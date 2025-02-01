副刊

開工大吉　夾時辰旺事業

祝蛇年事業暢旺！（設計對白） 祝蛇年事業暢旺！（設計對白）
祝蛇年事業暢旺！（設計對白）
無論是打工仔抑或老闆，都想在乙巳蛇年事業更上一層樓，挑選開工吉時再配合發財風水陣，事業自然能旺上加旺。不過年初四是周六的關係，不少人會於年初六的周一開市。今次請「玲瓏堂」梅花易數專家常歡師傅，為大家提供開市吉時，有望蛇年飛黃騰達。
年初四或六啟市
若於年初四（2月1日）開市，常歡師傅表示最佳時辰為卯時（5:00am~7:00am）、巳時（9:00am~11:00am）或申時（3:00pm~5:00pm），當中以巳時對打工仔和做生意的朋友是不錯選擇。同時可留意幾個有助事業及財運的方位，分別是喜神位的西南方、財神位的正東方、福神位的西南方。此外，「天乙貴人」為最吉之神，遇之能功名利達，只是其有陽貴人及陰貴人之分，白天出生者用陽貴人，晚上出生者用陰貴人，而年初四的陽貴人於東北方、陰貴人於正南方，大家不妨善用。
若然選擇年初六開市（2月3日），最佳時辰分別為卯時（5:00am~7:00am）、午時（11:00am~1:00pm）或未時（1:00pm~3:00pm）。當天的喜神位在東南方、財神位在正南方、福神位在正西方、陽貴人在東南方、陰貴人在正東方，這些吉利方位對不同行業人士均有助益。
九宮飛星風水陣
知道乙巳蛇年的大利方位後，當然要善用吉位布置催吉避凶風水陣。根據九宮飛星圖，西南方為正財位，紫色的枱燈能起到催動正財作用，但要留意並非發出紫光的燈；正南方的偏財位擺放土製或陶瓷錢箱能催動偏財運；東南方的人緣位擺放音樂盒或喇叭能催動人緣；正東方的喜慶位可擺放紅色風車或風扇來提升喜慶力量；正西方文昌位宜擺設水種植物，有助提升創作力及考試成績。
此外，大家要留意西北方的是非位、正北方的破財位、東北方的災厄位及正中央的病符位，於此等地方放置不同物品能起化煞功效。師傅提醒大家，災厄位的銅錢和病符位的銅葫蘆切勿掛起來，應貼實牆身或桌面為佳，大家要留意啦！
12生肖流年事業運
打工仔或老闆想於蛇年事業有所突破，不妨先參考各生肖的事業運，或許能獲得一些啟示，再下決定也未遲呢！
蛇：工作或生意宜靜不宜動，低調為上收斂鋒芒。
馬：多勞多得，親力親為，愈多走動事業運愈好。
羊：事業能更上一層，管理層及掌權者尤為有利。
猴：易出現動盪，卻有危自有機，宜謀定而後動。
雞：事業上凶星不少，尤其小心是非及小人作祟。
狗：工作能得到上司或客人關注，事情有望變好。
豬：變動較多的一年，如想轉工可趁此機會。
鼠：獲貴人相助，事業可提升，卻不宜投機。
牛：才華盡露及創意大發，適合與他人合作。
虎：做事不宜過於高調，建議遠離是非之地。
兔：事業及地位穩步上揚，宜穩打穩紮為佳。
龍：宜多外出交際應酬，工作上將有所得益。
撰文：林國豪
圖片：互聯網
東南方：人緣位（音樂盒或喇叭）東南方：人緣位（音樂盒或喇叭）
東南方：人緣位（音樂盒或喇叭）
正東方：喜慶位（紅色風車或風扇）正東方：喜慶位（紅色風車或風扇）
正東方：喜慶位（紅色風車或風扇）
東北方：災厄位（貼實的6個銅錢）東北方：災厄位（貼實的6個銅錢）
東北方：災厄位（貼實的6個銅錢）
「玲瓏堂」梅花易數專家常歡「玲瓏堂」梅花易數專家常歡
「玲瓏堂」梅花易數專家常歡
正南方：偏財位（土製或陶瓷錢箱）正南方：偏財位（土製或陶瓷錢箱）
正南方：偏財位（土製或陶瓷錢箱）
正中央：病符位（貼實的銅葫蘆）正中央：病符位（貼實的銅葫蘆）
正中央：病符位（貼實的銅葫蘆）
正北方：破財位（黑色實心擺設）正北方：破財位（黑色實心擺設）
正北方：破財位（黑色實心擺設）
西南方：正財位（紫色外觀枱燈）西南方：正財位（紫色外觀枱燈）
西南方：正財位（紫色外觀枱燈）
正西方：文昌位（水種植物）正西方：文昌位（水種植物）
正西方：文昌位（水種植物）
西北方：是非位（貼紅色海報或掛畫）西北方：是非位（貼紅色海報或掛畫）
西北方：是非位（貼紅色海報或掛畫）
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