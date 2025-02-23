副刊

東京血拼 必逛3大話題蒲點

NEWoMan高輪設在連結東京高輪Gateway站的三幢建築內。 NEWoMan高輪設在連結東京高輪Gateway站的三幢建築內。
NEWoMan高輪設在連結東京高輪Gateway站的三幢建築內。
前往日本東京旅遊，購物掃貨絕對是重點行程，新商場自然成為關注的重點！其中佔地達6萬平方米、包含約200間店舖的大型商場將進駐高輪Gateway站連結的三幢建築之內，每幢各有不同的主題區域及賣點，部分商店更將於3月27日率先開幕，令人想先逛為快！另外中央區八重洲及港區北青山亦各有重量級商場登場，保證大家購物吃喝都相當痛快！
不同大樓 各有區域
與東京高輪Gateway站連結的三幢建築（分別為The Linkpillar 1 South、The Linkpillar 1 North和The Linkpillar 2），於不同樓層均有新商場NEWoMan高輪進駐，其中於秋季開幕的South．North區域佔據前兩幢大樓1至5樓，開設約170間商店，涵蓋時尚、美食、生活雜貨等，包括有逾3,300平方米的大型書店、創意遊樂區及餐廳，3月27日將有兩間店舖率先開業，位於South區有人氣連鎖咖啡店Blue Bottle Coffe的新店，提供由專業咖啡師沖泡的精品咖啡，顧客可在開放公共空間享用咖啡與輕食外，開幕期間更推出限定無麩質香蕉蛋糕及與美國品牌BAGGU合作的環保購物袋等。另一間是位於North區的Nicolai Bergmann，該店結合花藝、咖啡、學校與生活四大主題，既有品牌首度推出的家居產品系列，還會提供高輪限定的花藝作品及工作坊等活動。位於North大樓28至29樓的Luftbaum區域同樣於秋季開業，於以植物為主題的高層空間內開設約10間商店，其中包括與青葱露台融為一體的餐廳、兩層高的中庭酒吧等，更設有引入360°立體音響系統的半戶外公共花園。另外位於The Linkpillar 2的2至3樓、在明年春季開業的Mimure區域，計劃開設約20間商店，將聚焦於日本的美食文化，並設有開放式工廠，展示啤酒、咖啡、朱古力、雪糕等飲品食品的製作過程。
網址：https://shorturl.at/GfnCE
奢華品牌 眼前一亮
東京車站周邊的再開發計劃進行得如火如荼，當中重頭戲之一是樓高45層、地下4層的東京Midtown八重洲。這幢大樓除了兼備酒店、辦公室、小學及長途巴士站外，1至3樓及地庫1樓是集結了57家店舖的商場，焦點落在主打「日本奢華」的1樓，你會找到逾300年歷史的西陣織老字號細尾首次進駐東京的店舖HOSOO Tokyo，設計師高橋悠介創立的針織品牌CFCL概念店、首次開設實體專賣店的男裝家居服品牌GELATO PIQUE HOMME、人氣袋包品牌PORTER旗艦店PORTER TOKYO、著名甜品店EN VEDETTE首度開設可店內用餐的新品牌EN VEDETTE LUXE等。2樓設有名為Yaesu Public的公共空間，內裏分為三個區域，包括有周圍排列着各種餐飲店的站立式酒吧ALLSTANDS，這裏的商店會定期更換。3樓設有眾多餐廳，例如經營着多間《米芝蓮指南》推介餐廳的Granada開設的爐端紅焰，以及使用羅馬著名餐廳Sabatini食譜的La Terrazza Sabatini，還有山形牛與海膽聯乘餐廳加藤牛肉店小川No Uni。地庫1樓剛有多間輕食之選，為上班族與候車人士提供便捷的餐飲選擇。
網址：https://shorturl.at/fCDRP
空中庭園 頂級咖啡
作為著名購物勝地的東京表參道，5月會有全新商場GREEN TERRACE表參道登場。樓高4層（地下1層）的商場一大亮點是設計充滿綠意，各樓層及屋頂均設有露台並種植多樣化的植物，形成立體的空中庭園。1樓是時尚與美容愛好者的天堂，包括再次登陸日本的法國高級香水品牌L’ARTISAN PARFUMEUR在此開店，此外由TOKYO BASE打造的女士時尚品牌RITAN也會進駐。加上英國有機品牌bamford從六本木的東京Midtown遷移至此，繼續推廣其天然有機的美容與服飾產品。3樓與4樓則是美食愛好者的新據點，高級涮涮鍋店THE SLICE提供頂級肉類與精緻用餐體驗，而Eriko Osawa Earthly Gelato Tokyo則以有機蔬菜和水果製作的創意雪糕為主打，白天是雪糕店，晚上則變身時尚酒吧。而咖啡迷絕對不能錯過地庫1樓的PHILOCOFFEA，賣點是出品由世界咖啡師大賽冠軍粕谷哲監督，供應最高品質的稀有咖啡豆，客人可坐在吧枱近距離欣賞世界頂級咖啡師的技藝，並可購買店內推出限定版咖啡豆及原創商品。
網址：https://shorturl.at/339oc
撰文：明藹寧
圖片：互聯網
NEWoMan高輪是Lumine集團歷來最大的商場，總建築面積達6萬平方米。NEWoMan高輪是Lumine集團歷來最大的商場，總建築面積達6萬平方米。
NEWoMan高輪是Lumine集團歷來最大的商場，總建築面積達6萬平方米。
樓高45層的東京Midtown八重洲，其商場部分有57間商店進駐。樓高45層的東京Midtown八重洲，其商場部分有57間商店進駐。
樓高45層的東京Midtown八重洲，其商場部分有57間商店進駐。
著名設計師高橋悠介創立的針織品牌，亦在商場開設新店。著名設計師高橋悠介創立的針織品牌，亦在商場開設新店。
著名設計師高橋悠介創立的針織品牌，亦在商場開設新店。
2樓設有米芝蓮推介拉麵店輪流登場的拉麵區，即日至5月底有岐阜縣名店麵屋白神登場。2樓設有米芝蓮推介拉麵店輪流登場的拉麵區，即日至5月底有岐阜縣名店麵屋白神登場。
2樓設有米芝蓮推介拉麵店輪流登場的拉麵區，即日至5月底有岐阜縣名店麵屋白神登場。
由世界咖啡師大賽冠軍粕谷哲監督的咖啡店PHILOCOFFEA，提供最高品質的稀有咖啡豆。由世界咖啡師大賽冠軍粕谷哲監督的咖啡店PHILOCOFFEA，提供最高品質的稀有咖啡豆。
由世界咖啡師大賽冠軍粕谷哲監督的咖啡店PHILOCOFFEA，提供最高品質的稀有咖啡豆。
結合花藝、咖啡、學校與生活主題的Nicolai Bergmann，打造一個全新的複合式空間。結合花藝、咖啡、學校與生活主題的Nicolai Bergmann，打造一個全新的複合式空間。
結合花藝、咖啡、學校與生活主題的Nicolai Bergmann，打造一個全新的複合式空間。
ALLSTANDS提供站立式飲酒區域，周圍排列着各種餐飲店。ALLSTANDS提供站立式飲酒區域，周圍排列着各種餐飲店。
ALLSTANDS提供站立式飲酒區域，周圍排列着各種餐飲店。
融合了法國及意大利料理精髓的爐端燒餐廳爐端紅焰，人氣之選有炭燒鮎魚。融合了法國及意大利料理精髓的爐端燒餐廳爐端紅焰，人氣之選有炭燒鮎魚。
融合了法國及意大利料理精髓的爐端燒餐廳爐端紅焰，人氣之選有炭燒鮎魚。
GREEN TERRACE表參道原址是繪本書店Crayonhouse，新商場以延續前身的文化氣息及活力作定位。GREEN TERRACE表參道原址是繪本書店Crayonhouse，新商場以延續前身的文化氣息及活力作定位。
GREEN TERRACE表參道原址是繪本書店Crayonhouse，新商場以延續前身的文化氣息及活力作定位。
Eriko Osawa Earthly Gelato Tokyo主打有機蔬菜和水果炮製的創意雪糕。Eriko Osawa Earthly Gelato Tokyo主打有機蔬菜和水果炮製的創意雪糕。
Eriko Osawa Earthly Gelato Tokyo主打有機蔬菜和水果炮製的創意雪糕。
戶外範圍亦設有不少攤位，可帶寵物悠閒散步。戶外範圍亦設有不少攤位，可帶寵物悠閒散步。
戶外範圍亦設有不少攤位，可帶寵物悠閒散步。
男裝家居服品牌GELATO PIQUE HOMME在場內首度開設實體專門店。男裝家居服品牌GELATO PIQUE HOMME在場內首度開設實體專門店。
男裝家居服品牌GELATO PIQUE HOMME在場內首度開設實體專門店。
混合型餐廳加藤牛肉店小川No Uni，晚上供應結合山形牛與海膽的套餐。混合型餐廳加藤牛肉店小川No Uni，晚上供應結合山形牛與海膽的套餐。
混合型餐廳加藤牛肉店小川No Uni，晚上供應結合山形牛與海膽的套餐。
屋頂讓人在繁忙的都市生活中找到一片寧靜空間。屋頂讓人在繁忙的都市生活中找到一片寧靜空間。
屋頂讓人在繁忙的都市生活中找到一片寧靜空間。
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