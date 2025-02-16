史上最豪觀光列車 越南開行

近年豪華觀光列車成了旅遊新趨勢，乘客享受車上奢華設施，又可欣賞沿途車窗風景兼落車玩盡沿站景點，非常寫意舒適。這種玩樂方式最近登陸越南，當地早前推出了歷來最高檔次、往返河內和胡志明市的觀光列車，配備了30間裝潢華麗的貴賓艙，另有派頭十足的餐廳及酒吧，8日7夜行程全包價每位US$8,610（約HK$67,158），絕對玩得招積！意猶未盡的話，該國亦有兩列走短途的豪華觀光列車值得一坐，帶來不同的鐵道驚喜！

頂級客艙 管家服務 於去年12月啟航的SJourney，是首輛橫跨越南北部至東南部的豪華列車，分別有兩個8日7夜班次，SE61列車逢周三晚從河內出發，於下周三早上抵達胡志明市，當晚SE62列車則從胡志明市開往河內，沿途於寧平、廣平、順化、會安、芽莊和潘切6個車站停泊及可落車進行景點活動。列車由10節臥鋪車廂，2節集酒吧、休息室和餐廳於一體的Bistro Car車廂，和1節廚房車廂組成，最多可容納60名乘客。其中臥鋪車廂每節有3間豪華客艙，每間面積約10平方米， 各備有桌椅、衣櫃和獨立浴室等設施，以20世紀30年代的印度支那風格設計，配有精美木質內裝、豪華寢具，旅客可舒適地躺在床上欣賞窗外風景，而每節車廂均安排1名私人管家提供全天候服務。用餐方面，乘客可在Bistro Car享用由星級廚師烹製、融合了傳統越南佳餚和西方美食的特別菜式，菜單包括和牛、香煎三文魚、頂級魚子醬等料理，也可為乘客特製菜式。客人有約一天時間於停泊車站的周邊探索當地文化，例如在會安會安排乘坐吉普車穿越鄉村並到訪會安古鎮，於芽莊會登上遊艇進行一日遊並在船上享用當地風味午餐。票價每位US$8,610起（約HK$67,158）。

極美風景 歌舞助興 由越南鐵路總公司（VNR）聯同多個單位，於去年3月開通了在順化和峴港之間運行的觀光列車Connecting Central Heritage。該列車賣點莫過於行程路段享有被喻為越南最美鐵路風景，約三個小時的車程會途經世界最雄偉山口之一的海雲關，獲得最美麗海灣之一美譽的陵姑灣，及繁忙港口仙沙港口等著名地標，尤其是駛過海雲關一段，乘客可以緩慢速度欣賞優美海景及海雲嶺，非常愜意。列車本身由5節載客車廂、1節社區生活車廂和1節發電車廂構成。其中載客車廂每節設56個座位，合共280個座位，配備軟座椅、手機充電插座、Wi-Fi等設施。另外以皇室風格作裝飾的社區生活車廂則會提供各類文化交流和娛樂活動，包括可品嘗地道咖啡和特色美食，如蓋葉糯米糕、水晶餃、扎肉和米紙卷等。另有身穿民族服飾奧黛的音樂家演奏傳統樂曲，同時設置紀念品商店，售賣順化及周邊地區產品。早上和下午各設兩班列車往返順化和峴港，票價每位VND900,000起（約HK$274）。

12人限定 歎茶按摩 提起越南的豪華觀光列車，不得不提由度假酒店集團Anantara營運、連接越南南北的The Vietage。該列車共設6個雙人包廂，僅容納12名乘客。車廂融合了受印度支那啟發的時尚內飾，透過大窗戶可欣賞到壯觀景色。設施方面，列車設有摩登的高腳酒吧，你可觀看現場調酒演示，並品嘗別具風味的雞尾酒。另備有水療區，為每名乘客提供15分鐘的頭肩護理。列車分別行駛往返峴港．歸仁及芽莊．歸仁兩條路線，後者是上年新推出的路線，約5個小時的車程會停靠綏和等6個車站，沿途會欣賞到稻田及荷花池外，還有令人印象深刻的海岸線和面向南海的廣闊海灣風景。除了飽覽窗外風光外，列車上會供應各式美食讓你大飽口福，例如有選用新鮮食材炮製的三道菜菜單，及包含當地魚子醬、手工芝士及優質冷盤的豪華下午茶，而且所有飲料和酒水均可無限添飲。需先預約，票價每位US$450起（約HK$3,510）。

撰文：李芷玲

圖片：互聯網

列車以時速約40公里行駛，讓乘客可慢慢細味窗外風景。 列車供應融合了傳統越南佳餚和西方美食的特別菜式。 來往峴港和順化的Connecting Central Heritage列車，其行駛路段讓人見識越南最美車窗風景。 順化陵姑灣被喻為世界最美麗海灣之一。 每個私人包廂設有2個靠窗座位，以米色竹編隔板和黃色椅子作搭配。 豪華下午茶包含水煮龍蝦、魚子醬、自製手指三文治、糕點和傳統烤餅等。 Bistro Car是集餐廳、酒吧及休息室於一身的空間。 於芽莊可登上遊艇，見識越南中南部迷人的海岸線。 社區生活車廂有音樂家現場演奏傳統樂曲。 乘搭列車的順化站是越南數一數二的最美車站。 芽莊．歸仁兩條路線沿途會欣賞到稻田及荷花池等風景。 每名乘客可享有15分鐘頭肩按摩服務。 24小時開放的Bistro Car，興之所至隨時可到酒吧飲一杯。 列車外部採用桃花心木紅色車身，搭配金色標誌和裝飾，顏色組合靈感來自越南國旗。 車上提供多款當地美食，例如蓋葉糯米糕和米紙卷等。 The Vietage列車連接越南沿海城市，包括峴港、芽莊和歸仁。 於酒吧內可觀賞調酒師現場調酒演示，並品嘗其出品。