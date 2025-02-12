東京約會 人氣浪漫餐廳

炙燒北海道函館產鰤魚配香草調味

北海道函館產鰤魚炙燒後外皮微焦，魚肉柔軟多汁；搭配多種香草製成的調味料，平衡了魚肉的濃郁口感。

情人節與白色情人節的腳步漸近，是時候為心愛的人策劃一場浪漫約會。東京擁有許多靚景觀餐廳，是撐枱腳的絕佳之選。以下為你嚴選3間分別提供法國、日本及意大利菜式的浪漫餐廳，市區繁華景色盡收眼底，讓你在美食與美景的雙重享受中，與至愛共度甜蜜時光。

望著名景點歎法菜 隨着「麻布台之丘」森JP Tower落成，東京的天際線多了一處令人矚目的地標，而位於Tower 33樓的「DINING 33」，是由享譽全球的日本名廚三國清三親自打造的法式餐廳，成為浪漫約會的絕佳去處。餐廳擁有無與倫比的視野，大片落地窗設計，讓自然光灑滿整個空間，入夜後，璀璨的東京鐵塔與城市燈火交相輝映，為浪漫晚餐增添情調。

作為首位獲頒法國最高騎士勳章的日本名廚，三國清三的名字在美食界響噹噹，他將畢生對法國菜的熱情與對日本食材的深刻理解，融入每一道料理中。他特別選用家鄉北海道增毛町的頂級海鮮，以及東京傳統的「江戶野菜」等珍貴食材，無論是北海道的新鮮海膽、鮑魚，還是東京本地種植的稀有蔬菜，都在他的巧手下化為一道道精緻的藝術品。例如以北海道海鮮為主題的前菜拼盤，不僅展現了食材的鮮美，更透過細膩的擺盤與醬汁搭配，帶來視覺與味覺的雙重享受。另外特別設計了「輕盈菜單」，將健康與美味完美結合。餐廳提供午、晚的精緻套餐，午餐以輕盈與健康為主，晚餐則有三道前菜、兩道主菜與甜點，十分豐富，味蕾得到大滿足。值得一提的是，餐廳附設甜點店「Dining 33 Pâtisserie à la maison」，甜點如京都產抹茶蛋白霜與慕斯配高知縣產枯木柚子果凍、Chantilly Fruit鮮忌廉水果蛋糕、Saint-Honoré聖多諾黑蛋糕等，外觀與味道同樣出色，就算吃飽也會忍不住購買。午餐每位6,600日圓起（約HK$339起）、晚餐每位11,000日圓起（約HK$564起）。

性價比高和洋料理 要選東京高性價比的餐廳，「水色」可算是數一數二。餐廳位於汐留區的「Caretta汐留」46樓，位處200米的高空之上，是東京灣區的絕景餐廳。汐留區不僅是商業中心，也是前往東京灣觀光的熱門據點，於去年開業的「水色」成為這個區域冒起得很快的天空餐廳。餐廳擁有高達9米、兩層樓高的巨大落地玻璃窗，客人可以將無邊無際的海天一色盡收眼底，還能眺望東京鐵塔、彩虹大橋等東京灣區的著名景點，享受令人難忘的絕美全景。餐廳以「和魂洋才」為主題，將日本傳統飲食文化與世界各地的烹飪技法融合，提供創新且無國界的和食料理。午餐最抵食是每位3,500日圓（約HK$180）的5道菜套餐，晚餐則有7道菜的套餐，每位亦只需7,000日圓（約HK$359），能在美景環繞下用餐，絕對超值！

菜式包括三文魚西京味噌燒、國產豬五花肉炸串、國產牛肋眼肉壽喜燒丼等，由刺身、蒸物、燒物、炸物至主菜，還有甜品，相當豐富。單點亦有很多選擇，例如伊勢龍蝦炭火燒搭配生海膽與海膽醬、國產炭燒檸檬西冷牛排、鮮魚炭火燒配高湯風味油醬汁等。此外，餐廳亦提供多款精選飲品，如使用柚子、山椒等和風香料的原創精釀啤酒「水色啤酒」，以及日本威士忌、精釀琴酒和茶調酒等，為客人帶來完整的味覺享受。

意式獨特奢華滋味 以低調奢華見稱的東京安縵酒店，是東京房價最貴的酒店，更是2024年全球50大最佳酒店排行榜最高名次的日本酒店，令人趨之若鶩。位於酒店33樓的餐廳Arva近年亦成為熱話，憑藉獨特的意大利風味與日本食材的完美結合，加上無敵靚景，是情侶們的約會勝地。餐廳名字「Arva」源自拉丁語，意為「耕種之地」，象徵對食材來源的尊重與追求。

餐廳的靈魂人物是日籍主廚平木正和，他曾在意大利深造17年，2016年回到日本後就加入Aman Tokyo，將意大利傳統烹飪技藝融合日本頂級食材，創造出令人驚艷的料理。他對食材的執着令人敬佩，每月親自走訪日本各地的農場、漁港和市集，與生產者建立深厚的合作關係，從相模的雞蛋到加賀的蓮藕，再到山梨縣的雞隻，每一種食材都經過精心挑選，確保其新鮮與品質。午餐有「大地」、「太陽」和「自然」3款，晚餐同樣有3款，推介以8道菜式展現日本四季風情的「四季」套餐，主菜為蒸煮金目鯛或熊本縣產赤牛西冷搭配黑松露外皮。此外還有主菜可選擇煎鱈魚或烤鴨的「栽培」套餐。另有將菜餚端到客人桌上、由廚師在眼前分菜的「收穫」套餐，可和同行朋友共享美味；主菜可選意式煮魚、米蘭式炸肉排或麵包拼盤。這個季節更可品嘗到野味料理如以蝦夷鹿肉燉煮的醬料搭配自製寬條麵，或是冬季時令的鱈魚與白子等美味佳餚。午餐每位9,000日圓起（約HK$461起）、晚餐每位19,000日圓起（約HK$974起）。

撰文：明藹寧

圖片：互聯網

愛爾蘭迷你牛排配味噌與紅酒醬

選用愛爾蘭海福特牛的後腰脊肉部位，塗上八丁味噌以增添鹹香，再以紅酒醬提升風味。 主廚三國清三 龍蝦炭火燒搭配生海膽與海膽醬

以炭火燒烤龍蝦，外殼散發誘人香氣，搭配生海膽與特製的海膽醬，海洋風味盡情發揮。 綜合前菜

選用五島食材製作，包括將粟米及螺肝蓉鋪在貝殼再綴上螺肉的「螺肉焗烤」、以威尼斯傳統料理方式呈現的「赤羽太魚的風味」、五島帶魚製成南意大利風格的「帶魚烤千層」等。 主廚平木正和 香脆龍蝦配香料可可醋

用新鮮的龍蝦尾，烹調後外皮酥脆，內裏保持鮮嫩多汁；調味是以可可為基底的醋，帶有少許辣味，增添層次感。 晚上璀璨的東京鐵塔為浪漫晚餐增添情調。 和牛西冷利休串燒

西冷用炭火香烤以鎖住肉的鮮味，再裹上芝麻燒製；芝麻由45%白芝麻和55%黑芝麻混合而成，令人食指大動。 墨魚海鮮意大利粉

使用五島手延細麵和時令魚類，並以五島山茶中提取的酵母和麴進行發酵製成的魚露調味；墨魚則用大豆麴醃製，搭配秋葵，加入自製的鰡魚卵醬，展現五島食材的豐富多樣性。 8米高樓底，空間感特大，設計一貫的低調奢華風格。 酥炸綠眼魚配醃漬白蘑菇

目光魚炸至酥脆，將白蘑菇以醋或調味汁醃漬，口感爽脆，帶有微酸與香草的清新風味。 炭烤鮮魚與三文魚子溫熱海鮮丼

季節性鮮魚以炭火烤製後配微溫的醋飯及蛋黃製成金黃色米飯，鮮甜味爆燈。 餐廳設有獨立包廂，置身其中可享有漂亮景色。 烤馬鮫魚配烤春捲心菜和醃菜

選用肉質細膩的馬鮫魚配烤春捲心及意大利傳統醃菜，鹹鮮風味與馬鮫魚的鮮味相得益彰。