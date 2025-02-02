催旺桃花 結婚有希望

新的一年，新的開始，每個人都期望能夠過得順境又愉快，所以催旺桃花運可以說是相當重要，因為桃花除了可以解作姻緣，亦可以解作人緣，與其他人相處融洽，事業上容易得到別人輔助賞識。至於單身已久的朋友想成功脫單、締結美滿良緣，就更加要催旺桃花！大家不妨參考玄學家林惠江師傅分析12生肖的桃花運，以及增強人緣桃花的顏色及方位，有助蛇年桃花大旺。

紅鸞星動 馬雞狗龍 恭喜肖馬朋友，在今年蛇年是桃花極旺之一年，皆因有咸池、桃花、太陽等吉星拱照，但要注意保持正面思維，否則會容易受酒色財氣所誤，增運顏色為綠色。

今年肖雞人士有三台、地解、將星等具有助力的吉星照耀，有助發揮潛能，人緣桃花亦可隨心意，不過在埋首工作之餘，亦要多關心身邊人，增運顏色為粉紅色。

肖狗朋友有月德貴人、紅鸞扶助，令蜜運中男女會有感情成熟想結婚修成正果的念頭，人緣亦相當不俗，想締結良緣的單身朋友，好好把握蛇年運勢，增運顏色為綠色。

今年肖龍男女有天喜相助，這是一顆有利人緣、情緣的吉星，想物色對象的話，多參與社交活動會有意外收穫，如有心儀對象，可採取進一步行動，增運顏色為黃色。

運勢一般 蛇羊猴虎 肖蛇男女今年犯本命太歲，尤幸有天解吉星扶助，若不強求，凡事皆可逢凶化吉，努力耕耘必有成果，增運顏色為粉紅色。

由於今年冇任何吉星相扶，令肖羊朋友對感情的追求上往往感到有心無力，甚至覺得受到外來的人與事所掣肘，不過總會守得雲開見月明，增運顏色為藍色。

肖猴人士今年與太歲刑中帶合，故運程吉中有凶，亦凶中有吉，宜謹慎言行，由於有孤辰星相伴，宜多參與社交活動，順道物色新對象，增運顏色為黃色。

肖虎朋友今年有天德、福星、八座吉星拱照，才能受賞識，又得貴人相助，在感情路上，可以進取嘗試不同的事，增運顏色為綠色。

仍需努力 豬牛鼠兔 肖豬人士今年犯太歲，人閒心不閒，桃花及人緣運較薄弱，一分耕耘未能得一分收穫，若然得意中人歡心，要小心花費，量入為出，中秋後可望漸入佳景，增運顏色為藍色。

今年肖牛朋友只有華蓋獨守，所謂曲高和寡，在事業上宜少說話多做事，做好自己本分，在感情上則會有困阻，宜多關心家人和朋友，對運程有幫助，增運顏色為粉紅色。

肖鼠朋友有紫微帝座、龍德吉星相助，事業、學業會更上一層樓，但桃花及人緣運則一般，今年小心言行舉止，可保不失，增運顏色為黃色。

兔仔兔女友今年只有祿勳獨守，沒有桃花人緣之星扶助，難尋覓到滿意的對象，需要加倍努力採取主動，對人緣運程會有提升，增運顏色為藍色。

簡易布陣 相得益彰 相信大家都想由年頭行運到年尾，所以在一年之始的正月便要擺設風水陣，希望全年行好運！至於催旺蛇年桃花，據林惠江師傅表示，正月吉方位首選正西及西北，亦可以於自己所屬生肖的桃花位擺放鮮花，以收相得益彰、如虎添翼之效，而應節的桃花當然為首選，鮮花數目應為1支、8支或9支，而插花的水切忌發臭，應每7天換水一次。

12生肖桃花方位

蛇：正南

馬：正東

羊：正北

猴：正西

雞：正南

狗：正東

豬：正北

鼠：正西

牛：正南

虎：正東

兔：正北

龍：正西

撰文：崔敬賢

今年肖馬人士有桃花吉星加持，想進一步增加運氣可以佩戴綠色飾物。 肖豬朋友想提升桃花運，佩帶藍色飾物就最啱。 玄學家

林惠江師傅 心形粉紅水晶有助肖雞朋友提升桃花運。 牛仔牛女今年宜佩戴粉紅水晶手鍊。 黃色水晶有助肖猴男女脫單。