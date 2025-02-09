識食朱古力 養顏又有益

情人節是表達愛意的日子，朱古力作為傳統佳節禮物，是不可或缺的甜蜜象徵。但很多人擔心吃朱古力會發胖，其實只要識得揀和適量食用，朱古力不僅能為人帶來愉悅感，還能為健康帶來益處。今次請家營營養中心創辦人吳耀芬（Kathy）講解，讓你和另一半歡度甜蜜又有「營」的情人節。

可可豆高卡高脂 朱古力含有多種微量營養素，包括纖維、鐵質、鎂質、鉀質、磷質及抗氧化物類黃酮（Flavonoids），適量進食有助降血壓及對抗炎症。特別是黑朱古力，其可可固體含量較高，抗氧化成分更多。營養師Kathy指出：「雖然朱古力營養豐富，但其熱量和脂肪含量也高，其主要原料是可可豆，每100克可可豆含有595卡路里和46克脂肪，相當於9茶匙油。製作朱古力時亦通常會加入大量糖分，進一步增加熱量。過量進食容易導致熱量攝取過多，引起肥胖問題。」朱古力主要分為黑朱古力、牛奶朱古力和白朱古力，到底哪種比較健康？Kathy解說，黑朱古力的可可固體含量通常在35%以上，抗氧化成分主要集中在可可固體中，因此黑朱古力的營養價值較高。牛奶朱古力因添加了牛奶，會阻礙人體吸收類黃酮，營養價值相對較低。白朱古力的主要成分是可可脂，並加入大量糖和奶製品，熱量和脂肪含量最高，營養價值也最低。

適量吃好處多 至於挑選朱古力方面，Kathy建議可從以下幾方面入手，首先查看營養標籤，優質的黑朱古力應只含有可可固體、可可脂（有時標示為可可豆）及糖，避免選擇添加了過多人工香料或防腐劑的產品。其次，注意朱古力的濃度或百分比，可可固體含量愈高，抗氧化成分愈多，脂肪含量則相對較低。最後，比較不同品牌的脂肪量，選擇脂肪含量較低的產品。「朱古力中的類黃酮能幫助對抗自由基，減緩皮膚老化，促進血液循環，使皮膚更加緊緻和滋潤。同時朱古力能刺激大腦分泌血清素帶來愉悅感，而可可多酚能減輕緊張焦慮造成的壓力賀爾蒙。此外，朱古力中的脂肪能提供飽足感，另含有可降低刺激食欲的飢餓素（Ghrelin）分泌，適量食用有助於控制食欲。朱古力還含有礦物質鉀、鎂及抗氧化物，有助調節血壓及促進心血管健康。」雖然朱古力對健康甚有益處，但因為一般都會加入糖分，肥胖人士及糖尿病患者都不宜吃太多，大量進食會使血糖飆升，長期食用亦會使體重增加。

湯圓輕盈之選 除了西方情人節，過幾天便是中國情人節「元宵節」，傳統上會吃湯圓來應節。湯圓的外皮主要由糯米粉製成，而內餡則多為花生、芝麻或近年流行的開心果等堅果類食材，這些餡料脂肪含量較高，以開心果湯圓為例，每100克約含400卡路里。如果想吃得健康，可選擇豆沙或奶黃湯圓，雖然也會添加糖分來調味，但脂肪含量較低，例如每100克奶黃湯圓約含214卡路里。建議每次進食不超過4粒湯圓，也可搭配無糖薑茶，既能增添風味，又能減少糖分攝取。

撰文：明藹寧

部分圖片：互聯網

朱古力主要種類為黑朱古力、牛奶朱古力和白朱古力，當中以黑朱古力較為健康。 朱古力有紓緩壓力之效，亦可減緩皮膚老化。 黑朱古力的可可固體含量通常在35%以上，不少人會配搭齋啡等飲料享用。 香港營養師學會認可營養師吳耀芬 每100克可可豆含有595卡路里和46克脂肪，建議每次食用朱古力的分量為1至2粒，每周不超過4次。 想吃得健康，湯圓可選豆沙或奶黃餡，湯底搭配無糖薑茶。