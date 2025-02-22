Filante Record 2025概念賽車 超時空致敬

擁有一身超時空設計的Filante Record 2025，是向Étoile Filante及40 CV des Records兩大傳奇致敬的單座位純電概念賽車。

紀錄是用來打破的！像一個世紀前，即1925年，傳奇賽車40 CV des Records打破一系列世界速度和耐力紀錄；而69年前，即1956年，另一傳奇賽車Étoile Filante在美國著名的邦納維爾（Bonneville）鹽灘打破多項世界速度紀錄。新發表的Filante Record 2025單座位純電概念賽車，不僅是為破紀錄而誕生，同時藉着一身超時空設計向這兩大傳奇致敬。

融合空氣動力學 全新單座位概念賽車Filante Record 2025，無論是車名中的Filante及Record兩字，以至車身裏外設計，靈感分別來自Étoile Filante及40 CV des Records兩大雷諾（Renault）傳奇賽車。其中圓形的頭燈、獨特車輪設計、尖長的前部及尾部、駕駛室位置等靈感皆源自40 CV des Records；而車輪整流罩則是受Étoile Filante啟發，與充滿空氣動力學設計的現代外觀完美融合。達5.12米的長車身，配上像戰鬥機般的泡型駕駛艙保護罩，並採用平滑的密封式前後輪整流罩和寬輪邊設計的創新實驗性車輪，有利控制氣流於車身流動及減少亂流。此外，車身及車架結構採用了大量碳纖維，至於底盤則是以鋁、碳和鋼合金製，車重不到1,000kg，輕身之餘，剛度與強度俱高，確保於賽道輕快疾走時有高穩定性。

上揭式保護罩蓋 車身不僅用上獨特的紫外線藍色調，圍着車廂兩側及頂部保護罩蓋式車門的透明物料亦經過紫藍色處理，後者更採用向前上揭打開設計。僅可容納一人的車廂，每個組件和系統包括安全及開啟功能、巡航控制等，都位於駕駛員觸手可及的範圍內，其設計着重人體工學和減輕重量。創新的雙手柄式軚環可通過全電子線控轉向和線控制動技術控制加速、煞車和轉向，並透過設於軚環上正中央的屏幕提供即時駕駛資訊。座椅設計輕巧，主要撐架以碳纖編織，配上具延展性的帆布，可適應不同駕駛者體形，提供最佳支撐效果。駕駛位置更是受F1賽車啟發，符合人體工學而設計。

同場加映：EXE 181純電變身 速度傳奇 說到打破紀錄，MG車廠旗下的EX 181可謂傳奇中的傳奇。此車於1959年在美國邦納維爾以410.5km/h創下陸地速度紀錄，而且該紀錄保持長達55年之久，直至2014年才被打破。為紀念這速度傳奇，廠方發表了一款搭載純電動力的前衞概念跑車EXE 181向其致敬。

此概念車基於當年的EX 181而開發，保留了其標誌性低重心的水滴造型、長尾設計及膠囊式單座位駕駛艙等，通過現代設計手法重新演繹，包括換上一體式透明頭冚連駕駛艙罩蓋、加入獨特的前擾流及一對主動式尾翼，不僅賣相更添科幻感，更成就僅0.181Cd的超低風阻系數；配上四輪獨立電馬達，據悉完成0~100km/h加速少於1.9秒，並擁有415km/h的極速表現。

撰文：林登麗

Étoile Filante曾於1956年分別以306.9km/h和308.85km/h連破美國1km和5km距離速度紀錄。 保護罩蓋式車門的透明物料經紫藍色處理，並以向前上揭打開設計。 從高空角度看，可清晰見到連接着軚環的複雜3D列印高強度鋁合金結構。 標誌性低重心的水滴造型、膠囊式單座位駕駛艙及長尾設計皆是沿襲自EX 181。 40 CV des Records屬一個世紀前的傳奇賽車，打破一系列世界速度和耐力紀錄。 圓形頭燈、獨特車輪設計、尖長的前部及尾部、駕駛室位置等靈感皆來自40 CV des Records。 在高速行駛時一對主動式尾翼會自動打開，確保行車穩定性。至於藏在內裏的一對降落傘則是專為特快穩定減速而設。 前部採用一體式透明頭冚連駕駛艙罩蓋，並可整個向前揭起以便進入。 獨特的紫外線藍車色，能根據光線的反射和視角呈現藍色或紫色。四輪則配上受Étoile Filante啟發的平滑整流罩。 創新的雙手柄式軚環，可通過全電子線控轉向和線控制動技術控制加速、煞車和轉向。 MG傳奇賽車EX 181，於1959年在美國創下陸地速度紀錄，新車不少設計均向其致敬。 創新的賽車化軚環，正中央整合了一個屏幕，清晰顯示重要資訊。