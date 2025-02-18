粉紅遊艇 浪漫出海

「Princess」的船身用上芭比粉為主色，散發出浪漫又夢幻的貴氣。（Studio Midnight Ink）

不少男士愛以「老婆」作為心愛座駕的暱稱，更會不惜工本給其裝扮得靚一靚！至於今次介紹的海上座駕，作為「女友」或「夢中情人」就最適合不過，皆因這款概念遊艇披上一身粉紅外衣，裏裏外外的布置均洋溢浪漫色彩，以「Princess」來命名真是恰如其分！

用色講究 粉紅色被廣泛認為是女性的專屬顏色，帶有嬌嫩、甜美、浪漫、誘惑等寓意，而粉紅服飾更一度被貴族及王室成員用作彰顯其上流階級的身份！至於由設計工作室Studio Midnight Ink構思的概念遊艇「Princess」，一身粉紅色，同樣散發出浪漫又夢幻的貴氣。

先由遊艇的輪廓說起，設計師以順滑的流線勾勒出船頭、船身、上層建築等不同部分，跟女性的柔和特質不謀而合；用色上，選取了亮麗甜美的芭比粉（Barbiecore），再以吸睛的金色線條作點綴，在湛藍的海水映襯下，格外迷人。

氣派不凡 室內方面，雖然設計師也用上芭比粉，但與此同時又以白色和櫻花粉作襯托，避免引起視覺疲勞，像睡房選用櫻花粉為主色，配以白色雲石地板與梳妝台，觀感舒適。大廳則以白色為主調，搭配黃銅金邊、水晶吊燈，加上樓底高、三面落地玻璃窗，顯得富麗堂皇，當中的吸睛位莫過於選用芭比粉的大型絲絨梳化。其餘設施包括餐廳、浴室、水療中心、健身房等，每處至少有一面落地玻璃窗，令室內空間顯得開揚，又方便觀景。值得一提，船尾甲板設有無邊泳池，彷彿跟大海融為一體，從預想圖所見，望着夕陽暢泳，浪漫極了！

Red romance 情侶專屬 專為情侶而設的概念遊艇「Red romance」，同樣出自設計工作室Studio Midnight Ink之手。從預想圖可見，船身用上桃紅色，在晚霞映襯下，色彩的層次感顯得更為豐富；船體兩側的心形LED燈飾，則賦予遊艇獨特個性！

至於內部布置也極盡浪漫，尤其是豪華套房，選用特大圓床，靠背加入心形裝飾，再襯以紅色的寢具、地氈、窗簾、梳化，作為度蜜月的新房最合適不過。設施方面，餐廳、酒吧、水療中心、泳池一應俱全，當中更不乏象徵愛情的玫瑰布置。

Unique design of pink yacht 猶如晚霞 由設計師Kati Kalashnikova發表的概念遊艇「Unique design of pink yacht」，最吸睛之處莫過於漸變色船身，由船尾的淡粉紅漸漸變成船頭的深紫色，其層次感猶如晚霞，在陽光照耀下，亮面船身的耀眼程度媲美寶石！遊艇內部方面，雖然未見有相關預想圖，但從僅有的資料所見，甲板以帶有暖感的淺色柚木鋪設，梳化選用淡粉色，設計上達到內外呼應的效果。最吸引是位於頂層的陽光甲板，可360度飽覽海景之餘，還設有空中酒吧，方便把酒談心。

撰文：何雨晴

圖片：互聯網

船尾甲板的無邊泳池，彷彿與大海融為一體。 從預想圖所見，「Princess」的設施包括餐廳、浴室、水療中心等，應有盡用。 處處可見象徵愛情的玫瑰布置。 「Unique design of pink yacht」的漸變色船身比晚霞更搶眼。

（ig@katikalashnikova） 大廳布置極具氣派，當中又以芭比粉絲絨梳化最吸睛。 「Red romance」以桃紅為主調，色相迷人。（Studio Midnight Ink） 豪華套房以紅色圓床最吸睛。 甲板以淺色柚木鋪設，梳化則選用淡粉色。 睡房布置選用櫻花粉，觀感舒適。 船體兩側加入心形LED燈飾，視覺上有畫龍點睛的效果。 船上設施齊全，包括可供兩人同時使用的水療中心。 位於頂層的陽光甲板特設空中酒吧。