歷史時刻。 乘客區分為雙人座及4人座，後者為梳化座位。