情侶飆車做Spa南山「深」動之旅

今天是2月14日情人節，有拖拍當然開心，無拖拍亦不妨約埋心儀對象到深圳南山區暢玩，拉近彼此距離。好動的話，可於叢林中雙人飆車；若對方動靜皆宜則可到Party Room暢玩多種遊戲。玩完可順路去水療中心按摩兼吃自助火鍋，定能令雙方感情升溫。

叢林賽道 下坡甩尾 極速飛車是內地首個以「叢林山地」為主題的卡丁車俱樂部，位於世界之窗西口，搭乘地鐵1或2號綫至世界之窗站，從H1出口步行約250米即可抵達。車場佔地約8,000平方米，賽道全長500米，巧妙地融合人工設計與自然地形，首先是模擬山地起伏路面，U形彎、S形彎與直道交替，最大垂直落差達1.5米，甚至可玩下坡飄移，極富挑戰性。而賽道穿梭於荔枝林間，兩邊保留原始植被，讓車手感受到繞樹穿梭的獨特體驗。最吸引是賽道寬6米，比室內卡丁車場更易超車，加上兩側設有防撞護欄、緩衝區及防側翻裝置來提升安全性。

俱樂部的卡丁車以汽油推動，身高150cm或以上就玩得，分為單人及雙人兩種車型，建議情侶玩後者輪流駕駛，其引擎約200cc排氣量，速度可達每小時40至60公里。單節8分鐘任玩，玩之前有專人培訓，並免費提供頭盔、頭套等安全裝置，更可付費租借賽車手服飾和手套等，方便各位打卡。除此以外，賽道還配備計時系統，賽後有圈速排名，仲可登上頒獎台拍照留念，儀式感十足。俱樂部鄰近世界之窗、歡樂谷等景點，賽完車可順道遊覽呢！

奢華水療 任食火鍋 玩咗大半日，之後再安排按摩Spa舒筋活絡，對方一定替你加分！康悅故事是隱身於南山知名酒店內的奢華水療中心，乘地鐵12號綫至南光站，再步行390米便到達。店內所有房間均是獨立包廂，配備中控板調節燈光及冷氣，輕奢房更有獨立浴室及廁所，保障各位私隱。場內主打水療、足療、按摩、芳香Spa等服務，仲有茶藝師現場泡茶，加上3D影院、美甲、採耳及美容等項目，打造「養生+娛樂」綜合享受。此店另一賣點是按摩套票包埋椰子雞、自助火鍋等套餐，多款食品均可任吃。

減壓遊戲 一票通行 金谷潮玩聯盟是南山區西麗新開幕的一站式Party Room，跟地鐵7號綫龍井站B出口只有450米距離。全場佔地約2萬平方米，一票可無限暢玩超過20個遊戲項目，動靜皆宜。動感方面有攻防箭、氣步槍、高爾夫球、保齡球、棒球、桌球、網球、冰壺及VR真人射擊，當中必定要挑戰闖關區，由攀爬架、滑梯、踏板、平衡木等組成，玩完超級減壓；另有多個光影遊戲供選擇，融合充滿未來感的燈光和音樂，搭配射籃、躲避、閃動格子等玩法，既考反應又考體力。靜態一點則有棋牌、劇本殺、卡拉OK等，並設有膠囊空間方便兩口子休息，相當貼心。

同場加映：豪吃海鮮自助餐 想與心上人共進晚餐，又唔知佢鍾意食乜的話，吃自助餐是不錯選擇。知味自助餐廳位於南山區酒店內，鄰近世界之窗站A出口，中西美食包括火燄鵝肝、熟醃大閘蟹、香草烤羊腿、麻辣小龍蝦、潮汕滷水等，更有佛跳牆、鮑汁花膠、冰鎮鮑魚等名貴菜式任食；每逢周末晚市每人再送蒜蓉烤龍蝦，保證大快朵頤。

另一間鼎香緣海鮮烤肉火鍋自助餐廳，顧名思義集自助火鍋與海鮮燒烤於一身，海鮮有生蠔、黑虎蝦、活沙白等，並有羊肉、五花肉等多種串燒選擇，而網民指烤榴槤才是必吃招牌菜，軟糯香甜，難怪能長期佔據《大眾點評》南山區自助餐好評榜三甲位置。

撰文︰陳志滔