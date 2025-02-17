乍暖還寒 羊肉鍋好補身

至尊羊肉拼盤

拼盤約有100至120片包含4個部位的羊肉片，上桌時伴隨煙霧效果，打卡一流。

冬天食羊是常識吧！原來春日都是食羊的好時機。據《本草綱目》指，羊肉性甘、溫，有暖中補虛、開胃健力和益腎氣等功效；能禦寒補身，適量吃羊肉，可助祛濕、避寒和暖胃。此外，羊肉含蛋白質、鐵、鋅和多種維他命，對身體有益。近日坊間就有以羊肉作主打的全新火鍋店開業，還有中菜廳特別推出羊肉鍋物和菜式，精選特別羊品種和部位，老少咸宜又補身。

罕見蒙古品種 本港食用的羊肉，多來自澳洲、新西蘭和內地，按品種和飼養方式，風味各有不同。旺角新開的新派火鍋店以羊做主角，店內羊肉來自蒙古錫林郭勒大草原的烏珠穆沁羊，養約180日的羊隻生長發育快、成熟較早，和常見的黑草羊相比，羶味適中而帶肉香。

餐廳特別挑選5個部位奉客，「至尊羊肉拼盤」以巨型圓環盛載其中4款羊肉，分量十足；頂級羊上腦是羊脖頸後、脊骨兩側的肉，因接近羊頭而得名。此部位因經常活動，肉質緊緻，脂肪均勻。高鈣肉是前腿夾心肉，帶有脆骨，質感香脆脂肪少。羔羊指1歲以下的小羊，羔羊肉肉質嫩滑而有特別的奶香味。至於羔羊後腿肉則帶有筋膜，口感豐富具嚼勁。大家也可打單點雪白的尾巴肉，油脂豐盈含膠質，脂肪較多。

清水保留原味 為配合優質羊肉，推介傳統的礦泉清水鍋，水內加有大葱、杞子、紅棗、蝦米和紫菜，放羊肉涮約10秒便成。店內亦有麻辣鍋、卜卜蜆濃湯鍋和清甜雞湯鍋，任君選擇。建議先品嘗羊肉的原味，然後配混合韭菜醬、腐乳或芝麻醬的混醬，提升肉味。除了羊肉，店內亦有牛肉、肉臟和海鮮等選擇。意猶未盡的話，可點選烤羊肉串或烤羊小排等串燒，佐啤酒一絕。

（查詢電話：3565 6278）

寧夏藥用草餵飼 提到羊肉菜式或涮羊肉，京菜風味富有特色。灣仔傳統京菜館早前同樣推出傳統京式銅鍋享用的涮羊肉套餐和單點選擇，店子選用的是寧夏鹽池灘羊，羊隻在遼闊的草原成長，以牧草和藥用草餵飼，肉質細緻而富羶香。

傳熱均勻的銅鍋配不同部位的羊肉，各有特色。除羊上腦和羊前腿肉，灘羊肉卷有齊羊肩、頸、胸或羊腿部位，口感豐富；大家亦可選新西蘭羊肩肉作配。傳統涮羊肉會配清水鍋享用，但店子就搞搞新意思，選用港人喜愛的鮮椰子雞湯鍋或麻辣湯鍋來搭配，為羊肉帶來不一樣的風味。單點菜式推介清燉羊羯子湯鍋，羊脊骨因和羯子相似而得名，將之加米酒和醬油等慢火燉煮，肉嫩湯濃。

地道羶香佳餚 鍋物以外，店子亦有多款用新西蘭羊肉炮製的羊饌。鐵板葱爆羊肉和炒孜然羊肉同樣選用羊肩肉，前者加配料爆炒，再放在熾熱的鐵板上，香氣撲鼻。後者加蒜片爆香，再加洋葱和孜然粉等爆炒，均是惹味之選。脆口的京燒羊肉，羊腩放加不同食材慢火燜超過1小時，上桌前脆炸，是佐酒佳品。

（查詢電話：2893 9686）

配搭得宜更美味 羊的羶味大多來自脂肪，BB羊脂肪少羶味淡是首選。羊脂如呈白色，多是BB羊無咁羶，如變黃色羶味較重。孜然粉、薑、葱或香料都有助辟羶；燜煮時除配蘿蔔，也可以用洋葱、番茄和菇類等，清爽減油膩。燜煮的羊肉蘸腐乳醬外，可試蘸蘿蔔蓉來提升羊肉的甜味。

撰文：林佩婷

部分攝影：胡振文

礦泉清水鍋、頂級羊上腦肉、羔羊後腿肉

湯底加入紫菜、杞子、紅棗、大葱和蝦米，將羊肉輕涮約10秒即可；後腿肉結實富嚼勁，羊上腦肉即後頸肉，質感細嫩。 特級高鈣肉

前腿夾心肉和扇面股相連的部位，是帶有脆骨的羊肉，脂肪少而口感香脆。 餐廳以新派大牌檔裝潢，處處有金句，令人會心微笑。 清燉羊羯子湯鍋

羊脊骨加薑、葱、米酒、醬油和豆瓣醬等燉煮約個半小時，湯汁鮮美羶香，肉質軟腍入味。 傳統的餐枱椅配鋪牆磚的柱角，其他牆身則有中國風碎花壁紙，盡顯古典風格。 草原肥羊尾巴肉

雪白的尾巴肉，油脂豐富，涮至捲曲即可，質感有點似吃牛胸爽，肥而不膩。 吃羊肉時，可配韭菜醬、腐乳醬或麻醬，加點芫荽或葱粒更美味。 （左起）羊上腦、羊前腿肉、灘羊肉卷

羊肉卷由不同部位組成，層次豐富，可選三雞熬煮的鮮椰子雞湯或自家製麻辣湯鍋拼配。 鐵板葱爆羊肉

新西蘭羊肩肉以蒜片爆香，加大葱、芫荽和調味炒勻，席前放在鐵板上，香氣逼人。 切走羊肉脂肪，有助減羶。 百日羔羊肉

選用未足1歲的小羊，質感軟腍嫩滑，低脂富蛋白質，入口鮮美。 （右）烤羊肉串、（左）烤羊小排

兩款羊肉加孜然粉、胡椒粉和小茴香等燒烤，羶香味濃，口感各有不同。 炒孜然羊肉

新西蘭羊肩肉爆香後，加洋葱、芫荽和孜然粉等拌炒，肉味濃郁。 寧夏鹽池灘羊肉質細嫩，羶香鮮味。 吃羊肉時蘸蘿蔔蓉，口感較清爽。