深圳百花爭艷初春打卡必到

初春萬物復甦、百花盛放，深圳作為千園之城，多處都換上花樣新裝。當中觀瀾湖正舉辦大型櫻花盛會，遊人不但可以賞櫻打卡，還能欣賞非遺表演及馬戲團雜技。此外，桂灣公園及深圳中心公園亦繁花爭艷，還不約而同開設了全新觀光車服務，舒舒服服就能沉浸於花海之中！

龍華區：賞櫻盛會 英歌上演 深圳櫻花的花期一般由2月至3月，觀瀾湖每年都會於此時舉行櫻花節，不經不覺今年已踏入第9屆，主題為「春櫻漫舞‧幸福啟航」，由即日起至3月9日於觀瀾湖生態運動公社舉行，搭乘深圳地鐵4號綫至觀瀾湖站A出口即可到達。場內種有近2,000棵櫻花樹，分成四批次輪流展出，品種包括一葉櫻、陽光櫻、關山櫻、吉野櫻、普賢象櫻及八重彼岸櫻等，紅、白、粉三色交織，組成如詩似畫的櫻花隧道及櫻花海洋主題區，前者兩側以櫻花夾道，適合拍攝全景或人像特寫；後者綻放如海，恍如粉紅盛宴。園內更設有幸福摩天輪，坐上可俯瞰櫻花全景，也可看到周邊旋轉木馬等布置。

其他花卉也不讓櫻花專美，例如桃花園種有逾300棵桃花、金魚草滿園飄香。另有混色波斯菊、孔雀草、格桑花等，記得拍下醉人風景。近期於內地熱爆的英歌舞亦於園內上演，這個被列入非物質文化遺產的表演又名「中國戰舞」，屬廣東潮汕地區的傳統民俗舞蹈，融匯舞蹈、南拳套路、戲曲演技於一身，叫人大開眼界。其他表演包括醒獅、魔術、雜技、漢服巡遊、國風舞蹈等。櫻花節提供單人、雙人、兒童及長者門票，購買日票可於每天早上9時至晚上5時入園，遊客也可購買夜場連馬戲嘉年華門票，賞花之餘順道欣賞高空雜技、環球飛車等表演。

南山區：紫荊綻放 火車環線 桂灣公園是前海核心區的海岸公園，全長2.2公里長，由河道改建而成，園內擁有5.1萬平方米的紅樹林、1.8萬平方米的淡水濕地及25.5萬平方米的公園綠地，距離地鐵9號綫夢海站只有400米距離。紫荊園是賞花必到之處，2月正值紫荊花盛放之時，粉紫色的花朵與綠葉相映成趣；園內還點綴有月季花、三色堇、金魚草、雞冠花、碧冬茄、金合歡等各種小花拼成的夢幻花氈。據知今年因氣候關係，花期延至2月底，遊客可盡情捕捉初春限定美景。最近公園還開通了觀光小火車，單程約25分鐘環線遊覽，沿途經過圓夢橋、紫荊園、鞦韆花台、露天藝術劇場等地，建議上午乘搭以避開人潮。

福田區：宮粉羊蹄甲 電動遊園 深圳中心公園雖有「中心」二字，實際卻是遠離城市喧囂，乘1號綫到華強路站，再步行約10分鐘可到達這個佔地116.8萬平方米的綠化公園。花園主要集中在B區西北門附近，進內便有一大片宮粉羊蹄甲映入眼簾，花期約於2月至3月，白紫相間宛如浮在半空的繡球。園內也有自然生長的各種野花，例如黃花風鈴木、垂枝紅千層、木棉花及美洲合歡等，A區人工湖的湖邊更有大片朱頂紅花海，不妨在此野餐。由於佔地十分大，最近公園特別提供「福嘟嘟」電動車自駕服務，橙白色卡通車身造型可愛，每車可乘坐3人，唔想行到腳軟的話，可租用電動車遊園。

同場加映：特色美饌 相機先吃 深圳有不少餐廳都以花為創意食譜的靈感，好似新加坡料理餐廳金椰殼的招牌菜「一束花‧沙律」，前菜由杧果、士多啤梨、牛油果、有機芽苗等多種健康食材組成，以一束花的樣子呈現，加上特製油醋汁後，再由主廚現場撒上雪花鵝肝，味道清新可口。餐廳作為《大眾點評》福田區東南亞菜第一名，名菜還有椰殼海南雞、娘惹辣椒咖喱蝦、椰子花園等，每道都加入創意元素。另一間蕓山季主打正宗雲南火鍋，當地喜歡以鮮花入饌，這裏就有鮮花餅、玫瑰雪糕、紅河玫瑰花醬炸牛奶等特色美饌，吃之前定要用相機先打卡。

撰文︰陳志滔