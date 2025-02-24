名廚掛帥 西式饌賞

招牌烤雞

三黃雞醃製後，塗上用蜜糖和醋等上皮水後風乾後以120℃烤焗，醬汁是墨西哥經發酵的哈瓦那紅辣椒汁，酸爽又辛香。

坊間除有講究的高級餐廳外，近年有多樣化風格的休閒餐廳興起，舒適的環境再加上精緻的餐飲，氣氛截然不同。近日有城中名廚開設新店，打造休閒概念的西餐館，寫意空間配富內涵的菜式，讓大家感受輕盈的西式風味。

星級米芝蓮 米芝蓮星級名廚鄭永麒師傅創立的創新菜系餐廳連續8年獲得米芝蓮一星，為食客帶來高質的中法混搭創意料理。他早前於中環開設融合歐美風味的休閒西式餐廳，地中海元素的布置滲出溫馨氛圍，輕鬆宜人，店子名稱代表「母親的禮物」，菜單以大廚童年和成長經歷作靈感設計，以歐美經典美食為主，部分經過改良升級，選擇多元化。

頭盤的話，必試雞尾酒大蝦；番茄汁加辣根汁混調，配鮮蝦肉享用，酸爽辛香。招牌凱撒沙律以迷你羅馬生菜配煙熏煙肉和鯷魚，再加點36個月帕爾馬芝士碎，鹹鮮美味。優質的美國頂級牛肉他他伴經醃漬和帶煙熏香的鵪鶉蛋，與芥末葉和醃青瓜等拌勻配多士，油潤富層次。

辛香脆烤雞 湯品方面，除有人氣的法式洋葱湯，必試以自家製酸種麵包作容器的周打蠔湯，以本地蠔仔入饌，好有新鮮感。主菜方面，招牌烤雞適合和朋友分享，三黃雞經醃製、上皮和風乾，足足要用2至3天，烤焗至皮脆肉嫩，蘸有魔鬼辣椒之稱的發酵哈瓦那辣椒汁享用，辛香惹味，配雞尾酒或葡萄酒享用，令人欲罷不能。最後來一口質感豐腴的地中海紅蝦寬扁意粉和香蕉太妃批，心滿意足。

（查詢電話： 2711 8088）

烘焙界巨擘 近日本地有多間人氣烘焙店登場，讓烘焙文化愈加熾熱。曾於五星級酒店擔任糕餅主廚，並推出多款食譜的名廚Grégoire Michaud早年創辦自家烘焙品牌，主打歐式烘焙和酸種麵包，更不時結合本地元素推出新品，猶如本地烘焙界巨擘。他早前在沙田開設新店，除帶來富地區風味的楊枝甘露菠蘿包和沙田蜂蜜柑桔冬甩外，更是其品牌旗下首間兼提供晚市的門市。

在琳琅滿目的烘焙糕點架後便是用餐地方，廚房以透明玻璃窗分隔，大家可看到源源不斷的烘焙過程，香氣沛然。菜單由行政主廚Atisha Kumar打造，部分融入烘焙元素。好似黑松露炒蛋多士搭配酸種牛角包，口感豐富。另有牛角酥上放上醃三文魚蟹肉班尼迪蛋，啖啖蛋香。鹹鮮蒜香酸種麵包多士，牛油加味噌、鯷魚和芝士，滑溜鹹香。

炸薯片配他他 黑松露生牛肉他他以炸薯片代替傳統的多士，為這道經典的菜式帶來香脆口感。以龍蝦湯配多種食材打造的海鮮雜燴，用新鮮出爐的蒜蓉紐結酥將湯汁蘸吃，一滴不剩，啖啖鮮味。肉類方面，除有澳洲和牛西冷配炸洋葱圈，另一道酥皮肉批，內有用香草和紅酒等燉煮的牛頰肉，再加芝士和雜菌，分量十足。餐廳還會不定期更換口味，為食客帶來新鮮感。

煮意粉點入味 西餐常見的意粉如何炮製才美味呢？可先將意粉放在加鹽熱水內煮3分鐘，撈出來加高湯再煮至若干時間，這樣意粉便會入味。不同款式的意粉各有特點，自問不熟悉的話，建議選用最掛汁的Spaghetti和Linguine等幼長麵條入饌，炒煮時更易吸收味道。意粉按包裝的烹調時間提早2分鐘撈起，再倒入醬汁燴炒便成。要留意的是，加點烚意粉的水能令醬汁更濃稠，意粉更美味。

撰文：林佩婷

部分攝影：胡振文

雞尾酒大蝦

本地中蝦烚熟，伴以加入茄汁和辣根汁的橙香雞尾酒醬，和蔬菜伴食，提升口感。 地中海紅蝦寬扁意粉

蝦頭熬煮的蝦汁加番茄和小茴香等煮成醬汁；地中海紅蝦頭煎香，配鮮嫩紅蝦肉，灑點青檸皮，令鮮味突出。 鹹鮮蒜香酸種麵包多士

牛油加鯷魚打成忌廉狀，加味噌、海藻、細香葱、芥末籽醬、帕爾馬芝士、烤蒜和馬斯卡彭芝士拌勻成醬，提升多士的味道。 醃三文魚蟹肉班尼迪蛋

酸種牛角酥切開，放上醃三文魚、蟹肉和醬油三文魚籽，再淋滿荷蘭醬，咬開蛋汁爆瀉，令人滿足。 創辦人Grégoire Michaud 幼長的意粉較易掛汁。 招牌凱撒沙律

煙熏煙肉焗得香脆，醬汁以帕爾馬芝士和意大利魚調配，再加多士和鯷魚，清新宜人。 創辦人鄭永麒師傅 松露生牛肉他他

牛肉加醃青瓜、紅葱頭和辣椒仔等拌勻，表面放薯片和蛋黃，再刨黑松露碎和帕爾馬芝士，口感豐富。 酥皮肉批

切開酥皮，內有由牛臉頰、香草、紅酒、雜菌、芝士和番茄辣椒甜辣醬調製的餡料，酥香惹味。 用餐區以木系作主調，廚房以透明玻璃窗分隔，一目了然。 USDA美國生牛肉他他

選用里脊肉製作，和煙熏醃鵪鶉蛋、醃漬青瓜和芥末葉等拌勻，蛋汁令牛肉更嫩，微酸減膩。 用餐區以地中海元素設計，落地玻璃、瓷磚拼大地色系，輕鬆自然。 海鮮雜燴配蒜蓉紐結酥

龍蝦湯內有虎蝦、青口、蜆和銀金鯛魚等海鮮，加蒜鹽的蒜蓉紐結酥可蘸湯汁食用，鮮味爆燈。 澳洲和牛西冷配炸洋葱圈及芥末胡椒醬

和牛牛扒外，還有加牛油和調味料烤焗的牛骨髓，芥末胡椒醬內有原粒帶籽的芥末，濃郁的風味和牛扒相配，剛好平衡。 用高湯煲煮意粉會更入味。