懸崖建築 險中求變

有云「富貴險中求」，同樣道理，講求氣派的豪宅別墅，要是位於險峻陡峭的懸崖上，置身其中，隨時可以感受大地在我腳下的滋味，是何等架勢！今次介紹的概念建築在選址上紛紛向高難度挑戰，其中「Mountain Mansion」的格局錯落有致，令人聯想起在山間飄浮的白雲，妙不可言。

出塵脫俗 不甘於平凡是興建豪宅別墅應有的態度，更何況地勢險要的懸崖往往面向壯麗迷人的自然景觀，故此不少建築設計師都會有「險中求變」的想法，亦造就了「Mountain Mansion」的誕生。該幢概念建築出自設計師ArchiBotics之手，坐落於山嶺之上，周邊被連綿起伏的山脈包圍，還有鬱鬱葱葱的草木作點綴，絕對可以用「出塵脫俗」來形容！

層次分明 從預想圖所見，「Mountain Mansion」以多層混凝土板塊構建，依循山勢，以水平角度一層疊一層，極具層次感，還創造了寬敞的戶外空間，當中又以伸出懸崖的戶外泳池最吸睛，在水中暢泳時，能飽覽周邊的山巒與峽谷，堪稱雙重享受。另一方面，大宅表面為乳白色，看起來潔淨無瑕，令人不期然想起在山間飄浮的白雲。

淨化心靈 室內方面，用色以白為主，由牆身、天花、地板、家具乃至裝飾品，無一例外，既是極簡美學的最佳體現，色彩本身還具有淨化心靈的作用，讓人產生放鬆、寧靜的感覺。值得一提，享受自然景觀是整個設計理念的核心，所以不論客廳、餐廳、臥室、浴室均設有大面積落地玻璃窗，務求令室內每個角落都能飽覽戶外美景。

同場加映：Summit House 意境幽美 出自設計師 Monika Pancheva的概念建築「Summit House」，其預想圖猶如一幅山水畫，意境幽美，吸睛位在於瓦片屋頂的造型，令人聯想起中國古代宮殿建築常見的盝頂。另外，「Summit House」的樓底極高，客廳與睡房均見大幅落地玻璃窗，令窗外的壯麗景觀變成點綴生活空間的「山水畫」，置身其中，像遠離塵世，甚麼煩惱都會忘記得一乾二淨。

Cave House in China 渾然天成 概念建築「Cave House in China」同樣出自設計師ArchiBotics之手，從預想圖所見，它由石材構建而成，依附在峭壁上，外牆的灰白色跟周邊環境融為一體，看似一個個渾然天成的摩登洞穴。室內布置以未經打磨的天然石材為牆身，盡現粗獷質感，搭配Earth Tone家具、柔和燈飾與落地玻璃窗，營造出一個充滿個性又不失貴氣的生活空間。

Infinity Crest 極簡之作 由設計工作室Aether Studio發表的概念建築「Infinity Crest」，是一座體現何謂極簡主義的平房式別墅，從預想圖所見，它的屋頂被綠植覆蓋，看起來像嵌入懸崖之巔，並延伸出一個平台，當中的超大泳池像一面鏡子，可讓住戶體驗空中暢泳的感覺。至於室內布置以Earth Tone為主調，透過落地玻璃窗，令室內、戶外打成一片，無論客廳、睡房都變成觀景台。

撰文：何雨晴

圖片：互聯網

「Mountain Mansion」的結構給住戶創造了寬敞的戶外空間。 「Summit House」的預想圖猶如一幅山水畫，意境幽美。（ig@panchevamonika） 由石材構建而成的「Cave House in China」，依附於峭壁上。（ig@archibotics） 屹立於懸崖之巔的「Infinity Crest」，是一座平房式別墅。（Aether Studio） 健身房位置經過精心設計，可直擊日出日落的醉人美景。 放眼窗外，盡是連綿起伏的山脈，用餐氣氛一流。 客廳的刺繡地氈跟落地窗外的自然景觀互相輝映。 牆身為未經打磨的天然石材，保留了岩石原有紋理。 室內布置以Earth Tone為主調，呼應窗外的自然環境。 室內布置走簡約路線，牆身、家具乃至裝飾品均以白色為主。 躺在床上，欣賞窗外的美景，甚麼煩惱都會忘記得一乾二淨。 搭配現代家具和柔和燈光，大大提升洞穴生活的舒適度。 大面積落地玻璃窗令室內每個角落都變成觀景台。