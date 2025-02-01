開工大吉 夾時辰旺事業

無論是打工仔抑或老闆，都想在乙巳蛇年事業更上一層樓，挑選開工吉時再配合發財風水陣，事業自然能旺上加旺。不過年初四是周六的關係，不少人會於年初六的周一開市。今次請「玲瓏堂」梅花易數專家常歡師傅，為大家提供開市吉時，有望蛇年飛黃騰達。

年初四或六啟市 若於年初四（2月1日）開市，常歡師傅表示最佳時辰為卯時（5:00am~7:00am）、巳時（9:00am~11:00am）或申時（3:00pm~5:00pm），當中以巳時對打工仔和做生意的朋友是不錯選擇。同時可留意幾個有助事業及財運的方位，分別是喜神位的西南方、財神位的正東方、福神位的西南方。此外，「天乙貴人」為最吉之神，遇之能功名利達，只是其有陽貴人及陰貴人之分，白天出生者用陽貴人，晚上出生者用陰貴人，而年初四的陽貴人於東北方、陰貴人於正南方，大家不妨善用。

若然選擇年初六開市（2月3日），最佳時辰分別為卯時（5:00am~7:00am）、午時（11:00am~1:00pm）或未時（1:00pm~3:00pm）。當天的喜神位在東南方、財神位在正南方、福神位在正西方、陽貴人在東南方、陰貴人在正東方，這些吉利方位對不同行業人士均有助益。

九宮飛星風水陣 知道乙巳蛇年的大利方位後，當然要善用吉位布置催吉避凶風水陣。根據九宮飛星圖，西南方為正財位，紫色的枱燈能起到催動正財作用，但要留意並非發出紫光的燈；正南方的偏財位擺放土製或陶瓷錢箱能催動偏財運；東南方的人緣位擺放音樂盒或喇叭能催動人緣；正東方的喜慶位可擺放紅色風車或風扇來提升喜慶力量；正西方文昌位宜擺設水種植物，有助提升創作力及考試成績。

此外，大家要留意西北方的是非位、正北方的破財位、東北方的災厄位及正中央的病符位，於此等地方放置不同物品能起化煞功效。師傅提醒大家，災厄位的銅錢和病符位的銅葫蘆切勿掛起來，應貼實牆身或桌面為佳，大家要留意啦！

12生肖流年事業運 打工仔或老闆想於蛇年事業有所突破，不妨先參考各生肖的事業運，或許能獲得一些啟示，再下決定也未遲呢！

蛇：工作或生意宜靜不宜動，低調為上收斂鋒芒。

馬：多勞多得，親力親為，愈多走動事業運愈好。

羊：事業能更上一層，管理層及掌權者尤為有利。

猴：易出現動盪，卻有危自有機，宜謀定而後動。

雞：事業上凶星不少，尤其小心是非及小人作祟。

狗：工作能得到上司或客人關注，事情有望變好。

豬：變動較多的一年，如想轉工可趁此機會。

鼠：獲貴人相助，事業可提升，卻不宜投機。

牛：才華盡露及創意大發，適合與他人合作。

虎：做事不宜過於高調，建議遠離是非之地。

兔：事業及地位穩步上揚，宜穩打穩紮為佳。

龍：宜多外出交際應酬，工作上將有所得益。

撰文：林國豪

圖片：互聯網