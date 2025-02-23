「春困」易攰？中醫教祛濕貼士

唐詩有云「春眠不覺曉」，初春天氣回暖加上濕度提升，令身體特別容易攰，渴睡且難以集中精神。若大家都遇到以上問題，有機會是「春困」所致。今次請註冊中醫師許懿清博士講解成因，並傳授改善貼士。

渾身不適成因 許醫師指，「春困」不能夠歸類入常規的疾病診斷中，它似病又非病，卻會令人感到渾身不適。「春日陰濕天氣較多，容易使人感到疲倦、嗜睡、四肢乏力、身體重墜等，有時還會感到飽滯或食欲不振、大便濕爛或黏膩、尿黃、肩頸痠痛、少氣懶言等，若有以上徵狀但又沒有其他疾患的話，便是『春困』作祟了。」中醫認為春應肝，對於肝血不足，或攝生不當、積勞內傷的人，此時很容易發展成氣虛；而脾胃虛弱的人又容易因陽氣升騰和疏放不調而造成濕困，感到昏昏欲睡。

日常預防保養 面對春困，其實日常生活可作出預防保養。許醫師教路︰「首先家居環境要保持乾爽，出汗後要立刻更換衣服及抹乾身體，避免着涼生病。少吃生冷的食物，不喝凍飲保護脾胃，令身體的化濕功能得到保障。加上每日適量運動，舒展筋骨，保持氣血通暢，也有助預防『春困』打擾。」她補充，飲食應以健脾祛濕、補益氣血、固肺補腎、暢通血脈為原則，可選用淮山、雲苓、白朮、炒薏仁、黃精、核桃、北蓍、黨參、紅棗、黑棗、雲耳、赤小豆、桑枝等以湯水食療。

湯水食療推介 粉葛赤小豆瘦肉湯

材料：粉葛1斤、赤小豆1両、瘦肉1斤、蜜棗5粒、生薑3片、陳皮一小塊。

製法：粉葛去皮洗淨切成小塊，瘦肉洗淨切塊汆水；將所有材料放入煲內，加入3,500毫升水煲滾後改用文火煲2小時，加鹽調味即用。

功效：健脾和胃，利水消腫，消除疲勞，化濕解困。適合肢體困重、易攰、易水腫者服用。

核桃栗子淮山瘦肉湯

材料：核桃和栗子肉各2両、淮山和熟薏米各1両、瘦肉1斤、蜜棗5粒、生薑3片、陳皮一小塊。

製法：豬肉切塊汆水，其餘材料洗淨；所有材料放入煲內，加3,000毫升水煲滾後改用文火煲1.5小時，加鹽調味可供飲用。

功效：健強脾胃，滋腎固精，補氣養血。適合日間嗜睡，夜晚又難以入眠，胃口差及大便不盡者服用。

按穴理順行氣 湯水以外，若日常工作時無法抵擋「春困」，按壓穴位也能作出改善。例如按壓百會穴能理順行氣，消除積滯，還可健腦寧神。按壓豐隆穴能刺激氣血循環、強健腸胃，還能緩解便祕、消除水腫及肥胖。按壓神闕穴有助健脾祛濕，陰陵泉穴則能清利濕熱，起通經活絡的效果。坊間不時流傳浸腳有祛濕作用，許醫師指這只對畏寒怕冷、長者、手足長期冰冷者有些許效果，對陽盛、內熱、煩躁者則無甚功效。

撰文︰陳志滔

部分圖片：互聯網

手足長期冰冷者，可於睡前以40度左右的水溫浸腳。 核桃栗子淮山瘦肉湯 湧泉穴在腳底前1/3正中間凹陷處，用點按方式早晚各按摩1次，每次揉3至5分鐘，對睡眠有幫助。 註冊中醫師許懿清博士 百會穴位於兩耳往上交會至頭頂處，揉搓穴位3至5分鐘，有發熱的感覺就最好，具理順行氣作用。 粉葛赤小豆瘦肉湯 陰陵泉穴位於膝蓋內側凹陷處約下方三指寬處，每次點按100至160下，早晚各1次可清利濕熱。