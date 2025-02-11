花樣建築 浪漫滿屋

情人節將至，為博紅顏一笑，相信不少男士已準備好發動鮮花攻勢，999支玫瑰是否很誇張？未算！今次介紹的概念建築可謂花樣百出，貌似巨型花卉，連內部布置亦花盡心思，其中「Peony House」猶如牡丹盆栽，愛浪漫的女生實在難以抗拒！

靈感源於牡丹 被譽為「花中之王」的牡丹，不但象徵富貴吉祥，還經常被用來比喻端莊秀麗、雍容華貴的女性。由設計師Félix Santos構思的概念建築「Peony House」，正正以絢麗多彩的牡丹為靈感，可說是為窈窕淑女度身訂造。

先由外觀說起，「Peony House」分為平房與複式別墅，兩者的屋頂與外牆均被一朵朵巨型立體牡丹花裝飾所覆蓋，花色分為緋紅、米白與粉紫，花瓣的形態像真度極高，且有大有小，在日光照耀下，層次感十足，猶如嬌艷欲滴的牡丹盆栽！

至於室內環境以淡粉色為主調，當中加入大量花飾，包括吊燈、座枱擺設、床頭的牡丹浮雕到地氈上的花紋，是名副其實的花花世界，搭配落地玻璃窗、米色雲石地板和玫瑰金鑲邊家具，格調優雅，還散發出一陣藝術氣息。

同場加映：粉色鬱金香 Tulipa Villa 同樣出自設計師Félix Santos之手，「Tulipa Villa」以金屬、玻璃、混凝土興建，最搶眼之處在於外層長出多片粉色花瓣，看起來像一朵含苞待放的粉色鬱金香，形態優美。

室內方面，以浪漫的粉色來布置，無論梳化、吊燈、睡床抑或浴缸，造型獨特，好像由花瓣砌成，住戶如置身花海之中，相信沒有女孩子會不喜歡。

出水芙蓉 Floating Lotus House 出自設計工作室Atoz77.Design的傑作，顧名思義是以古稱「芙蓉」的蓮花為靈感。從預想圖所見，「Floating Lotus House」像一朵在海上盛放的巨型蓮花，在夜幕下更會透出迷人燈效，把出水芙蓉的仙氣呈現大家眼前！室內布置用上柔和的淺色調，配合玻璃幕牆引入自然光，營造出光猛舒適的氛圍，而最特別是睡房和餐廳均加入花瓣似的裝置，令人眼前一亮。設施方面，「Floating Lotus House」除了附設戶外花園與無邊泳池，還有水下觀景室，給喜歡海洋世界的住戶提供一個偷閒避靜的好地方。

撰文：何雨晴

圖片：互聯網

屋頂與牆身被一朵朵巨型牡丹覆蓋，極具層次感。 浴室對着花園，環境開揚，在此享受浸浴，定必心曠神怡。 睡床的花樣設計，相信沒有女孩子會不喜歡。 室外附設無邊泳池。 室內布置以淡粉色為主調，觀感優雅。 「Tulipa Villa」以含苞待放的粉色鬱金香為設計靈感。（Félix Santos） 梳化與吊燈的造型獨特，像由粉色花瓣砌成。 用上玻璃幕牆引入自然光，令室內空間顯得光猛舒適。 餐廳的花形吊燈別具特色，跟枱上的牡丹擺設相映成趣。 室內布置以浪漫的粉色為主調。 「Floating Lotus House」貌似一朵出水芙蓉，仙氣十足。

（ig@Atoz77.Design） 睡房加入花瓣似的裝置，形態優美。