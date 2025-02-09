副刊

識食朱古力　養顏又有益

只要識得揀和適量食用，朱古力不僅能為人帶來愉悅感，還能為健康帶來益處。 只要識得揀和適量食用，朱古力不僅能為人帶來愉悅感，還能為健康帶來益處。
只要識得揀和適量食用，朱古力不僅能為人帶來愉悅感，還能為健康帶來益處。
情人節是表達愛意的日子，朱古力作為傳統佳節禮物，是不可或缺的甜蜜象徵。但很多人擔心吃朱古力會發胖，其實只要識得揀和適量食用，朱古力不僅能為人帶來愉悅感，還能為健康帶來益處。今次請家營營養中心創辦人吳耀芬（Kathy）講解，讓你和另一半歡度甜蜜又有「營」的情人節。
可可豆高卡高脂
朱古力含有多種微量營養素，包括纖維、鐵質、鎂質、鉀質、磷質及抗氧化物類黃酮（Flavonoids），適量進食有助降血壓及對抗炎症。特別是黑朱古力，其可可固體含量較高，抗氧化成分更多。營養師Kathy指出：「雖然朱古力營養豐富，但其熱量和脂肪含量也高，其主要原料是可可豆，每100克可可豆含有595卡路里和46克脂肪，相當於9茶匙油。製作朱古力時亦通常會加入大量糖分，進一步增加熱量。過量進食容易導致熱量攝取過多，引起肥胖問題。」朱古力主要分為黑朱古力、牛奶朱古力和白朱古力，到底哪種比較健康？Kathy解說，黑朱古力的可可固體含量通常在35%以上，抗氧化成分主要集中在可可固體中，因此黑朱古力的營養價值較高。牛奶朱古力因添加了牛奶，會阻礙人體吸收類黃酮，營養價值相對較低。白朱古力的主要成分是可可脂，並加入大量糖和奶製品，熱量和脂肪含量最高，營養價值也最低。
適量吃好處多
至於挑選朱古力方面，Kathy建議可從以下幾方面入手，首先查看營養標籤，優質的黑朱古力應只含有可可固體、可可脂（有時標示為可可豆）及糖，避免選擇添加了過多人工香料或防腐劑的產品。其次，注意朱古力的濃度或百分比，可可固體含量愈高，抗氧化成分愈多，脂肪含量則相對較低。最後，比較不同品牌的脂肪量，選擇脂肪含量較低的產品。「朱古力中的類黃酮能幫助對抗自由基，減緩皮膚老化，促進血液循環，使皮膚更加緊緻和滋潤。同時朱古力能刺激大腦分泌血清素帶來愉悅感，而可可多酚能減輕緊張焦慮造成的壓力賀爾蒙。此外，朱古力中的脂肪能提供飽足感，另含有可降低刺激食欲的飢餓素（Ghrelin）分泌，適量食用有助於控制食欲。朱古力還含有礦物質鉀、鎂及抗氧化物，有助調節血壓及促進心血管健康。」雖然朱古力對健康甚有益處，但因為一般都會加入糖分，肥胖人士及糖尿病患者都不宜吃太多，大量進食會使血糖飆升，長期食用亦會使體重增加。
湯圓輕盈之選
除了西方情人節，過幾天便是中國情人節「元宵節」，傳統上會吃湯圓來應節。湯圓的外皮主要由糯米粉製成，而內餡則多為花生、芝麻或近年流行的開心果等堅果類食材，這些餡料脂肪含量較高，以開心果湯圓為例，每100克約含400卡路里。如果想吃得健康，可選擇豆沙或奶黃湯圓，雖然也會添加糖分來調味，但脂肪含量較低，例如每100克奶黃湯圓約含214卡路里。建議每次進食不超過4粒湯圓，也可搭配無糖薑茶，既能增添風味，又能減少糖分攝取。
撰文：明藹寧
部分圖片：互聯網
朱古力主要種類為黑朱古力、牛奶朱古力和白朱古力，當中以黑朱古力較為健康。朱古力主要種類為黑朱古力、牛奶朱古力和白朱古力，當中以黑朱古力較為健康。
朱古力主要種類為黑朱古力、牛奶朱古力和白朱古力，當中以黑朱古力較為健康。
朱古力有紓緩壓力之效，亦可減緩皮膚老化。朱古力有紓緩壓力之效，亦可減緩皮膚老化。
朱古力有紓緩壓力之效，亦可減緩皮膚老化。
黑朱古力的可可固體含量通常在35%以上，不少人會配搭齋啡等飲料享用。黑朱古力的可可固體含量通常在35%以上，不少人會配搭齋啡等飲料享用。
黑朱古力的可可固體含量通常在35%以上，不少人會配搭齋啡等飲料享用。
香港營養師學會認可營養師吳耀芬香港營養師學會認可營養師吳耀芬
香港營養師學會認可營養師吳耀芬
每100克可可豆含有595卡路里和46克脂肪，建議每次食用朱古力的分量為1至2粒，每周不超過4次。每100克可可豆含有595卡路里和46克脂肪，建議每次食用朱古力的分量為1至2粒，每周不超過4次。
每100克可可豆含有595卡路里和46克脂肪，建議每次食用朱古力的分量為1至2粒，每周不超過4次。
想吃得健康，湯圓可選豆沙或奶黃餡，湯底搭配無糖薑茶。想吃得健康，湯圓可選豆沙或奶黃餡，湯底搭配無糖薑茶。
想吃得健康，湯圓可選豆沙或奶黃餡，湯底搭配無糖薑茶。
第一手消息請下載on.cc東網 iPhone/ iPad/ Android/
本文連結 :
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc
人人做記者