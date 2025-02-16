妙用護髮素 清潔家居好幫手

說到洗頭水和護髮素，不少人會定期嘗試不同產品，令浴室不知不覺地堆放了許多洗護頭髮的「剩餘物資」，統統丟掉難免覺得浪費。想物盡其用的話也不難，網絡上流傳了不少護髮素的另類使用法，無論是清潔家居及護理衣服等都能大派用場，值得大家參考一番！

防止靜電 減少灰塵 想減少灰塵黏附家具及地板表面的話，使用濕毛巾或地拖擦抹時記得於水內添加數滴護髮素，由於該產品成分中含有陽離子界面活性劑，有助防止靜電，令灰塵難以積聚，尤其擦抹地板後看起來更有光澤，呈現恍如打蠟般的效果。不過擦拭電器時注意要扭乾毛巾，避免水分造成故障。相同原理還可應用在梳子上，將之浸泡在含有護髮素的熱水中，可去除因靜電而纏結的毛髮，也可防止梳理時產生靜電。

去除油污 皮革修復 想清除廚房中發黃且黏膩的頑固油漬，原來使用護髮素同樣有效，事關成分中的界面活性劑與油污結合後，可將其乳化，使油分分解成細小顆粒並會懸浮於水中，從而能輕鬆清除。只需將護髮素直接塗抹於污漬上並靜置數分鐘，再以濕布打圈擦抹，最後用清水沖洗乾淨即可。另外護髮素中通常含有椰子油、乳木果油等植物油成分，除了滋潤頭髮，亦能令皮具恢復柔軟度和光澤。方法是採用軟布蘸取適量護髮素，以打圈的方式輕輕擦拭皮具表面，靜置5至10分鐘後用乾淨軟布擦拭便大功告成。

衣物柔順 縮水救星 護髮素和衣物柔順劑均含有季銨鹽之類的陽離子界面活性劑，能吸附在帶負電的衣物纖維上，降低纖維間的摩擦，使衣物能預防靜電、柔軟蓬鬆，並散發香氣。建議在手洗衣物時，可加入小量護髮素代替柔順劑，但使用時要先在水中溶解，並調節至較稀的稠度。此外，對於洗滌後「縮水」的棉、麻、桑蠶絲製品，也可用護髮素「拯救」，事關當中的矽油成分能增加纖維分子間距，使其恢復原狀。只需將衣物浸泡在含有護髮素的水中約30分鐘並均勻拉鬆，接着裝進洗衣袋並放入洗衣機脫水，最後平鋪晾乾即可。

撰文：何雨晴

部分圖片：互聯網