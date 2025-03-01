Black Badge Spectre顛覆傳統 桀驁之作

純電Black Badge Spectre是勞斯萊斯專為喜愛顛覆傳統的富豪而度身訂造。

向來拒絕被傳統理念束縛的Black Badge系列，備受喜愛突破極限的富豪青睞。他們對奢華有着與眾不同的理解，不僅力求至臻工藝，同時也渴望突破常規的風格。隨着純電動Spectre推出了一段時間，終於輪到Black Badge Spectre登場，首創Spirited模式可爆發出1,075Nm扭力，難怪廠方稱之為顛覆傳統的叛逆化身。

1,075Nm扭力爆發 全新Black Badge Spectre坐擁較標準版Spectre多75hp馬力和175Nm扭力，使之成為品牌有史以來動力最澎湃的純電車型。高達659hp最大馬力可透過按下設於軚環的無限符號「∞」鍵，激活新增的Infinity模式，換來更直接的加速踏板反應。若想在短時間內將扭力提升至驚人的1,075Nm，體驗僅4.3秒的0~100km/h加速性能，則可同時完全踩下加速及制動踏板以啟動另一全新Spirited模式，並在車輛發出觸覺和視覺反饋信號時鬆開制動踏板來實現。其底盤技術亦經過調整，一方面通過增加轉向重量及調整車身防側傾設定，提供更多轉向反饋，減少過彎時的車身側傾。同時針對減震器進行強化升級，增強對車身的控制，減少在加減速時可能發生的俯仰頓挫情況。

定製手工飄馳線 為滿足客戶需求，勞斯萊斯（Rolls-Royce）向來有其一套，像這次廠方便為Black Badge Spectre專屬開發全新定製手工飄馳線，提供除了肩線及腰線位外的標誌性車身手工繪線選擇。同時還引入發光格柵背板，顏色選擇有Tailored Purple定製紫、Charles Blue查爾斯藍、Chartreuse查特酒綠、Forge Yellow鍛造黃和Turchese綠松石色5種之多。腳下的23吋五輻鍛造鋁合金輪圈亦可選配全黑和部分拋光兩種飾面。另全新開發了獨特的Vapour Violet迷霧紫車漆，並引入Iced Black冰霜黑引擎蓋，進一步豐富品牌逾44,000種Bespoke高級定製色彩庫選擇。當然車主亦可與設計師合作，打造僅供自己使用的專屬Bespoke高級定製顏色，彰顯獨一無二的個性與品味。

星光門板匠心獨運 內飾方面，不僅座椅皮革配色、滾邊和繡線用色可以定製，數碼化儀錶板亦可選用Vivid Grellow活力灰黃、Neon Nights霓虹夜幕、Cyan Fire燄青色、Ultraviolet紫外光曜和Synth Wave合成浪潮5種主題色。至於新增的全新發光門檻踏板，提供多達10種對比色選擇。而全新定製星空飾板不單用來裝飾門板，亦可用作點綴副駕席前方的錶台。其中錶台上的一塊Piano Black鋼琴黑色飾板，便有超過5,500顆不同直徑與亮度的「星光」，抽象地描繪歡慶女神形象，並以激光刻畫出Black Badge系列專屬的「無限」符號。此外，在黑色Bolivar木飾板表面，以碳纖維與金屬線手工編織的複雜立體菱紋飾面亦是工藝焦點。為了令飾面平整光滑，每處飾面均經過噴砂打磨及塗上6層清漆，最後再由手工拋光而成，匠心獨運。

本地車訊：Junior豪華小型SUV 純電登場 以駕駛樂趣為先的意大利豪華汽車品牌愛快‧羅密歐（Alfa Romeo），自重返香港後不僅先後帶來Giulia和Stelvio車型，日前搭載純電動力的全新Junior更矚目抵港，作亞洲地區首度公開亮相。新車以豪華小型SUV定位，車長不到4.2米，不僅具備矚目的運動性能，還融合濃厚的意大利風格。車上搭載由前軸馬達及54kWh鋰離子電池組成的純電動力系統，最大馬力及扭力輸出分別為156hp和260Nm。根據WLTP標準計算綜合及城市續航里程分別達410km和592km；另支援100kW DC直流電快充，只需27分鐘便可將電量從20%充至80%。若以11kW AC交流電充電，由0%充至100%亦只需5小時45分鐘。

輸港的有Launch Edition版及Sport Edition版選擇，外觀上前者配備Leggenda規格裝備，以黑色格柵搭配Alfa Romeo的意大利斜體字款設計。至於後者搭載Progresso規格裝備，以品牌標誌的十字架和Biscione蛇設計，展現出運動感十足的性能表現。內裝方面，Sport版專屬配備Sabelt Corsa高性能運動賽車座椅、Alcantara配飾及跑車化軚環、專屬雙色設計及啞黑套件等。首批預售可免費獲贈Technology Pack升級配置，包括LED矩陣大燈、無邊框自動調節光暗車廂後視鏡、無線智能手機充電器、泊車感應系統、Navigation導航系統、遙控電動尾門、免匙啟動、車道偏離的自動調節巡航控制、後視鏡頭及交通標誌自動識別功能。值得一提是新車於意大利都靈的Alfa Romeo Centro Stile設計，並在波蘭Tychy廠房生產。

撰文：林登麗

啟動新增的Spirited模式，不僅可短時間內釋放1,075Nm強大扭力，更可實現4.3秒的0~100km/h加速力。 平整光滑的立體菱紋飾面由碳纖維與金屬線手工編織，然後經噴砂打磨再塗上6層清漆，最後再由手工拋光，工序極之複雜。 錶台星空飾板用上超過5,500顆不同直徑與亮度的「星光」，並刻有Black Badge專屬「無限」符號。 車廂配置和設計以駕駛者為中心，全數碼化TFT儀錶板及中央觸控屏幕均為10.25吋。 新引入的發光格柵背板，顏色包括圖中的Tailored Purple定製紫。 若嫌星空車頂太單調的話，可一併定製星空門板，帶來被繁星包圍的效果。 輸港有Launch Edition版及Sport Edition版選擇，首批預售將免費獲贈Technology Pack升級配置。 雖然車長及軸距分別只有4,173mm和2,562mm，但後排乘坐空間相當充裕。 跟面罩邊框一樣，車頭歡慶女神像也經過深色鍍鉻及鏡面拋光處理。 數碼化儀錶板的主題色也可定製，提供Vivid Grellow、Neon Nights、Cyan Fire、Ultraviolet、Synth Wave選擇。 尾部設計靈感來自上世紀60年代的經典Coda Tronca，完美平衡了功能美學與傳承。