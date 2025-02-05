提升文昌運職場學業都咁旺

祝各位蛇年心想事成，打工仔事業有成，學生哥學有所成！如果大家想在事業或學業上有成就，必須要提升文昌運，至於如何令文昌運Level Up，不妨參考一下玄學家林惠江師傅提供的催旺文昌方法喇！

於正西位布陣 乙巳蛇年由2025年2月3日的立春日開始至2026年2月3日，這段期間文昌氣場會由西北位置轉到正西方。而一般人認為風水文昌只應用於讀書人考取好成績，做官的能加官晉爵，其實文昌氣場是令人思維敏捷和靈感性高，所以家長們希望子女頭腦清晰，勤力學習，能夠獲取優異成績，今年就要在正西方位擺設文昌風水陣，可令人專注學業及工作，有助提升學業及事業運。

掛毛筆有妙用 現今社會各行各業，除勤力之外，也要靠思維才能事半功倍，即所謂「食腦」。如家中有長者記憶力衰退，亦不妨借用文昌風水陣，會有意想不到之功效。對於讀書的朋友，今年將書枱或書架放於正西位，因四數為文昌之數，故擺放4支已用墨汁開過的毛筆，並以筆架掛起放在書枱或書架上，寓意妙筆生輝，有墨水有才學。由於踏入九紫運，故9亦是旺運數字，除了毛筆外，也可以擺放九層文昌塔，除吸納文昌氣場，更具有化煞作用。另外，亦可在正西方位的牆身掛上勵志書畫，增添效用。香港寸金尺土，如未能利用家中正西方擺設文昌陣，在此方位亦不要擺放雜物及大型高櫃傢俬，以免影響文昌氣場。

水種植物放枱頭 在職人士以工作枱立向，在正西方位擺設水種植物，植物可因應辦公枱大小而定。如果在公司不能擺放植物，亦可以用植物圖案、勵志的字畫或枱頭日曆等代替，作為催旺文昌氣場之用。另外，可以用長形或圓形的綠粉晶，放置在工作枱或書架上以增強思考力。打工仔要留意座位應靠牆，因座椅後面空曠，代表冇靠山及令人缺乏安全感。

富貴竹生生不息 現代的學生多會在家用互聯網學習及溫習功課，亦不妨利用正西方位作為學習溫書地方及擺放電腦枱，而此方位必須要寧靜及空氣流通，不應堆放雜物，電腦枱或書枱盡量不對窗，以免被外界事物分散注意力。另外，在此方位擺放4支水種富貴竹，有文昌運氣生生不息之意，亦可利用勵志語句，或綠色植物圖片作為電腦桌面（Wallpaper），可增強學習意志。

參拜帝君祈福 文昌帝君，乃是玉皇大帝指派到凡間負責掌管人間功名利祿的神靈，如想加強文昌運的話，在今年農曆二月初三日（新曆3月2日）文昌誕，中午前到文昌廟參拜文昌帝君，祈求成績優異、功名顯貴。若未能前往上香參拜，亦可於當天早上祝禱，祈求文昌帝君扶佑，步步高陞、聰明伶俐，心誠則靈！拜祀用品方面，除香燭寶衣外，可帶備文昌風水物品，包括葱和芹菜，寓意聰明和勤力，上香後在爐上順時針轉3圈，心唸文昌帝君保佑，拜祀祈福後，將風水物品帶回家中，葱及芹菜洗淨後可作為入饌之用。

撰文：崔敬賢

九層文昌塔既吸納文昌氣場又可化煞。 擺放4支水種富貴竹，加強學習意志。 在工作枱擺放水種植物，搵食一定掂！ 玄學家林惠江師傅 今年農曆二月初三日（新曆3月2日）文昌誕，是參拜文昌帝君的好日子。