雙管齊下 助你趨吉避凶

今天踏入「立春」，作為廿四節氣之首，標誌着蛇年正式開始，祝大家福氣繞蛇年、腰纏萬貫、身體健康、事事如意！正所謂「一年之計在於春」，希望未來一年順順利利，趨吉避凶的法則不可不知，一般人可考慮為家居布個流年風水陣，犯太歲者則可透過攝太歲儀式保平安！

第１招：布風水陣 相信大家都聽過「一命二運三風水」吧！通過調整家居擺設，令人住得舒適，運勢也會好起來！風水學中有所謂九宮飛星之說，其原理是家居可分為9個方位，各有一顆飛星於立春日降臨，而這些飛星可對屋內人產生正面或負面影響，只要大家按自己的願望，在家中不同角落擺放對應物件，可望好事齊來！

增強財運 留意正東正南 今年最強的財星飛臨正東，亦即九紫喜慶星，為了帶動財氣，此處宜擺放大葉植物或象徵旺財的金元寶物品。至於六白偏財星於今年飛臨正南，該處宜多用黃色、金色物品，亦可擺放黃晶或金髮晶。另外，營商者或自僱人士想流年生意更好，可在商舖或辦公室的門口向外擺放一對貔貅，有助招財，並於收銀機位置或保險箱附近擺放聚寶盆等風水物。

提升工作表現 留意正西 市道不景，打工仔想保住飯碗，要注意辦公室的座位是否欠靠山，即座椅背後欠牆或高櫃遮擋。另外，今年的四綠文昌星在正西，此方位宜擺放流動性強而又帶綠色的物品，可加強其力量，獲得升職機會，最佳選擇是4支富貴竹。與此同時，催旺文昌星有利考試、進修，若書枱位於正西，加上擺放了綠色物品、文昌塔等催旺物，學業進步指日可待！

催旺人緣 留意東南西南 出外靠朋友！想事業順利，最緊要跟同事、客戶保持良好關係。由於桃花代表人緣，不妨在東南方位換上顏色鮮艷的布置。與此同時，任何水種植物皆可加強人際關係，如果想在辦公室布陣，只需於枱面放一盆水種植物便可。另外，八白貴人星於今年飛臨西南，要催旺這顆吉星的力量，該處宜多用紅、黃兩色，也可擺放黃晶或陶瓷飾物。

渴望脫單 留意正東東南 單身者渴望拍拖的話，當務之急是催旺東南的流年桃花位，若床頭或辦公枱位於正東，那就最好不過。桃花星飛臨之處除了適宜擺放水種鮮花，亦可放粉紅水晶、紅紋石、紅色絲帶花或蝴蝶擺設，既有點綴作用，亦能催旺姻緣。切忌在東南位置使用過多的黑色或深色，因這些孤寡顏色會削弱姻緣運。

防止是非爭拗 留意西北 不論是交往中抑或已婚男女，想感情關係更牢固，要留意西北方位，因三碧是非星飛臨，忌見任何綠色，假如睡房位於西北，更要小心，否則會終日吵吵鬧鬧。想改善關係，可於西北方擺放9支紅玫瑰，但玫瑰一定要去葉。同樣地，若想減少是非之爭，西北位置不宜動土，亦不宜擺放流動性強的物品或經常搬動的物品，並可擺放紅色物品及黑曜石水晶，以減弱是非星的力量。

改善家宅運勢 留意正北 屬金的七赤破軍星於今年飛臨正北，其破壞力強，若不慎催旺，恐防有損家宅運，所以該處宜靜不宜動，只宜擺放藍色物品，不可擺放流動性強的物品。另外，今年的正東是喜慶位，代表一切喜事，若已婚夫婦計劃生兒育女的話，可於家中的正東多放紅色、綠色物品或帶果實的泥種植物。

遠離病魔 留意東北中宮 五黃災難星與二黑病符星均不利健康，兩者於新一年分別飛臨東北及中宮（即家居中央位置），必須留意梳化、睡床及公司的坐向是否處於這兩個方位，因長期在病位坐臥易引發大病小痛，並要避免在病位動土及擺放紅、黃兩色物品。希望遠離病魔的朋友，可於東北及中宮擺放銅製或金屬重物，以提升健康運。

第２招：入廟祈福 拜得神多自有神庇佑！不少人會趁新正頭入廟拜神，除了到黃大仙祠上香、入車公廟轉風車外，攝太歲也是熱門祈福活動。俗語有所謂「太歲當頭坐，無喜必有禍。」意思指如果自己所屬生肖與值年太歲相犯，若未有辦喜事，或會對該年的運勢帶來負面影響，而攝太歲正是化煞保平安的好方法！

蛇豬虎猴受影響 「太歲」是掌管人間一年禍福的神明，相傳有60位，輪流當值，每年總會有幾個生肖與值年太歲相犯，當中可細分為幾種，影響有輕有重，如生活多變動、情緒不穩定、感情受考驗等等。

由於今天是立春，正式踏入乙巳蛇年，生肖屬蛇（犯本命年太歲）、豬（沖太歲）、虎（刑太歲+害太歲）、猴（刑太歲+破太歲）的人士要特別留意，應以正面態度迎接未來變化，如能在新一年籌辦結婚、添丁、上契、擺壽宴等喜事，或經常出席喜慶活動，可帶來沖喜效果，有助提升運勢。相反，探病問喪之事，可免則免。另外，犯太歲者要避免衝動行事，作重大決定前要詳加考慮。

吉日進行效果佳 關於攝太歲，只要夠誠心，便會得到保佑，若於吉日、吉時進行儀式，效果更佳。本港有不少廟宇可供善信進行相關儀式，當中以荃灣圓玄學院的元辰殿最熱門，出發前不妨帶備香燭、生果作供奉之用，以表誠意。

各廟宇的參拜步驟大同小異，事前在廟外買一份太歲衣（細廟用壽金代替），在上面寫下自己的名字和出生日期，以知會太歲應保佑哪一位；入廟後，先向六十太歲的統領斗姥元君上香，再向乙巳蛇年的太歲「吳遂」上香，繼而到自己出生年的所屬太歲上香，最後逐一向其餘太歲上香。完成上香程序，將太歲衣化掉便可。

佩戴飾物助化煞 除了入廟拜太歲，在家中進行儀式（俗稱「拜當天」），亦沒有問題。步驟如下：首先在紅紙上寫下值年太歲資料，即「乙巳年當年太歲之位」或「乙巳年吳遂太歲位」，將紅紙放到家中大神（如觀音、關帝）旁邊，再以六色果（6款生果）、煎堆及齋菜供奉，誠心參拜，最後將衣紙化掉便可。值得一提，拜太歲後要記得於年尾（冬至前）進行還太歲儀式，以酬謝神明一年來的庇佑。

至於佩戴生肖飾物來化太歲，以肖蛇者為例，宜佩戴雞形及牛形飾物，質料方面，春夏出世者可選擇金銀物料，秋冬出世者則適宜選用玉器。

化太歲生肖飾物配對 蛇：宜貼身佩戴雞形及牛形飾物

豬：宜貼身佩戴兔形及羊形飾物

虎：宜貼身佩戴馬形及狗形飾物

猴：宜貼身佩戴鼠形及龍形飾物

新正頭拜太歲吉日 吉日：農曆正月初九（西曆2025年2月6日）

吉時：巳時（上午9時至11時）、午時（上午11時至下午1時）

相沖生肖：鼠

吉日：農曆正月初十（西曆2025年2月7日）

吉時：巳時（上午9時至11時）、午時（上午11時至下午1時）、未時（下午1時至3時）

相沖生肖：牛

吉日：農曆正月十二（西曆2025年2月9日）

吉時：辰時（上午7時至9時）、巳時（上午9時至11時）、午時（上午11時至下午1時）、未時（下午1時至3時）

相沖生肖：兔

撰文：鄭國河

4支富貴竹 去葉玫瑰 肖蛇者可貼身佩戴雞形生肖飾物。 堪輿學家麥玲玲師傅 水種植物 紅色擺設 位於荃灣圓玄學院的元辰殿是進行攝太歲儀式的熱門地點。 蝴蝶擺設 在吉日吉時攝太歲，效果更佳。 記得在太歲衣包寫上名字與出生年月日。