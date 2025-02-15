CROSSER V2未來載具 水陸通行

CROSSER V2在水上行駛時，兩側RGB LED燈條會變成左紅右綠，減低與其他船隻碰撞的機會。

家住九龍或新界的駕車人士，每天到港島區工作總要行經海底隧道。若在不久將來，能乘坐配備L5級全自動駕駛技術的水陸兩用載具，以最直接的「點對點」路線穿越維港，你話幾爽呢？最近葡萄牙設計師Bernardo Pereira發表了一款既可陸上行駛，也可水中航行的未來載具CROSSER V2，便以此概念而生。

L5級全自動駕駛技術 L5級全自動駕駛技術於未來移動出行擔當着重要角色，像CROSSER V2有雷達、光達、超聲波感測器和熱感攝影機等裝置圍繞車身，負責收集行車數據，實現水陸兩用全自動駕駛。只要登上它，車載系統便會自動根據預設目的地，計算最短的水陸路線及最快的交通時間，自動載你到目的地，帶來更便捷的出行體驗。獨特的底盤由鋁鎂合金組成，分別於前後車軸設置一前一後的行車電腦，電池則設於兩軸之間的底盤中央，並由4個整合到車輪的In-Wheel電馬達提供動力，各可產生149hp最大馬力輸出；加上內外都是針對雙向運動的模組化設計，使之無論在道路或水上，毋須掉頭便能改變行駛方向。

手機感應安全啟航 單邊對開車門特設LED屏幕，乘客進入車廂前，只要打開應用程式並將手機貼近，便可通過NFC功能將車門解鎖打開。當感測到乘客已安坐車廂後，車門便會自動關上，並在所有乘客繫上安全帶後啟程出發。在路面行駛時，腳下四輪通過懸掛系統適應路況；水上行駛時，車輪會自動內轉30°至航行位置，配合於前及後部車底各有一對水力噴射出口及底盤下方布滿聚氨酯泡棉的船體，確保於水中穩定推進。為了提升水上航行安全，不僅車頂設有LED燈條，頭尾燈亦採用一條水平橫貫式RGB LED燈條配兩條垂直LED大燈。於路面行駛時一般會呈現白色，停車時則會亮起紅色，準備左轉時左燈會自動變黃閃動；在水上行駛時，兩側會變成左紅右綠，避免與其他船隻相撞。

中央屏幕閱覽資訊 寬敞的車廂採用2+2對座布局編排，中間留有開放式空間。高背座椅和U形坐墊設計，兩座之間設有手枕連手機無線充電板。安坐其中，無論平視或是抬頭仰望，均可通過全透明車頂和大車窗盡收開揚景致。不設車門的一邊配置中央資訊屏幕，提供即時路線、預計到達時間、天氣預報及於水陸過渡時發出提示等，乘客可通過手機應用程式進行聲控操作。其下方兩個置物格存放了救生衣，如果在水上遇到緊急情況，乘客可穿上救生衣並按下設於座席上方的STOP鍵作緊急停航，同時車身兩側的一對外部緊急充氣救生系統會自動打開。應用程式亦會即時發出逃生指引，教你拉起緊急操控桿手動打開車門逃生。

模組化平台變身Pickup 此概念車採用滑板式未來模組化平台構建，最大特色是擁有高度靈活性，可應對多樣化的未來移動出行需要。它既可設計成無人自動駕駛4座位私家車和的士，也可變成不設車頂的觀光車，甚或是配備開放式尾斗的兩座位Pickup。以後者為例，設計師以實用功能性和操作便利性為大前提，替其配上可隨時在全自動駕駛與手動駕駛切換的混合駕駛艙。

同場加映：純電動G 580追加AMG Line 早前平治（Mercedes-Benz）為香港車迷帶來全新G-Class，當中最受矚目的是首度搭載純電動力的G 580車型，掀起車壇熱話。最近，廠方再加推強調AMG風格並結合先進EQ技術的G 580 with EQ Technology AMG Line，滿足追求型格和品味的越野車迷。新車不僅車頂、頭尾泵把、輪拱延伸均變為型格AMG黑色，原於門檻踏板及車身保護條上的銀色鍍鉻鋁質裝飾，以至尾門的充電線儲存箱亦轉黑，加埋20吋AMG輕合金輪圈、Black Panel面罩，更顯型格動感。全新純電動G-Class保留了方正輪廓和標誌性設計元素，116kWh高壓鋰離子電池安裝於梯形底盤上以確保低重心，續航距離達491km（WLTP）；4個獨立控制馬達最大總輸出馬力為587hp，最大扭力達1,164Nm。

撰文：林登麗

CROSSER V2是一款配備L5級全自動駕駛系統的水陸兩用未來載具。 車廂採用2+2對座布局，座椅採用高背設計並於手枕植入無線充電板。 下方設有兩個置物格，除了可擺放隨行物，亦有救生衣。 平治推出強調AMG風格的G 580 with EQ Technology AMG Line電動豪華越野車。 車身不少裝飾都加入AMG黑色元素，外觀更添型格動感。 單邊對開車門上特設LED屏幕，只需打開應用程式並將手機貼近，便可通過NFC解鎖並打開車門。 手動打開車門的緊急操控桿設於車門內側座椅底旁，以便逃生之用。 它可被設計成車載L3級至L5級自動駕駛系統的兩座位電動Pickup。 備有獨特的越野駕駛功能，包括G-TURN、G-STEERING和智能越野爬升功能。 外部緊急充氣救生系統隱藏於車身兩側，緊急情況時會自動打開。 座席上方特設STOP鍵，可於緊急情況時按下停車。 滑板式未來模組化平台擁有高度靈活性，可應對未來水陸兩用移動出行需要。 配備20吋AMG輕合金輪圈，還可可透過MANUFAKTUR客製化服務打造出專屬座駕。