初七人日 中醫教延年益壽

正月初七又稱「人日」，亦即全人類的生日，先在此祝大家萬壽無疆、益壽延年！怎樣才能益壽延年？從中醫角度看，養生之道在於順應節氣、調養臟腑，而五臟中以保養脾腎為大前提，找來註冊中醫師彭明慧分享養生益壽之法。

順應節氣 中醫學傳統理論，強調人必須遵循天時變化，調養精神、飲食與起居，來適應四時的變化，達到保養精神和元氣、避免病邪侵害、健康長壽的目的。彭醫師指：「以五臟學說調理養生有5大原則，就是春暖疏肝、夏熱養心、長夏祛濕健脾、秋燥潤肺和冬寒固腎。」並續指：「中醫認為『腎主先天，脾主後天』。腎主生長，保養腎氣能延緩衰老；而脾胃為後天之本，是人體氣血化生的關鍵，調理脾胃對養生有莫大裨益。當中男重補氣益腎，女則滋血養肝。」

說到天然養生的食物，彭指這與每人的體質需要是相對的，例如：如體寒人士適合服用高麗參，但陰虛體質人士只適合服用花旗參。此外，相對較平和的食材則有益肝腎的枸杞子、滋養脾胃的大棗、益腎養胃的黑米、益腎的核桃等。至於菇菌類則有安神的靈芝、潤肺的銀耳、活血的黑木耳等，不過就提醒痛風人士慎食；她還推介杞子圓肉雞蛋茶及靈芝智仁茶兩款食療，讓大家食住養生。

杞子圓肉雞蛋茶

功效：養心安神、強身健腦

材料：枸杞子3錢、龍眼肉5錢、製黃精8錢、雞蛋1隻

做法：

1.用約4碗清水先煲滾，放入所有材料和已預先煲熟去殼的雞蛋；

2.煮沸後轉中小火再煲約30分鐘即成。

靈芝智仁茶

功效：益氣通竅、鎮靜寧心

材料：靈芝5錢、益智仁3錢、菖蒲3錢、鉤藤3錢、蓮子3錢、大棗4粒

做法：

1.切碎靈芝片及其他材料放入煲內，加入4碗水先浸泡30分鐘，才開火煲；

2.煮沸後轉中小火再煲約30分鐘即可。

恒常保健 除了注意飲食和多做運動之外，彭醫師還推介了3大日常養生必試方法，分別是「鳴天鼓」、泡腳和「子午覺」。「鳴天鼓」是一種自我按摩保健方法，先搓熱兩手掌，然後反手放在雙耳上，同時以拇指及尾指固定頭部，將食指扣在中指上，透過食指輕彈落到耳後的後枕兩側位置。建議每日可作3次，每次20下。此法能補足腎氣、聽覺靈敏、思考靈活、髮壯齒固，達致強本益腎、延緩衰老，但提醒中耳炎、耳道受損耳膜疾病人士不宜。

泡腳可通過熱水外溫內透刺激穴位，調節經絡、疏通氣血、調整臟腑功能、促進新陳代謝，兼起到防病治病作用。至於「子午覺」則源自「三寒兩倒七分飽」的養生理念，其中「兩倒」指的是睡「子午覺」，「子」即子時（晚上11時至凌晨1時），「午」則指午時（上午11時至下午1時）。按這兩個時辰睡覺，有助恢復抵抗力和延緩衰老。

必按穴位 按穴位都可以養生，彭醫師提供了4大日常必按的穴位，包括位於頭頂的百會、腳板底的湧泉、小腿上的足三里及三陰交。

撰文：林登麗

杞子圓肉雞蛋茶 註冊中醫師彭明慧跟大家分享養生益壽的方法。 百會位於頭頂，多揉按有助會陽氣聚精氣的養生之效。 靈芝智仁茶 腳部包括雙足及腳掌分布着人體多個重要穴位，通過熱水外溫內透刺激這些穴位，可調節經絡、疏通氣血及調整臟腑功能等。 腳板底的湧泉乃腎經首穴，亦是一個重要的養生大穴。 枸杞子、大棗及核桃皆屬相對較平和的養生食材。 在子時及午時這兩個時辰睡覺，有助恢復抵抗力和延緩衰老。 三陰交是脾、肝、腎三條經絡相交匯的穴位，素有「常揉三陰交、終身不變老」之說。