遊艇披蟒袍 「蛇」行天下福運至

耀眼的金色，象徵錢財、富貴、奢華，一旦某種東西換上金裝，級數即時上升不止一個檔次！像今次介紹的一系列概念遊艇，無不披上一身金色外衣，特別是以黃金巨蟒為設計靈感的「Ophidian」，表面的蛇紋栩栩如生，令其金身顯得與別不同，尊貴非凡。

紋理獨特 蛇皮手袋見得多，蛇皮遊艇你又見過未？由設計工作室Flux Studio構思的概念遊艇「Ophidian」，不但擁有一身閃閃發光的金色外殼，通體更覆蓋着酷似蛇鱗的紋理，看起來船身像由「黃金蟒蛇皮」製造，視覺效果震撼！再看看它的流線造型，尖銳的船首微微拱起，如同蟒蛇昂首前行，氣勢逼人。要是蛇年能騎着這條巨蟒遠走天涯海角，是何等架勢的一回事！

室內方面，客廳、餐廳、主人套房、VIP套房等設施應有盡有，布置以黑色為主調，金色作陪襯，並遍布大量蛇鱗紋理，予人一種神秘感，當中又以主人套房的設計最特別，不但配備私人露台與蛇紋浴池，床架更被一條異常粗壯的黃金巨蟒纏繞，可謂極具氣派！

Golden Arrow 金箭水上飛 出自意大利設計師Anton Kroshechkin的概念遊艇「Golden Arrow」，長90米，船身造型修長簡潔，沒有大型上層建築，表面披上一層耀眼的金黃色外衣，與深邃的黑色舷窗形成鮮明對比，顯得尊貴又有型。從預想圖所見，船首尖銳且略為向下，在海面穿梭的模樣，猶如一支騰空而起的金箭，展現出令人心馳神往的速度感。

設施方面，「Golden Arrow」有3層甲板，除了主人套房與客房外，前方可找到按摩浴缸、直升機停機坪、日光浴躺椅等，寬敞的船尾甲板則設有泳池、海灘俱樂部，還可延伸出一個親水平台。

Kiss of Dawn 耀眼似晨光 由設計工作室Studio Midnight Ink構思的概念遊艇「Kiss of Dawn」，設計靈感源自海上日出的迷人天色。從預想圖可見，船體為拼色設計，下半部分的玫瑰金與上半部分的紫紅色完美融合，其漸變效果在晨光映襯下，耀眼迷人，足以媲美天空上的暈染！

室內方面，以柔和的米白色為主調，搭配玫瑰金色作點綴，布置典雅又舒適。由於船上每個空間都裝有大面積玻璃窗，配合鏡面天花，當窗外的紅霞與夕陽映入室內時，格調比起人工燈飾映照出來的效果更加迷人！

撰文：何雨晴

圖片：互聯網

「Ophidian」像一條由純金打造的神秘巨蟒在海面上滑行。 配備私人露台的主人套房，當中的床架像被一條巨蟒纏繞。 「Kiss of Dawn」用上玫瑰金拼紫紅色，在晨光照耀下，漸變效果異常迷人。（Studio Midnight Ink） 室內布置以柔和的米白色為主，搭配玫瑰金色作點綴。 環形梳化以金色蛇皮紋理裝飾，極具氣派。 「Golden Arrow」的船體披上耀眼的金黃色外衣，尊貴氣質表露無遺。（Anton Kroshechkin） 在餐廳一邊享用美酒佳餚，一邊欣賞日落美景，何其寫意。 餐廳設計別出心裁，以黑色雲石餐桌搭配金色皮革餐椅，格調高雅。 雖然沒有大型上層建築，但遊艇仍有3層甲板，設施應有盡有。 水療中心寬敞舒適，按摩床更對正無敵海景。