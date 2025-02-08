近1300萬港元身價！P72意式工藝 限量非凡

物以罕為貴，像這款P72意大利超級跑車，不僅由全碳纖維底盤到極輕碳纖維車身，以至奢華內飾組件都是純工藝之作，造詣非凡；還搭載早已買少見少的大容積機械增壓引擎和手動波箱，主打純機械操控。每輛售價由160萬歐元起（未連稅折約1,300萬港元），而且全球限量生產72輛，有錢都未必買得到。

向賽車運動致敬 集經典設計與現代工藝於一身的P72，是意大利一個擁有60多年歷史的超跑品牌De Tomaso重生後首款推出的作品。設計靈感源自上世紀60年代、由賽車手兼品牌創辦人Alejandro De Tomaso，與傳奇賽道狂人Carroll Shelby合作開發的單一原型賽車P70。其概念車型早於2019年Goodwood速度節上公開亮相，作為對賽車運動黃金年華的浪漫致敬。經歷5年多時間的精雕細琢，終於在最近傳來好消息，就是第一輛量產規格的P72已大致成形，並將進入路面測試和塗裝上色的最後階段，如此看來很大機會於今年內正式和車迷見面。

碳纖維誘人線條 P72不僅擁有經典耐力賽車的大膽尺寸和誘人曲線，還用上一對初見於上世紀60年代的蝴蝶門，配以現代空氣動力學車身設計，優雅外觀引人注目。其手工碳纖維車身外殼更巧妙地集成到單體式全碳纖底盤中，有助提高整體結構的完整性，同時也賦予其非凡的輕盈感。值得留意是工匠團隊細心地將車身每個表面的碳纖維編織紋理完美對齊，確保即使車身零上色、完全裸露碳纖紋的情況下，也能保持車身線條極致流暢。至於底盤則由多層定向手工鋪設碳纖維組成，具有無與倫比的剛性，其複雜的4x4編織圖案凸顯了這一點，體現車廠對完美的不懈追求。

玫瑰金復古內飾 內裝與外觀均向經典致敬之餘，同時亦擁抱現代美學，採用古典色調的柔軟皮革，配搭包括6個指針式圓錶及外露式波棍台在內，共192件的玫瑰金內飾部件，大玩現代復古風。這一整套飾件，每件都由Bernd Kussmaul大師級工匠以精煉的實心鋁塊單獨銑削加工，再經手工拉絲及拋光處理，無論觀感或是觸感都展現出頂級的現代工藝與奢華美學。動力方面，搭載一具經調校的中置福特5.0L V8機械增壓引擎，最大馬力達750hp，峰值扭力達900Nm，搭配專屬的6前速手動波箱，帶來純機械操控的駕駛樂趣。

同場加映：Phantom Dragon「雙龍戲珠」現代演繹 勞斯萊斯（Rolls-Royce）發表了一款以Phantom Extended為基礎、注入中國祥龍元素的Bespoke高級定製Phantom Dragon，此孤品傑作是由廠方上海專屬定製中心傾力打造，展現出傳統「雙龍戲珠」的現代演繹。橫貫整個儀錶板的「藝境藏珍」Gallery，是一幅由297個獨立飾片及4種不同木材經精密鑲拼工藝製成。整幅作品描摹了兩條遊龍穿梭於祥雲之間，守護着Bespoke高級定製時計所代表的明珠。底板採用Smoked Eucalyptus煙熏桉木，僅0.5毫米寬的輪廓由Sycamore西卡摩木飾片製成，並以精心甄選的Ash Burr白蠟木芒刺進行填充，通過其天然紋理描繪出流雲質感。Black Bolivar黑色玻利維亞木飾片營造出的「陰影」則為這件作品增添了更深邃的效果，令祥龍猶如懸浮於表面之上。

值得留意的還有以抽象藝術手法演繹了紅色與白色雙龍形象的星光車頂，以768顆紅色和576顆白色光纖星星構成了這幅氣勢磅礴的星空圖案，每顆「星星」均以手工定位鑲嵌，並在周圍環繞着24顆「流星」。至於車身則採用Iced Diamond Black黑色車漆，與內飾設計形成鮮明對比，呈現出標誌性的閃爍緞面視覺效果。

撰文：林登麗

P72的設計靈感源自上世紀60年代的單一原型賽車P70。 內裝擁抱現代美學之餘同時向經典致敬，車廂大玩現代復古風。 每個表面和每條曲線都經過精雕細琢，展現出頂級的意式工藝與奢華美學。 「藝境藏珍」Gallery是由一位工匠耗時3個月創作，包括複雜的木飾片切割及手工鑲嵌。 單體式全碳纖底盤由多層定向手工鋪設碳纖維組成，抗扭剛性極高。 多達192件由實心鋁材製的玫瑰金飾部件遍布車廂每一處，包括儀錶台、波棍台、內門板和座椅。 Phantom Dragon注入中國經典祥龍元素，同時為Phantom車系誕生百周年的一系列慶祝活動揭開序幕。 橫貫車廂整個儀錶板的Bespoke高級定製「藝境藏珍」Gallery，以兩條遊龍穿梭於祥雲之間。 中置5.0L V8機械增壓引擎乃福特出品，經調校後可產生900Nm峰值扭力。 量產版P72的碳纖座椅用上白脫牛奶色優質英國皮革包裹。 星光車頂以768顆紅色和576顆白色光纖星星構成，描摹出「雙龍戲珠」的生動畫面。