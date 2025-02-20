湊森巴熱歎里約風味饌

生吞拿魚配上番茄汁和香葱油 ，再放上海苔粉和葵花籽，單看色彩豐富的擺盤已相當吸引。

巴西，南美洲最熱情的國度。要數當地最著名，除了足球，還有森巴。在當地每年更會舉行盛大的森巴嘉年華活動，而今年將會在2月28日至3月8日上演，當中尤以著名旅遊城市里約熱內盧（簡稱：里約）的最為熱鬧。難得坐廿幾卅個鐘頭飛機到里約，除感受巴西森巴熱，當然也要品嘗地道美味。這次便搜羅了當地兩間巴西菜和一間創意巴西菜餐廳，帶你食盡不同巴西滋味。

富地道特色 藏身在Lapa區Senado街一幢3層高舊葡式殖民風格建築內的Lilia，離著名的圓錐形主教座堂僅10分鐘步程，既是拉丁美洲50大最佳餐廳之一，亦是米之蓮推介餐廳。餐廳開設在該幢建築的1及2樓，沿着地面的樓梯直上便可，並以紅磚和鐵皮配搭的工業風裝潢，空間感十足。

主廚Rafael Scatolin擅長以創意炮製特色巴西菜，例如他以生鱸魚片，配搭稱為「虎奶」的酸醃汁、辣麻油和葱油，上面放上嫩綠豌豆苗，魚肉鮮嫩，味道酸中帶微辣，開胃清新。又有以生吞拿魚配上番茄汁和香葱油，灑上海苔粉和葵花籽，色彩豐富如調色盤，未入口已先由視覺衝激你味蕾。其他推介還有醬烤八爪魚腳配薯菜、煙熏慢煮五花腩佐忌廉粟米蓉和上等牛肋排配烤棕櫚心等。

傳統鄉土料理 在迷人的Santa Terasa區、半山Aprazival街上則是家庭式經營的人氣餐廳Território Aprazível所在。餐廳採用被茂密熱帶花園包圍的典型巴西鄉村風格布置，並坐享居高臨下的開揚城市景致。主打供應傳統地道巴西菜餚，並由主廚Ana Castilho主理。

入饌的食材多是由亞馬遜雨林孕育的熱帶作物，最為常見的有椰子、棕櫚、甘蔗、粟米、腰果及木薯等，天然健康。其中當地人最愛的Ceviche生魚沙律，便使用從亞馬遜野生木薯根中提取的黃色酸汁來醃製生魚片，配上腰果碎和香蕉脆片，酸甜開胃。另外，烤棕櫚心都是巴西人至愛，原條經火烤，佐以加入腰果特調香草醬，清新爽口。香口之選必試以新鮮魚肉混入忌廉炮製的脆炸魚肉條；濃味菜式則有來自巴西東北部的特色魚肉燉菜。

星級奢華菜 鍾情創意菜、而且牌上的價錢從來不是問題的朋友，那便不能錯過開設在Leblon區的Oro。餐廳坐落在與著名Leblon沙灘僅200米之隔的一幢優雅時尚兩層高建築內，主廚Felipe Bronze擅長將一些巴西傳統或特色美食，以新派烹調手法重新演繹，炮製出不同的精緻創意菜式，並為餐廳摘下米芝蓮二星殊榮。

以開胃菜為例，他將巴西傳統美食Casquinha de siri焗釀蟹蓋變奏成炸蟹肉丸子，並在上面放上魚籽，外脆內嫩，口感十足。更以全身都是寶的巴西熱帶水果腰果梨（Caju）製作帶子腰果梨脆餅，在焦糖化腰果酥脆餅底上面放上果肉及堅果，配搭鮮嫩帶子，別具風味。其他還有刺身級深海紅蝦（Carabinero）配檸檬魚子醬，以及用栗子、蜂蜜配紅石榴的精緻甜品，色香味美，令人胃口大開。

撰文：林登麗

圖片：互聯網

生鱸魚片配搭「虎奶」酸醃汁、辣麻油和葱油，綴以嫩綠豌豆苗，魚肉鮮嫩，酸中帶辛，開胃清新。 主廚Rafael Scatolin 以新鮮魚肉混入忌廉炮製的炸魚條，魚肉鮮甜、酥脆香口。 木薯蒸粗麥粉再加入100%手工製作天然椰奶、新鮮椰子片、甘蔗糖漿和脆腰果碎，製成巴西東北部經典甜點。 面層綴以粒粒飽滿的三文魚籽炸蟹肉丸子，可說是巴西傳統美食Casquinha de siri焗釀蟹蓋的變奏版，外脆內嫩，口感十足。 這道甜品以栗子和蜂蜜配上通透晶瑩的紅石榴，精緻時尚，食前先打卡是指定動作。 五花腩肉經過煙熏後再慢煮約10小時，肉味香濃而不膩；配忌廉粟米粥、烤秋葵、紅洋葱和香葱，色彩和味道同樣豐富。 餐廳藏身在一幢舊葡式殖民風格建築內，並採用工業風來裝潢，空間感十足。 原條烤棕櫚心經火烤，佐以加入腰果特調香草醬，清新美味。 主廚Ana Castilho 創作靈感來自當地一餐廳酒吧的經典招牌美食Cervantes，由麵包到酸甜沙律醬都是自家製，中間夾着混入韓式辣醬調味的烤豬肉，一試難忘。 主廚Felipe Bronze 搽上特色辣醬的八爪魚腳經香烤，爽口脆嫩，且帶微辣，甚是惹味。 這道Ceviche生魚沙律，採用了從亞馬遜野生木薯根提取的黃色酸汁來醃製魚肉，配上腰果碎和香蕉脆片，酸甜開胃。 來自巴西東北部的特色魚肉燉菜，以鮮魚、椰奶、棕櫚油及自然發酵木薯炮製，味美香濃。 餐廳以家庭式經營，採用被茂密熱帶花園包圍的典型巴西鄉村風格布置。 脆餅小食由巴西Caju擔主角，在焦糖化腰果酥脆餅底上面放上其果肉及碎果粒，配搭鮮嫩帶子，試過必Encore。 餐廳開設在一幢優雅時尚的建築內，與著名Leblon沙灘僅200米之隔。