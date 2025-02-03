新年Fit爆！專人教路蛇腰練成法

Zoe Li畢業於中文大學體育運動科學系，既是健身室老闆，也是合資格生酮斷食教練，最近產後極速收身，重現小蠻腰。

農曆新年飯局特別多，加上年糕、蘿蔔糕、煎堆、湯圓等賀年食品，密密食未添福已先「發福」。所謂新年新氣象，踏入蛇年一於開始Keep Fit！今次找來專業健身教練Zoe Li示範簡易健身操，再配合斷食法，齊齊搵番條苗條蛇腰啦！

簡單器材 隨時收身 Zoe表示今次示範的健身操，只需使用啞鈴、健身帶等小工具，小小空間如客廳便能進行，而且男女都啱做，她解釋︰「整套家居操包含5個動作，包括有助強化身體軀幹核心肌肉（腹橫肌、腹直肌及腹斜肌）的高低平板，有收緊小腹效果的高平板側舉啞鈴，針對腹內外斜肌、輕鬆練出馬甲線的健身帶轉腰，有助燃燒腹部脂肪、展現肌肉線條的單手舉啞鈴弓步，及可鍛煉到深層肌肉幫助收緊腹部的啞鈴硬拉。每個動作做15至20下，重複3組後休息3分鐘再做下一個動作，持之以恒便能達到燒脂瘦腰的效果！」

忌吃高糖 天然為佳 除了運動，Zoe指飲食對維持好身形同樣重要。高糖分、精緻碳水化合物最容易令脂肪儲存，而加工食品如高味精及添加劑，身體也會視為毒素，從而形成水腫，影響新陳代謝繼而累積脂肪，此類食物要避免多吃。她補充：「瘦身要盡量吃天然的原型食物，我偏好雞蛋、牛油果或新鮮肉類，也要多吃新鮮蔬菜增加膳食纖維及吸收維他命，配合足夠水分令腸道健康幫助排毒。」

混合斷食 168開始 想達到瘦腰目的，Zoe指斷食法也是有效方法，她解釋：「簡單的斷食可令身體血糖穩定，長時間斷食更能刺激身體的自噬作用，增加好細胞，收回壞細胞，促進新陳代謝。」她建議用168斷食方法（即1天僅8個小時內進食，其餘16個小時禁食）作入門體驗，若身體已習慣輕斷食，便可進行186、204等斷食法，甚至一天只吃一餐。「不同斷食方法可混合採用，令身體感受到不同刺激，再配合運動效果會事半功倍！」

撰文：陳志滔

部分攝影：胡振文